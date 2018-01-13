И ЕЩЕ ТРИ ВОПРОСА ПРЕЗИДЕНТУ

По статистике, и не только.

14 декабря 2017 года прошла очередная, уже 16-я по счёту "большая" президентская пресс-конференция Владимира Путина, куда аккредитовалось 640 журналистов из России и других стран мира. Все эти "акулы пера" задавали главе нашего государства самые разные, острые и неудобные вопросы — по взмаху дирижёрской руки его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Шансов задать свои вопросы президенту РФ "напрямую" у меня нет, хотя их только по социально-экономической проблематике накопилось несколько десятков. Но некоторые из них — на мой взгляд, самые важные и актуальные — традиционно через газету "Завтра" (предыдущая публикация "Три вопроса президенту" — в №24 за этот год) — озвучить просто необходимо.

Вопрос первый

Согласно данным учтённого внешнеторгового оборота России, в отдельные годы "мимо кассы" по линии нашего импорта проходило более 300, а по линии экспорта — более 500 млрд. долл. США. Бюджет страны из-за этих преступных действий ежегодно недополучал более 100 млрд. долл. — сумму, которая в разы превышала (и превышает сегодня) ВСЕ другие недоплаты в бюджет по всем источникам и причинам, вместе взятым. Общая "цена вопроса" за наблюдаемые нами 10 лет превысила 3 трлн. долл. Это мировой рекорд, который — разумеется, со всеми бюрократическими оговорками и смягчениями, — был подтверждён Госдумой, Счётной палатой, Российской Академией наук и другими инстанциями. Почему до сих пор не приняты действенные меры по пресечению этого "грабежа тысячелетия", и будут ли они приниматься вообще?

Вопрос второй.

За три последних года, при общем росте потребительских цен, превысившем 45%, в том числе — 10,5% ожидаемых в текущем году, 12,9% — в прошлом году и 16,5% — в 2015 году, официальная оценка инфляции не превышала 15,2% (меньше на 79,4;%), в том числе — 3,5% в текущем году, 4,5% — в прошлом, и 6,5% — в 2015 году. Соответственно, и пенсии, а также другие пособия за эти три года повысили на 15,2%, то есть почти в три раза ниже реального уровня инфляции. При этом официальный рост ВВП составил минус 3,7% в 2015 году, минус 0,2% в 2016 году, а в текущем году ожидается рост на 1,4%, итого — в целом ВВП за эти три года уменьшится на 3,78%. Но на деле, если брать не официальные, а реальные цифры дефлятора, то совокупный спад экономики достигнет более 10%. Долго ли будет существовать такая "двойная бухгалтерия", которая только вбивает клин между государством и обществом?

Вопрос третий.

За истекшие 25 лет на одной только политически мотивированной миграции населения, труда, товаров, услуг и капитала, (по уровню которых Россия на постоянной основе уже давно держит одно из первых мест в мире), суммарно мы потеряли более 16 триллионов долларов США. "Утечка умов" из России за эти годы превысила 5,5 млн. человек. В долларовом эквиваленте мы потеряли почти целый годовой объём ВВП США или 8 наших годовых объёмов ВВП, в том числе (накопленным итогом) — более 4 трлн. долл. в виде безвозвратного вывоза капитала, свыше 7 трлн. долл. — в виде утечки умов, около 3 трлн. долл. — в виде контрабанды, демпинга и уклонения от уплаты налогов во внешней торговле и в последние три года уже почти 1 трлн. долл. — в виде убытков от санкций и принудительного импортозамещения. К сожалению, ещё больше за эти годы было утеряно в виде упущенных выгод. Спрашивается, при таких чудовищных тратах и упущенных выгодах, как и когда нам быть не то что богатыми, а хотя бы не нищими?

Невозможно добиться подлинных успехов во внешних делах, не решив и не зная, как решать внутренние проблемы. Даже серьёзные успехи во внешних делах — всего лишь подспорье для решения внутренних проблем, но не само их решение. Когда и каким образом будет начата работа в этом направлении, или же для того, чтобы собственность 96 российских мультимиллиардеров не равнялась собственности остального населения страны, что вызывает растущую ненависть со стороны "униженных и оскорблённых" граждан России, будут найдены другие решения в стиле "отнять и поделить"?