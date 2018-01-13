И ЕЩЕ ТРИ ВОПРОСА ПРЕЗИДЕНТУ
По статистике, и не только.
14 декабря 2017 года прошла очередная, уже 16-я по счёту "большая" президентская пресс-конференция Владимира Путина, куда аккредитовалось 640 журналистов из России и других стран мира. Все эти "акулы пера" задавали главе нашего государства самые разные, острые и неудобные вопросы — по взмаху дирижёрской руки его пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Шансов задать свои вопросы президенту РФ "напрямую" у меня нет, хотя их только по социально-экономической проблематике накопилось несколько десятков. Но некоторые из них — на мой взгляд, самые важные и актуальные — традиционно через газету "Завтра" (предыдущая публикация "Три вопроса президенту" — в №24 за этот год) — озвучить просто необходимо.
Вопрос первый
Согласно данным учтённого внешнеторгового оборота России, в отдельные годы "мимо кассы" по линии нашего импорта проходило более 300, а по линии экспорта — более 500 млрд. долл. США. Бюджет страны из-за этих преступных действий ежегодно недополучал более 100 млрд. долл. — сумму, которая в разы превышала (и превышает сегодня) ВСЕ другие недоплаты в бюджет по всем источникам и причинам, вместе взятым. Общая "цена вопроса" за наблюдаемые нами 10 лет превысила 3 трлн. долл. Это мировой рекорд, который — разумеется, со всеми бюрократическими оговорками и смягчениями, — был подтверждён Госдумой, Счётной палатой, Российской Академией наук и другими инстанциями. Почему до сих пор не приняты действенные меры по пресечению этого "грабежа тысячелетия", и будут ли они приниматься вообще?
Вопрос второй.
За три последних года, при общем росте потребительских цен, превысившем 45%, в том числе — 10,5% ожидаемых в текущем году, 12,9% — в прошлом году и 16,5% — в 2015 году, официальная оценка инфляции не превышала 15,2% (меньше на 79,4;%), в том числе — 3,5% в текущем году, 4,5% — в прошлом, и 6,5% — в 2015 году. Соответственно, и пенсии, а также другие пособия за эти три года повысили на 15,2%, то есть почти в три раза ниже реального уровня инфляции. При этом официальный рост ВВП составил минус 3,7% в 2015 году, минус 0,2% в 2016 году, а в текущем году ожидается рост на 1,4%, итого — в целом ВВП за эти три года уменьшится на 3,78%. Но на деле, если брать не официальные, а реальные цифры дефлятора, то совокупный спад экономики достигнет более 10%. Долго ли будет существовать такая "двойная бухгалтерия", которая только вбивает клин между государством и обществом?
Вопрос третий.
За истекшие 25 лет на одной только политически мотивированной миграции населения, труда, товаров, услуг и капитала, (по уровню которых Россия на постоянной основе уже давно держит одно из первых мест в мире), суммарно мы потеряли более 16 триллионов долларов США. "Утечка умов" из России за эти годы превысила 5,5 млн. человек. В долларовом эквиваленте мы потеряли почти целый годовой объём ВВП США или 8 наших годовых объёмов ВВП, в том числе (накопленным итогом) — более 4 трлн. долл. в виде безвозвратного вывоза капитала, свыше 7 трлн. долл. — в виде утечки умов, около 3 трлн. долл. — в виде контрабанды, демпинга и уклонения от уплаты налогов во внешней торговле и в последние три года уже почти 1 трлн. долл. — в виде убытков от санкций и принудительного импортозамещения. К сожалению, ещё больше за эти годы было утеряно в виде упущенных выгод. Спрашивается, при таких чудовищных тратах и упущенных выгодах, как и когда нам быть не то что богатыми, а хотя бы не нищими?
Невозможно добиться подлинных успехов во внешних делах, не решив и не зная, как решать внутренние проблемы. Даже серьёзные успехи во внешних делах — всего лишь подспорье для решения внутренних проблем, но не само их решение. Когда и каким образом будет начата работа в этом направлении, или же для того, чтобы собственность 96 российских мультимиллиардеров не равнялась собственности остального населения страны, что вызывает растущую ненависть со стороны "униженных и оскорблённых" граждан России, будут найдены другие решения в стиле "отнять и поделить"?
https://pdsnpsr.ru/posts/politicheskie-issledovaniya/i-eshhe-tri-voprosa-prezidentu_31122017
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
ОТЛИЧНЫЕ – ОЧЕНЬ Верные и Справедливые Вопросы!
[а СКОЛЬКО их ЕСТЬ ещё - не менее Важных-НАЗРЕВШИХ...]
[а на картинке:"Да-вы-чё-в-натуре"...ТАКАЯ поза у ПВВ]
—> В общем ТАК…Господин Путин…ТАК Делом Займитесь – ХВАТИТ полит-ПУРГУ-гнать!
““““““““““““““`[39-99]““““““`
Ничего ни к кому личного,
так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!- Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 14-01-18.
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Можно четвертый вопрос добавить. Главный.
Сколько в России проживает русского населения и какая динамика их численности в структуре населения РФ?
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Кошерный еврей шаломов,на вопросы гоев не отвечает,потому, что ответить нечего.
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[2] ВЫНУЖДЕННО…в-догонку!
,,ЧУДЕСА,,на ЭТОМ ресурсе – НАЧАЛИСЬ “писаться”…
Комментарии “ВДРУГ” – НАЧАЛИСЬ МЕНЯТЬ(сокращать)СЯ…
* Мой 1-ый комм-тарий – НЕ пропустили – ВСЁ утаили…
[ВЫНУЖДЕН повторить - КУРАТОРЫ - Перестаньте ДУРИТЬ...]
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~~~ Вова-в-натуре–ОТВЕЧАЙ! ~~~
_МНОГО пятилеток – ИДЁТ из РФ – $$$ ОТТОК!
Но на ЭТУ тему – “НАКИНУТ-молчания-платок”…
В РФ СИСТЕМА власти так УСТРОЕНА – чтобы БЫЛ этот ПОТОК!
Власть-в-России – ЧУЖ`ИХ – и ГЕШЕФТ для нИХ…
[а Путин ПОЛУЧАЕТ "на-чАЙ" - Вова-в-натуре-ОТВЕЧАЙ!]
_ЖУЛИКИ-и-ВОРЮГИ – в РФ во власти СИДЯТ!
Именно ОНИ-то России – ВСЯЧЕСКИ в ВРЕДЯТ!
КТО десятилетиями – КУРИРУЕТ этИХ “ребят”…
[кто-ПОЛУЧАЕТ "на-чАЙ" - Вова-в-натуре-ОТВЕЧАЙ!]
_ЖУЛИКИ-всех-МАСТЕЙ – ДЛЯ СЕБЯ “партию” СОЗДАЛИ!
И эту КОДЛУ-из-ЖУЛЬЯ ЦИНИЧТО – “Единою-Россиею” назвали!
А–Вы-Господин-Путин,ЧТО – про “ЭТО” не знали?
[кто-ПОЛУЧАЕТ "на-чАЙ" - Вова-в-натуре-ОТВЕЧАЙ!]
_ВНУТРЕННИЕ ПАРАЗИТЫ – Россию РАЗ`ГРАБ`ЛЯЮТ!
Эти ПАРАЗИТЫ(во власти)- БЮДЖЕТ “ПОЖИРАЮТ”!
ГОВОРЯТ,что “Их-Величество” Путин – ничего “НЕ” знают…
[кто-ПОЛУЧАЕТ "на-чАЙ" - Вова-в-натуре-ОТВЕЧАЙ!]
_РАЗНООБРАЗНЫМ разным – Россию ЗАПОЛН[наполн]ЯЮТ!
Русский Народ в России – ВСЯЧЕСКИ УНИЧТОЖА[унижа]ЮТ!
СПЕЦсозданными “законами” – Россию “УТИЛИЗИРУЮТ”!
[кто-ПОЛУЧАЕТ "на-чАЙ" - Вова-в-натуре-ОТВЕЧАЙ!]
_Власть в России ГРАБИТ и УНИЧТОЖАЕТ – Русский Народ!
Власть “РОССИЙСКАЯ” в России – себя как ЗАХВАТЧИК ведёт!
Правду ГОВОРИТЬ – ЗАПРЕЩАЮТ!Таких – в ТЮРЬМЫ сажают!
[кто-ПОЛУЧАЕТ "на-чАЙ" - Вова-в-натуре-ОТВЕЧАЙ!]
_ДОСТИЖЕНИЯ в России – безусловно ЕСТЬ!
Но НЫНЕШНЯЯ “власть” – это “МАСТЬ” – ЧЁРНАЯ “шерсть”…
ПОРА в России – НЫНЕШНЮЮ “власть” МЕНЯТЬ!
ПОРА Россию от НЫНЕШНЕЙ “МАСТИ” – ОСВОБОЖДАТЬ!
*Господин Путин – Россию НУЖНО ИЗНУТРИ Спасать!
*Или Вы “предпочитаете” и дальше – “ЭТОГО” не замечать…
Тогда Вы НЕ тот,кто ДОЛЖЕН – Президентом Стать!
[ЧТО...Вы Согласны,ну тогда Вам - Нужно Помогать...]
–> Так Делом Займитесь – ХВАТИТ полит-ПУРГУ-гнать!
““““““““““““““““`[39-99]““““`
—> “Да-вы-ЧЁ-в-натуре”…Такая ПОРА у Путина на картинке…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения!— Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 14-01-18.