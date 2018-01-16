“Мы, как страна, привыкли уничтожать нацистов”

Соловьев объяснил Трюхану, что будет с Украиной, если она "дернется" на Донбасс

Владимир Соловьев объяснил политологу с Украины Вадиму Трюхану, что будет с украинскими нацбатами, если они попытаются взять Донбасс под контроль силой. "Попытаетесь дернуться – вас приведут в чувство", - сказал ведущий

По словам Соловьева, Россия никогда в своей истории не боялась нацистов и "привыкла уничтожать их как страна". "Советский Союз, великой частью которого была Украинская ССР, всегда прекрасно умел проводить денацификацию. Если вы наивно думаете, что мы будем смотреть на ваших нацистов, вы заблуждаетесь", - предупредил тележурналист.

Трюхан спросил, что же будет делать Россия в этом случае, заявив, что РФ "четыре года ничего сделать не может". "Вам было сказано четко и ясно: как только вы попытаетесь дернуться на Донбасс,

вас приведут в чувство. Повторю вам слова президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина: мы вам не дадим их (жителей Донбасса) уничтожить", - сказал Соловьев.