Веды и история
23:21. 14 января 2018 Просмотров - 261 Один комментарий Опубликовал: brahman
Сейчас часто слышно: " Веды говорят, Согласно Ведам". А что это такое "Веды" по большому счету мало кто понимает. Давайте попробуем разобраться. Веды- самый древний сборник текстов, гимнов, песен, стихов записанный на санскрите. Состоит из трех частей: РигВеда (Веда речи), ЯджусВеда(Веда возвания) и СаманВеда (Веда мелодий). Приписывают к Ведам еще АтхарваВеду, но это скорее дополнение, а не составляющая. Также к Ведам относят многочисленные брахманы, пураны, упанишады, веданты …. Санскритское слово véda означает «знание», «мудрость» и происходит от корня vid-, «знать», означающего «ведать», «видеть» или «знать», т.е «ведающий» как знаток и как повествующий «знающий». Индусы считают Веды -священными текстами, данными самим Богом. У меня другое мнение.
Веды – это жалкие остатки огромных знаний оставшихся нам от предыдущей погибшей земной цивилизации.
Давайте посмотрим на хронологию древнего мира, описанной в учебниках 5 класса современной школы:
4.5 млн лет тому назад появление австралопитеков, первых человекоподобных существ
1,75 млн лет тому назад появление презинджантропов
1,5 млн лет тому назад появление питекантропов
100 тыс. — 35 тыс. лет тому назад существование неандертальцев
40 тыс. лет тому назад появление человека современного физического типа («гомо сапиенс»)
3 тыс. лет до н. э. появление в Индии "арийцев"
3 тыс. лет до н. э. образование Шумерского государства в Междуречье
Около 3100 г. до н. э. образование единого государства в Египте
Около 3000 г. до н. э. образование критской цивилизации
XXIII—XVIII вв. до н. э. индская (Хараппская) цивилизация
Начало II тыс. до н. э. образование династии Ся в Китае
1792—1750 гг. до н. э. правление царя Хаммурапи в Вавилоне
Около XIII—XII вв. до н. э. Троянская война
753 г. до н. э. основание города Рим
Ничего не смущает? Не кажется странным такое стремительное развитие человечества, начиная с 3000 лет до н.э.? Миллионы лет никакого развития, никакой цивилизации, потом раз и алфавит, и пирамиды, и города каменные…
Ответ прост и он дан в одном из древних эпосов "Махабхарата" . Там рассказывается о "битве на Курукшетре" в которой погибли 18 (!) миллионов людей. Вот как описывается применяемое оружие: "Были колчаны, стрелы из которых сами взлетали на лук, многвенно сменяя одна другую, были и такие стрелы и дротики, что поворачивали в полете и сами находили цель, были и те, что попадая во врага разрывали его на куски. Владели воины стрелами, порождавшими в полете устрашающий звук и пламенеющими на лету. Особенно опасались враги того оружия, которое могло убивать целые армии, испуская железные шары, излучающие жар солнца. Были и колесницы , в которые впряжены тысячи коней, чья сила возносила колесницы высоко в воздух и сражение разгоралось в небесах. Были волшебные колесницы без коней, которые управлялись мыслью и могли останавливаться в воздухе над чужим войском и осыпать его стрелами."
Современный человек читая описание битвы легко поймет , что там использовались и ракеты, и самолеты, и ядерное оружие страшной силы, а не только мечи и стрелы. К слову, это нельзя было понять читателю , читавшему данные древние тексты всего лишь 100 лет назад. Также рассказывается, что "страшная песчаная буря" (ударная волна) обошла землю 4 раза!!! И самое важное- это битва состоялась в 3170-3130 годах до н.э. Сопоставляя все эти данные можно легко сделать вывод: Развитая земная цивилизация погибла около 5200 лет назад, похоронив все свои плоды жизнедеятельности под тоннами земли и песка поднятых ядерными взрывами страшной силы. Выжила лишь малая часть человечества, спрятавшихся в горах Кавказа, Урала и Гималаев. И 200 лет "ядерной зимы" способствовали деградации этих людей. Представьте себе на минутку , что вас лишили всех благ современного мира на 2 столетия. Нет ни электричества, ни машин, ни связи, ни книг, ни компьютеров! Ничего! Вы беспомощны как малые дети оставшиеся вмиг без старших. Вам надо самим выжить в тяжелейших условиях, вырастить свое потомство и как то передать этому потомству хотя бы часть тех знаний , которыми вы владеете. Поэтому и Веды доносятся как сказки, в наиболее понятной для несмышленых детей форме. Как рассказать малышу о самолетах, о космосе, о компьютерах, когда он только научился в песочке играть?
Версию о взрыве подтверждает …обилие нефти в Сибири и на Аравийском полуострове. Ведь что такое нефть ? Это результат гниения биологических остатков без допуска воздуха. То есть , если миллион людей накроет единовременно огромным пластом земли, получится огромное нефтяное поле со временем. Фраза "Мы движемся благодаря нашим предкам" приобретает уже зловещий и циничный оттенок. Машины, самолеты, корабли движимы благодаря нефти. Да и происхождение угля становится понятным: огромные древесные леса были разом сожжены взрывом и похоронены под землей.
К 3000 годам до н.э. человечество постепенно стало приходить в себя после ядерной катастрофы и начало развиваться фактически с нуля. Древние знания передавались устно из поколения в поколения, приобретая постепенно мифический, сказочный тон. Хотя эти знания были о возникновении, строении и истории вселенной, о физических и биологических законах, о продвинутых технологиях. В Индию эти знания принесли арийские племена. "Арий" -дословно с санскрита переводиться как " неместный"," нескрая" ,"чужой". Судя по многочисленным фактам арийцы имели славянские (русские) корни и проживали на территориях современной России. А именно в Приполярных районах, Приуралье, Сибирь, Кавказ и Кубань. Да и санскрит это "переделанный" русский язык оказывается. И описание в самых древних писаниях полярного сияния, медведей, полярной ночи невозможно никогда не видевшими этого древними индусами никак. Иван- дурак , Змей Горыныч кстати описаны в Ведах ,как Ибандира (Жизнь дарующий) и Варуна змей (Стерегущий).
Человечество, используя крохи от былых знаний, вновь расселяется по миру. Сначала Индия, Ближний Восток, Египет. Потом Крит, Греция, Рим. Часть этих знаний утерялась, часть изменилась и трансформировалась, часть сохранилась в виде ведических знаний. За что мы должны быть очень признательны жителям Индии. Они лучше других смогли законсервировать и сохранить древние знания.
Так что Веды это не просто интересные сказочки и мифы Древней Индии, а кладезь исторических , физических , психологических практичных знаний, которые нам нужно научиться понимать и использовать. Все уже придумано до нас. И да! Динозавры существовали! Они описаны как данавасуры в Ведах. Асуры -это Ящуры или Завры. Даназавров уничтожили смелые богатыри (многосилы) в результате долгой кровопролитной войны.
Веды – это жалкие остатки огромных знаний оставшихся нам от предыдущей погибшей земной цивилизации.
Давайте посмотрим на хронологию древнего мира, описанной в учебниках 5 класса современной школы:
4.5 млн лет тому назад появление австралопитеков, первых человекоподобных существ
1,75 млн лет тому назад появление презинджантропов
1,5 млн лет тому назад появление питекантропов
100 тыс. — 35 тыс. лет тому назад существование неандертальцев
40 тыс. лет тому назад появление человека современного физического типа («гомо сапиенс»)
3 тыс. лет до н. э. появление в Индии "арийцев"
3 тыс. лет до н. э. образование Шумерского государства в Междуречье
Около 3100 г. до н. э. образование единого государства в Египте
Около 3000 г. до н. э. образование критской цивилизации
XXIII—XVIII вв. до н. э. индская (Хараппская) цивилизация
Начало II тыс. до н. э. образование династии Ся в Китае
1792—1750 гг. до н. э. правление царя Хаммурапи в Вавилоне
Около XIII—XII вв. до н. э. Троянская война
753 г. до н. э. основание города Рим
Ничего не смущает? Не кажется странным такое стремительное развитие человечества, начиная с 3000 лет до н.э.? Миллионы лет никакого развития, никакой цивилизации, потом раз и алфавит, и пирамиды, и города каменные…
Ответ прост и он дан в одном из древних эпосов "Махабхарата" . Там рассказывается о "битве на Курукшетре" в которой погибли 18 (!) миллионов людей. Вот как описывается применяемое оружие: "Были колчаны, стрелы из которых сами взлетали на лук, многвенно сменяя одна другую, были и такие стрелы и дротики, что поворачивали в полете и сами находили цель, были и те, что попадая во врага разрывали его на куски. Владели воины стрелами, порождавшими в полете устрашающий звук и пламенеющими на лету. Особенно опасались враги того оружия, которое могло убивать целые армии, испуская железные шары, излучающие жар солнца. Были и колесницы , в которые впряжены тысячи коней, чья сила возносила колесницы высоко в воздух и сражение разгоралось в небесах. Были волшебные колесницы без коней, которые управлялись мыслью и могли останавливаться в воздухе над чужим войском и осыпать его стрелами."
Современный человек читая описание битвы легко поймет , что там использовались и ракеты, и самолеты, и ядерное оружие страшной силы, а не только мечи и стрелы. К слову, это нельзя было понять читателю , читавшему данные древние тексты всего лишь 100 лет назад. Также рассказывается, что "страшная песчаная буря" (ударная волна) обошла землю 4 раза!!! И самое важное- это битва состоялась в 3170-3130 годах до н.э. Сопоставляя все эти данные можно легко сделать вывод: Развитая земная цивилизация погибла около 5200 лет назад, похоронив все свои плоды жизнедеятельности под тоннами земли и песка поднятых ядерными взрывами страшной силы. Выжила лишь малая часть человечества, спрятавшихся в горах Кавказа, Урала и Гималаев. И 200 лет "ядерной зимы" способствовали деградации этих людей. Представьте себе на минутку , что вас лишили всех благ современного мира на 2 столетия. Нет ни электричества, ни машин, ни связи, ни книг, ни компьютеров! Ничего! Вы беспомощны как малые дети оставшиеся вмиг без старших. Вам надо самим выжить в тяжелейших условиях, вырастить свое потомство и как то передать этому потомству хотя бы часть тех знаний , которыми вы владеете. Поэтому и Веды доносятся как сказки, в наиболее понятной для несмышленых детей форме. Как рассказать малышу о самолетах, о космосе, о компьютерах, когда он только научился в песочке играть?
Версию о взрыве подтверждает …обилие нефти в Сибири и на Аравийском полуострове. Ведь что такое нефть ? Это результат гниения биологических остатков без допуска воздуха. То есть , если миллион людей накроет единовременно огромным пластом земли, получится огромное нефтяное поле со временем. Фраза "Мы движемся благодаря нашим предкам" приобретает уже зловещий и циничный оттенок. Машины, самолеты, корабли движимы благодаря нефти. Да и происхождение угля становится понятным: огромные древесные леса были разом сожжены взрывом и похоронены под землей.
К 3000 годам до н.э. человечество постепенно стало приходить в себя после ядерной катастрофы и начало развиваться фактически с нуля. Древние знания передавались устно из поколения в поколения, приобретая постепенно мифический, сказочный тон. Хотя эти знания были о возникновении, строении и истории вселенной, о физических и биологических законах, о продвинутых технологиях. В Индию эти знания принесли арийские племена. "Арий" -дословно с санскрита переводиться как " неместный"," нескрая" ,"чужой". Судя по многочисленным фактам арийцы имели славянские (русские) корни и проживали на территориях современной России. А именно в Приполярных районах, Приуралье, Сибирь, Кавказ и Кубань. Да и санскрит это "переделанный" русский язык оказывается. И описание в самых древних писаниях полярного сияния, медведей, полярной ночи невозможно никогда не видевшими этого древними индусами никак. Иван- дурак , Змей Горыныч кстати описаны в Ведах ,как Ибандира (Жизнь дарующий) и Варуна змей (Стерегущий).
Человечество, используя крохи от былых знаний, вновь расселяется по миру. Сначала Индия, Ближний Восток, Египет. Потом Крит, Греция, Рим. Часть этих знаний утерялась, часть изменилась и трансформировалась, часть сохранилась в виде ведических знаний. За что мы должны быть очень признательны жителям Индии. Они лучше других смогли законсервировать и сохранить древние знания.
Так что Веды это не просто интересные сказочки и мифы Древней Индии, а кладезь исторических , физических , психологических практичных знаний, которые нам нужно научиться понимать и использовать. Все уже придумано до нас. И да! Динозавры существовали! Они описаны как данавасуры в Ведах. Асуры -это Ящуры или Завры. Даназавров уничтожили смелые богатыри (многосилы) в результате долгой кровопролитной войны.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
“` З Д Р А В С Т В У Й Т E! “`
Хорошая,Правдивая статья – ОТРАЖАЮЩАЯ…Бывшие Реалии!
` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
Да – МОЖНО согласиться с тем,что “Веды” ЭТО – Отголоски
Тех ДРЕВНЕЙШИХ Реалий,что БЫЛИ и ПРОИСХОДИЛИ на Земле -
ОЧЕНЬ МНОГО лет назад!
* Да – БЫЛИ Древнейшие,РАЗВИТЫЕ Цивилизации(РАЗНЫЕ нации…)!
Которые в силу(или ЧТО-то иное…)ТОГДАшних ОБСТОЯТЕЛЬСТВ -
были ВЫНУЖДЕНЫ враждовать-ВОЕВАТЬ между собою…И в результате
чего – САМИ-СЕБЯ`же и…УНИЧТОЖИЛИ(“стёрли” с-лица-земли…)!
[РАЗНЫЕ остатки Тех Великих Достижений - НАХОДЯТ в разных местах]
* Но нужно Понимать,что ИМЕННО к “Ведам” – людей СТРЕМЯТСЯ -
НЕ допускать!Людей СТРЕМЯТСЯ поРАБощающими идеями “ОКОРМЛЯТЬ”,
лиж-бы их от…Стремления к Знаниям – УДЕРЖИВА(блокирова)ТЬ!
–> И этим БЛОКИРАТОРОМ(стремлению к Знаниям=Развитию)- НЫНЕ
является…Ментальный “МОНСТР”(“Опиум”)- РЕЛИГИЯ(всех “МАСТЕЙ”)!
* ТО,что в Те Времена(ДО-само-уничтожения)- СРЕДИ людей БЫЛО в
порядке вещей(в Силу Развития и Достижений!)- НЫНЕшние “пастухи”-
ментальные ПО`РАБ`ОТИТЕЛИ=религиозники – ВСЯЧЕСКИ стремятся
ПРЕПОДНЕСТИ (ВНУШИТЬ!),как…что-то сверхестественное,которое
ПРИКРЫВАЮТ,как ПАРАНДЖОЙ – фразами “святой”,”божественный” и т.п.!
Людям ВНУШАЮТ ЛЖЕ-веру в…НЕСУЩЕСТВУЮЩЕЕ(никогда!)”святое”(или
в т.н.”святых”)! Хотя(это Можно ПРЕДПОЛОЖИТЬ)ВСЁ то “святое” и
НЕ познанное – БЫЛО вполне ОБЪЯСНИМО для ТОГДАшних(живущих)!
* Информация о “Ведах”,как и о ДРУГИХ Источники Знаний(не только
о Прошлом…)- НЫНЕ всячески БЛОКИРУЕТСЯ,чтобы массы НЕ знали о
Великом(пусть и Трагическом)Прошлом,как и чем То Прошлое Жило…
Иначе НЫНЕШние “пастухи-т.н.-”пастыри”(всех “МАСТЕЙ”)- НЕ
смогут больше МАНИПУЛИРОВАТЬ(= ЛГАТЬ)народами и странами!
* ЕСТЬ Интереснейшие(НЕ объяснимые)ФАКТЫ существования(МНОГИЕ
МИЛЛИОНЫ лет назад!!!)людей и Их Достижений,НО…ВСЁ “ЭТО” -
с согласия РАЗНЫХ…власть-”держащих”…СКРЫВАЕТСЯ от людей!
[можете Сами - "прошвырнувшись" по Инету - РАЗНОЕ найти...]
[про "НЕобъяснимый" уход РАЗНЫХ,кто "коснулись-Того"...промолчим]
—> Мир ДЕРЖАТ(сознательно)в…ДЕинформационном “АНАБИОЗЕ”…
Ведь ЕСЛИ “Та” Инфа станет доступной,то…РУХНЕТ весь Ментальный
“АРСЕНАЛ”(РЕЛИГИОЗНОГО ОБМАНА),которым “ОКАРМЛИВАЮТ”(удерживают-
в-поРАБощённом-состоянии)массы народа…!
[крестом и ПРОЧИМИ религиозными "АТРИБУТАМИ"..."СТУЧАТся-в-лоб",
для того,ЧТОБЫ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ Развитию,т.е.Знаниям - STOP!]
+ + + + +
Но Развитие Мира,нексмотря на усилия ЧЁРНЫХ-сил…Будет
продолжаться и Человечество БУДЕТ – от РЕЛИГИОЗНЫХ “ПУТ” -
О С В О Б О Ж Д А Т Ь С Я!!!
—> Знания – БУДУТ Проникать(становиться Доступными)в Сознания!
Древние Знания – ПРОРВУТся к НЫНЕшнему Человечеству,ради
только того уже,ЧТОБЫ…Спасти НЫНЕшний Мир от…Повторения…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения!—Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 14-01-18.
P.S. Да,мои Вам Поздравления со…Старым Новым Годом!
—-> Здоровья Вам и Всего Хорошего!
Да, и…Здравомыслия!
СПЕ