Письма. Немного истории. Продолжение

Неожиданное продолжение очень грустной сказки

http://pravosudija.net/article/pismo-nemnogo-iz-istorii

https://cont.ws/@pokemonaliluya/818609

Что же произошло в декабре 1825 года?

Средний из трех братьев Романовых Константин решил отомстить старшему – действующему царю Александру I- за поругание красавицы Натальи Гончаровой и заодно захватить власть.

Он попросил своих друзей, которые вошли в Историю под названием “Декабристы”, поучаствовать в деле. Они не могли отказать в просьбе – вопрос чести – старшего по чину товарища. Попытка переворота не удалась по многим причинам, главная из которых, видимо, в том, что они не были готовы участвовать в столь серьезном деле.

В результате стычки Александр I получил ранение не совместимое с жизнью и его ближайший круг родственников и друзей шарахнулись на юг, где Александр I и отдал концы.

Младший из братьев – Николай, которому реально не светило стать царем, воспользовался ситуацией, при которой корона сама свалилась ему в руки. Он раскатал подельников Константина – благо был хороший повод: убийство Царя, расчистив себе дорогу к власти. Единственный конкурент был устранен. Главари получили вышак по заслугам, а всех потенциальных противников он сослал в Сибирь.

Приятно сознавать, что Наталья Гончарова была отмщена: педофил-развратник Александр I был убит именно за это.

Пушкин. Александр Сергеевич был гением, и как многие гении был далек от элементарного быта. Он вляпался в бандитскую разборку, не понимания всей опасности. Очень жаль.

Было бы хорошо, если бы наши профессиональные историки изложили эти события детально. Андрей Ильич, Николай Викторович – 2-3 странички фактов, эмоции мы добавим сами. Только не приглашайте Зюганова, а то он начнет гундосить о чаянии народа, декабристах и пр. чуши: никакого отношения к народу “Декабристы” не имели НИКОГДА! Это были, используя современный язык, братки Константина, участвовавшие в стрелке-тёрке, и только.

Всех православных поздравляю с Новым Годом!

С уважением, П.

Здравствуйте, вот ещё продолжение версии, ясно, что никакой Пушкин не мог устроить такую акцию. Нужны только императорские возможности. И историю так почистили, что нестыковки зашкаливают.

https://pandoraopen.ru/2018-01-13/kak-pushkin-insceniroval-svoyu-smert-i-stal-aleksandrom-dyuma-versiya/

Как Пушкин инсценировал свою смерть и стал Александром Дюма. Версия. Конечно, данное утверждение звучит как полнейший бред. Однако после вдумчивого прочтения текста данной статьи волей-неволей закрадываются смутные сомнения в преждевременной смерти величайшего поэта. Гениальный поэт, основоположник современного русского языка Александр Пушкин не погиб в результате дуэли на Черной речке. Он лишь инсценировал свою смерть и тайно переехал в Париж, где повторно прославился под именем Александра Дюма (который отец).

Согласны, звучит как полнейший бред. Абсурдность гипотезы признает и один из ее сторонников Олег Горосов. Однако после прочтения его основательного текста волей-неволей закрадываются смутные сомнения…

Ашиль Девериа. Александр Дюма, 1829

А статья очень важна, чтобы меньше было монархистов среди государственников, не разделялись люди по надуманным, внедрённым извне проектам типа “монархизмы-коммунизмы”.

Народ должен знать правду, меньше мифов будет в народе. Чтобы обеспечить всенародное знание, главные, принципиальные вещи нужно ставить в школьную программу. Иначе знание станет фрагментарным, а не всеобщим… Менталитет материализуется в поступки, поступки формируют действительность, поэтому Манипуляторы знают, что делают, когда внедряют мифы в массы – это затем корёжит и поле событий. Такова их методика. Это я к тому, что моё письмо про ТВД может и выглядит жалко и мелко на фоне опубликованных, но тока на поверхностном уровне. ( А второй слой значимости люди в мышлении не используют)