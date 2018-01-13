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И ЕЩЕ ТРИ ВОПРОСА ПРЕЗИДЕНТУ

22:14. 13 января 2018 Просмотров - 432 4 коммент. Опубликовал:

По статистике, и не только.

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14 декабря 2017 года прошла очередная, уже 16-я по счёту "большая" президентская пресс-конференция Владимира Путина, куда аккредитовалось 640 журналистов из России и других стран мира. Все эти "акулы пера"  задавали главе нашего государства самые разные, острые и неудобные вопросы — по взмаху дирижёрской руки его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Шансов задать свои вопросы президенту РФ "напрямую" у меня нет, хотя их только по социально-экономической проблематике накопилось несколько десятков. Но некоторые из них — на мой взгляд, самые важные и актуальные — традиционно через газету "Завтра" (предыдущая публикация "Три вопроса президенту" — в №24 за этот год) — озвучить просто необходимо.

 

Вопрос первый

Согласно данным учтённого внешнеторгового оборота России, в отдельные годы "мимо кассы" по линии нашего импорта проходило более 300, а по линии экспорта — более 500 млрд. долл. США. Бюджет страны из-за этих преступных действий ежегодно недополучал более 100 млрд. долл. — сумму, которая в разы превышала (и превышает сегодня) ВСЕ другие недоплаты в бюджет по всем источникам и причинам, вместе взятым. Общая "цена вопроса" за наблюдаемые нами 10 лет превысила 3 трлн. долл. Это мировой рекорд, который — разумеется, со всеми бюрократическими оговорками и смягчениями, — был подтверждён Госдумой, Счётной палатой, Российской Академией наук и другими инстанциями. Почему до сих пор не приняты действенные меры по пресечению этого "грабежа тысячелетия", и будут ли они приниматься вообще?

 

Вопрос второй.

За три последних года, при общем росте потребительских цен, превысившем 45%, в том числе — 10,5% ожидаемых в текущем году, 12,9% — в прошлом году и 16,5% — в 2015 году, официальная оценка инфляции не превышала 15,2% (меньше на 79,4;%), в том числе — 3,5% в текущем году, 4,5% — в прошлом, и 6,5% — в 2015 году. Соответственно, и пенсии, а также другие пособия за эти три года повысили на 15,2%, то есть почти в три раза ниже реального уровня инфляции. При этом официальный рост ВВП составил минус 3,7% в 2015 году, минус 0,2% в 2016 году, а в текущем году ожидается рост на 1,4%, итого — в целом ВВП за эти три года уменьшится на 3,78%. Но на деле, если брать не официальные, а реальные цифры дефлятора, то совокупный спад экономики достигнет более 10%. Долго ли будет существовать такая "двойная бухгалтерия", которая только вбивает клин между государством и обществом?

 

Вопрос третий.

За истекшие 25 лет на одной только политически мотивированной миграции населения, труда, товаров, услуг и капитала, (по уровню которых Россия на постоянной основе уже давно держит одно из первых мест в мире), суммарно мы потеряли более 16 триллионов долларов США. "Утечка умов" из России за эти годы превысила 5,5 млн. человек. В долларовом эквиваленте мы потеряли почти целый годовой объём ВВП США или 8 наших годовых объёмов ВВП, в том числе (накопленным итогом) — более 4 трлн. долл. в виде безвозвратного вывоза капитала, свыше 7 трлн. долл. — в виде утечки умов, около 3 трлн. долл. — в виде контрабанды, демпинга и уклонения от уплаты налогов во внешней торговле и в последние три года уже почти 1 трлн. долл. — в виде убытков от санкций и принудительного импортозамещения. К сожалению, ещё больше за эти годы было утеряно в виде упущенных выгод. Спрашивается, при таких чудовищных тратах и упущенных выгодах, как и когда нам быть не то что богатыми, а хотя бы не нищими?

 

Невозможно добиться подлинных успехов во внешних делах, не решив и не зная, как решать внутренние проблемы. Даже серьёзные успехи во внешних делах — всего лишь подспорье для решения внутренних проблем, но не само их решение. Когда и каким образом будет начата работа в этом направлении, или же для того, чтобы собственность 96 российских мультимиллиардеров не равнялась собственности остального населения страны, что вызывает растущую ненависть со стороны "униженных и оскорблённых" граждан России, будут найдены другие решения в стиле "отнять и поделить"?

 

 

https://pdsnpsr.ru/posts/politicheskie-issledovaniya/i-eshhe-tri-voprosa-prezidentu_31122017

 

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4 коммент.»

  • 437 279
    Valeriy Bondarik 14 января 2018 в 10:44 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`

    ОТЛИЧНЫЕ – ОЧЕНЬ Верные и Справедливые Вопросы!
    [а СКОЛЬКО их ЕСТЬ ещё - не менее Важных-НАЗРЕВШИХ...]
    [а на картинке:"Да-вы-чё-в-натуре"...ТАКАЯ поза у ПВВ]
    —> В общем ТАК…Господин Путин…ТАК Делом Займитесь – ХВАТИТ полит-ПУРГУ-гнать!
    ““““““““““““““`[39-99]““““““`
    Ничего ни к кому личного,
    так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 14-01-18.

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  • 17975 8429
    Ursus 14 января 2018 в 10:50 Ссылка Пометить
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    Можно четвертый вопрос добавить. Главный.
    Сколько в России проживает русского населения и какая динамика их численности в структуре населения РФ?

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  • 367 230
    ipat 14 января 2018 в 11:30 Ссылка Пометить
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    Кошерный еврей шаломов,на вопросы гоев не отвечает,потому, что ответить нечего.

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  • 437 279
    Valeriy Bondarik 14 января 2018 в 12:04 Ссылка Пометить
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    [2] ВЫНУЖДЕННО…в-догонку!

    ,,ЧУДЕСА,,на ЭТОМ ресурсе – НАЧАЛИСЬ “писаться”…
    Комментарии “ВДРУГ” – НАЧАЛИСЬ МЕНЯТЬ(сокращать)СЯ…
    * Мой 1-ый комм-тарий – НЕ пропустили – ВСЁ утаили…
    [ВЫНУЖДЕН повторить - КУРАТОРЫ - Перестаньте ДУРИТЬ...]
    ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `
    ~~~ Вова-в-натуре–ОТВЕЧАЙ! ~~~

    _МНОГО пятилеток – ИДЁТ из РФ – $$$ ОТТОК!
    Но на ЭТУ тему – “НАКИНУТ-молчания-платок”…
    В РФ СИСТЕМА власти так УСТРОЕНА – чтобы БЫЛ этот ПОТОК!
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    *Господин Путин – Россию НУЖНО ИЗНУТРИ Спасать!
    *Или Вы “предпочитаете” и дальше – “ЭТОГО” не замечать…
    Тогда Вы НЕ тот,кто ДОЛЖЕН – Президентом Стать!
    [ЧТО...Вы Согласны,ну тогда Вам - Нужно Помогать...]
    –> Так Делом Займитесь – ХВАТИТ полит-ПУРГУ-гнать!
    ““““““““““““““““`[39-99]““““`

    —> “Да-вы-ЧЁ-в-натуре”…Такая ПОРА у Путина на картинке…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!— Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 14-01-18.

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