Шевченко : Информационная война против Грудинина .
14:02. 13 января 2018 Просмотров - 346 7 коммент. Опубликовал: Серый
Максим Шевченко.
Поговорим о выборах в России и об информационной атаке на Павла Грудинина.
Максим Шевченко.
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Забытая реальность
Научно-популярный журнал
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Сколько можно пиарить кандидата от КПРФ?
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Интересно,а Максим Шевченко себя слышит или нет?Во-первых,Путин никак не является “царём” во власти,как между прочим и Трамп,те же проблемы с чиновничьим аппаратом,саботаж.Во-вторых,он “бросил вызовы губернатору Москвы,мэру Москвы,губернатору Московской области,власти,Путину,его окружению и так далее.”?Может бросить,ведь он же из неприкасаемых в нашей стране,как и Чубайс,а потому что от глобальщиков,малость подрезать рейтинг Путина его задача.Прицел же на выборы 2024 года.В третьих,левые силы?Это те,кто предал нас в 1991 году и теперь вот уж поистине не страдают,находясь всё также при власти.Или их нет в нашей Госдуме?Или это не всё та же “элита”?В четвёртых,”настоящая информационная война”?А что СМИ больше не в руках англосаксов?Они перешли под руку Путина?”Грудинин-современный европейский социал-демократ”-эти слова М.Шевченко особо резанули.Он застрадал как в 80-е по жизни на Западе?ФРГ нам в пример приводит,которая на поводке у США,не имеет своей армии,так как вся в американских базах,а мужики от мусульман своих жён защитить не в состоянии.Это для нас в пример?Ну как же,там ведь потреблятство на уровне и воспитание детей по секспросвещению для пополнения сообщества ЛГБТ.Свободой и колбасой Шевченко с Грудининым взялись соблазнять,так уже раз поймали народ на такой крючок,пойдут за такими лозунгами только самые неразвитые,не сообразив,что никакого совхоза нет,это слово только в названии акционерного общества,а потому у рабочих 60-100 тыс. руб. зарплата,а у прекрасного руководителя с сильнейшей крышей 2 млн.руб. и счёт в западном банке не известного нам объёма.И что,мы должны всё это молча кушать,М.Шевченко?Я то думала,что Вы поумнее.
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С 91-го хлебаете не давитесь, а тут – не понравилось! Что завод отберут или салон красоты?
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Софии.Это что,Путин с 1991 года?Это Болдырев с Зюгановым и прочими из непотопляемых во все времена хорошо живут,не так как работяги.
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По тв передавали, что сначало Грудинина не хотели регестрировать, т.к он забыл сво 16 лимонов в швейцарском банке, а потом он их снял и Путин попросил егозарегистрировать.
Так же говорили, что когда он в Думу балотировался, егони взяли из за счета за границей, он зпбыл поо него.
Ни знаю, что и думать, но такое чувство, что он метит на место Медведева.
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Избиратели, которые готовы поверить офшорному колхознику Грудинину явно не умнее “школьников Навального”, при том что при правильном воздействии из школьников еще можно вырастить людей полезных для общества и государства, а вот у верующих в благостность “клубнички с усами” продуктивный потенциал мягко говоря не впечатляет.
Счета обнаружили в оффшорах у этого “борца с оффшорами”.
Оказывается , чтобы миллиарды “заработать” , достаточно пару гектаров клубники засеять ! Вот такую сказку идиотам-грудиничникам и втюхивают !
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Объясняю,как я понимаю сложившееся положение.
Народ к социализму не готов.Все разбрелись по своим аулам и местечкам,думают о своей шкуре.Оттого у нас в стране социализм и не ужился с местным менталитетом.Капиталисты в России все были иностранцы.А народ фактически жил в феодализме.И попытка искусственно привить социализм потерпела неудачу.Теперь возвратились опять в феодализм .Если уж Михалков говорит о том,что крепостное право- самое то.Получилось как говорил ещё Ленин- шаг вперёд- два назад.Теперь грядёт переход от феодализма к капитализму,т.е. буржуазно- демократическая революция.Это нормально.Эволюция восстанавливается.