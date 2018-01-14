Веды и история

Сейчас часто слышно: " Веды говорят, Согласно Ведам". А что это такое "Веды" по большому счету мало кто понимает. Давайте попробуем разобраться. Веды- самый древний сборник текстов, гимнов, песен, стихов записанный на санскрите. Состоит из трех частей: РигВеда (Веда речи), ЯджусВеда(Веда возвания) и СаманВеда (Веда мелодий). Приписывают к Ведам еще АтхарваВеду, но это скорее дополнение, а не составляющая. Также к Ведам относят многочисленные брахманы, пураны, упанишады, веданты …. Санскритское слово véda означает «знание», «мудрость» и происходит от корня vid-, «знать», означающего «ведать», «видеть» или «знать», т.е «ведающий» как знаток и как повествующий «знающий». Индусы считают Веды -священными текстами, данными самим Богом. У меня другое мнение.Веды – это жалкие остатки огромных знаний оставшихся нам от предыдущей погибшей земной цивилизации.Давайте посмотрим на хронологию древнего мира, описанной в учебниках 5 класса современной школы:Ничего не смущает? Не кажется странным такое стремительное развитие человечества, начиная с 3000 лет до н.э.? Миллионы лет никакого развития, никакой цивилизации, потом раз и алфавит, и пирамиды, и города каменные…Ответ прост и он дан в одном из древних эпосов "Махабхарата" . Там рассказывается о "битве на Курукшетре" в которой погибли 18 (!) миллионов людей. Вот как описывается применяемое оружие: "Были колчаны, стрелы из которых сами взлетали на лук, многвенно сменяя одна другую, были и такие стрелы и дротики, что поворачивали в полете и сами находили цель, были и те, что попадая во врага разрывали его на куски. Владели воины стрелами, порождавшими в полете устрашающий звук и пламенеющими на лету. Особенно опасались враги того оружия, которое могло убивать целые армии, испуская железные шары, излучающие жар солнца. Были и колесницы , в которые впряжены тысячи коней, чья сила возносила колесницы высоко в воздух и сражение разгоралось в небесах. Были волшебные колесницы без коней, которые управлялись мыслью и могли останавливаться в воздухе над чужим войском и осыпать его стрелами."Современный человек читая описание битвы легко поймет , что там использовались и ракеты, и самолеты, и ядерное оружие страшной силы, а не только мечи и стрелы. К слову, это нельзя было понять читателю , читавшему данные древние тексты всего лишь 100 лет назад. Также рассказывается, что "страшная песчаная буря" (ударная волна) обошла землю 4 раза!!! И самое важное- это битва состоялась в 3170-3130 годах до н.э. Сопоставляя все эти данные можно легко сделать вывод: Развитая земная цивилизация погибла около 5200 лет назад, похоронив все свои плоды жизнедеятельности под тоннами земли и песка поднятых ядерными взрывами страшной силы. Выжила лишь малая часть человечества, спрятавшихся в горах Кавказа, Урала и Гималаев. И 200 лет "ядерной зимы" способствовали деградации этих людей. Представьте себе на минутку , что вас лишили всех благ современного мира на 2 столетия. Нет ни электричества, ни машин, ни связи, ни книг, ни компьютеров! Ничего! Вы беспомощны как малые дети оставшиеся вмиг без старших. Вам надо самим выжить в тяжелейших условиях, вырастить свое потомство и как то передать этому потомству хотя бы часть тех знаний , которыми вы владеете. Поэтому и Веды доносятся как сказки, в наиболее понятной для несмышленых детей форме. Как рассказать малышу о самолетах, о космосе, о компьютерах, когда он только научился в песочке играть?Версию о взрыве подтверждает …обилие нефти в Сибири и на Аравийском полуострове. Ведь что такое нефть ? Это результат гниения биологических остатков без допуска воздуха. То есть , если миллион людей накроет единовременно огромным пластом земли, получится огромное нефтяное поле со временем. Фраза "Мы движемся благодаря нашим предкам" приобретает уже зловещий и циничный оттенок. Машины, самолеты, корабли движимы благодаря нефти. Да и происхождение угля становится понятным: огромные древесные леса были разом сожжены взрывом и похоронены под землей.К 3000 годам до н.э. человечество постепенно стало приходить в себя после ядерной катастрофы и начало развиваться фактически с нуля. Древние знания передавались устно из поколения в поколения, приобретая постепенно мифический, сказочный тон. Хотя эти знания были о возникновении, строении и истории вселенной, о физических и биологических законах, о продвинутых технологиях. В Индию эти знания принесли арийские племена. "Арий" -дословно с санскрита переводиться как " неместный"," нескрая" ,"чужой". Судя по многочисленным фактам арийцы имели славянские (русские) корни и проживали на территориях современной России. А именно в Приполярных районах, Приуралье, Сибирь, Кавказ и Кубань. Да и санскрит это "переделанный" русский язык оказывается. И описание в самых древних писаниях полярного сияния, медведей, полярной ночи невозможно никогда не видевшими этого древними индусами никак. Иван- дурак , Змей Горыныч кстати описаны в Ведах ,как Ибандира (Жизнь дарующий) и Варуна змей (Стерегущий).Человечество, используя крохи от былых знаний, вновь расселяется по миру. Сначала Индия, Ближний Восток, Египет. Потом Крит, Греция, Рим. Часть этих знаний утерялась, часть изменилась и трансформировалась, часть сохранилась в виде ведических знаний. За что мы должны быть очень признательны жителям Индии. Они лучше других смогли законсервировать и сохранить древние знания.Так что Веды это не просто интересные сказочки и мифы Древней Индии, а кладезь исторических , физических , психологических практичных знаний, которые нам нужно научиться понимать и использовать. Все уже придумано до нас. И да! Динозавры существовали! Они описаны как данавасуры в Ведах. Асуры -это Ящуры или Завры. Даназавров уничтожили смелые богатыри (многосилы) в результате долгой кровопролитной войны.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com