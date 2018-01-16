Главная » Вооруженные силы, Политика, События Настоящего, Экономика

“Мы, как страна, привыкли уничтожать нацистов”

14:40. 16 января 2018 Просмотров - 314 Один комментарий Опубликовал:

Соловьев объяснил Трюхану, что будет с Украиной, если она "дернется" на Донбасс

Соловьев украинцу: только дернетесь на Донбасс, посмотрите, что будет

Владимир Соловьев объяснил политологу с Украины Вадиму Трюхану, что будет с украинскими нацбатами, если они попытаются взять Донбасс под контроль силой. "Попытаетесь дернуться – вас приведут в чувство", - сказал ведущий

По словам Соловьева, Россия никогда в своей истории не боялась нацистов и "привыкла уничтожать их как страна". "Советский Союз, великой частью которого была Украинская ССР, всегда прекрасно умел проводить денацификацию. Если вы наивно думаете, что мы будем смотреть на ваших нацистов, вы заблуждаетесь", - предупредил тележурналист.
 
Трюхан спросил, что же будет делать Россия в этом случае, заявив, что РФ "четыре года ничего сделать не может". "Вам было сказано четко и ясно: как только вы попытаетесь дернуться на Донбасс, Трюхан объявил, что Россия "ничего не может сделать" с нацбатами в Донбассе
 
вас приведут в чувство. Повторю вам слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: мы вам не дадим их (жителей Донбасса) уничтожить", - сказал Соловьев.
Украинец поинтересовался, как Россия намерена защищать русское население Донбасса от нацистов, на что Соловьев напомнил о сирийском опыте РФ. "Я вам отвечу. Мы видели в Сирии несколько десятков тысяч террористов, готовых гораздо лучше украинской армии, гораздо лучше подготовленных бойцов, чем ваши болтуны. И их уничтожили. Ваши горе-вояки проиграли шахтерам, бежали, как последние ничтожные шавки, на территорию России, с которой вы, якобы, воюете. Мы их лечили, одевали, кормили и возвращали на Украину", - сказал ведущий.
 
"Если вы думаете, что вы что-то можете – да попробуй хоть дернуться, и ты поймешь, что такое сила русского оружия. Любая нацистская сволочь должна знать: уничтожали, уничтожаем, и будем уничтожать", - резюмировал Соловьев.
 
Отметим, кандидат в президенты России Владимир Путин выступает за сохранение целостности Украины и мирное урегулирование украинского конфликта с учетом интересов всех сторон, в том числе русскоязычного населения Донбасса. При этом Путин подчеркивал, что Россия намерена защищать жителей региона и не собирается отдавать их "на съедение националистам" (цитата из документального фильма Соловьева "Миропорядок").
 
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Приношу свои искренние извинения народу Ирана (за то, что мы вот-вот уничтожим его)
...просто хотят жить так, как ОНИ привыкли жить. Они не ...описывается, как мы в течение пяти лет мы уничтожим семь стран, ...реакции. Вопрос в том, какая страна теперь посмеет противостоять англо-...слова Мартина Нимёллера: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я ...
Культура как бизнес: не всем, но для каждого
...опасный социокультурный эксперимент. Нацисты заявляли о некой...интересы. Россия как цивилизация, как алгоритмический стандарт ... В 2013 году уничтожены древние рукописи в...террористов-унификаторов. Большинство стран привыкло выстраивать взаимоотношения на ...
Культура как бизнес: не всем, но для каждого-3
... историю как царь-миротворец, так как удержал страну от раскола... В 2013 году уничтожены древние рукописи в Мали....Не задумывались, почему нацисты, а теперь и ... террористов-унификаторов. Большинство стран привыкло выстраивать взаимоотношения на государственном ...
Телеканал «Дождь»: мало кто смотрит, огромные убытки, но кто-то дает деньги
...СТАРИКОВ: Жители были бы уничтожены нацистами, если бы город был ... Что тут собственно говоря, странного? И.ПЕРЕСЕДОВ: Извините, Николай... не так толкует историю, как привыкли вы. Н.СТАРИКОВ: Почему...человека в такой большой стране как Россия, чтобы назначить ...
"Игроки! Всем выйти из сумрака!" или Кто уничтожает Славянский мир
...способствовали приходу к власти нацистов по всей Европе: ...менее, как бы поляки не хорохорились, несколько странным выглядят..., участвующие в противостоянии привыкли использовать все средства. ...национальной идентичностью. Хотите уничтожить народ или полностью ...
Обыкновенный ревизионизм
... Граф не похож на фанатика, какими мы привыкли их себе представлять. И... уничтожения евреев. Вы утверждаете, что нацисты не уничтожали стариков и детей... – Абсолютно... в 1944 году, когда западные страны вели – в том числе и...

Один комментарий»

  • 2800 2579
    Леонид Петрович Плотников 16 января 2018 в 17:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Думаю, порядка с Украиной не будет, пока киевские евреи водят дружбу с евреями московскими. Для этого народа главное – деньги, ради денег они будут дружить с кем угодно.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>