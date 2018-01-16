“Мы, как страна, привыкли уничтожать нацистов”
14:40. 16 января 2018 Просмотров - 314 Один комментарий Опубликовал: jackomb
Соловьев объяснил Трюхану, что будет с Украиной, если она "дернется" на Донбасс
Владимир Соловьев объяснил политологу с Украины Вадиму Трюхану, что будет с украинскими нацбатами, если они попытаются взять Донбасс под контроль силой. "Попытаетесь дернуться – вас приведут в чувство", - сказал ведущий
По словам Соловьева, Россия никогда в своей истории не боялась нацистов и "привыкла уничтожать их как страна". "Советский Союз, великой частью которого была Украинская ССР, всегда прекрасно умел проводить денацификацию. Если вы наивно думаете, что мы будем смотреть на ваших нацистов, вы заблуждаетесь", - предупредил тележурналист.
Трюхан спросил, что же будет делать Россия в этом случае, заявив, что РФ "четыре года ничего сделать не может". "Вам было сказано четко и ясно: как только вы попытаетесь дернуться на Донбасс,
вас приведут в чувство. Повторю вам слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: мы вам не дадим их (жителей Донбасса) уничтожить", - сказал Соловьев.
Украинец поинтересовался, как Россия намерена защищать русское население Донбасса от нацистов, на что Соловьев напомнил о сирийском опыте РФ. "Я вам отвечу. Мы видели в Сирии несколько десятков тысяч террористов, готовых гораздо лучше украинской армии, гораздо лучше подготовленных бойцов, чем ваши болтуны. И их уничтожили. Ваши горе-вояки проиграли шахтерам, бежали, как последние ничтожные шавки, на территорию России, с которой вы, якобы, воюете. Мы их лечили, одевали, кормили и возвращали на Украину", - сказал ведущий.
"Если вы думаете, что вы что-то можете – да попробуй хоть дернуться, и ты поймешь, что такое сила русского оружия. Любая нацистская сволочь должна знать: уничтожали, уничтожаем, и будем уничтожать", - резюмировал Соловьев.
Отметим, кандидат в президенты России Владимир Путин выступает за сохранение целостности Украины и мирное урегулирование украинского конфликта с учетом интересов всех сторон, в том числе русскоязычного населения Донбасса. При этом Путин подчеркивал, что Россия намерена защищать жителей региона и не собирается отдавать их "на съедение националистам" (цитата из документального фильма Соловьева "Миропорядок").
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Думаю, порядка с Украиной не будет, пока киевские евреи водят дружбу с евреями московскими. Для этого народа главное – деньги, ради денег они будут дружить с кем угодно.