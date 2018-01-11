Ой , какие мы нежные….
11:09. 11 января 2018 Просмотров - 431 2 коммент. Опубликовал: brahman
Глеб Кузнецов
Раз за разом натыкаюсь на заголовки вроде "Кто стоит за валом компромата на Грудинина". И разбирает меня прямо таки удивление.
За т.н. "валом компромата" (не сильно то этот "вал" честно говоря на вал похож) стоит статус Грудинина как кандидата в президенты одной из самых больших и значимых стран мира от крупнейшей оппозиционной партии этой страны, а вовсе не чей то злой умысел.
Его биография не может не вызывать интерес и пристальное внимание. Две недели назад он "торговал кулубникой", а сейчас он – потенциально политик номер 2 в стране. О нем пишут национальные газеты в России, США и Европе, а не только "Домодедовская новь".
О нем говорят на внешнеполитических брифингах в администрациях крупнейших государств и надгосударственных организаций мира. Фамилия "Грудинин" написана и произнесена за две недели на множество порядков чаще, чем за всю предыдущую его жизнь.
А штаб его вместо того, чтобы это осознать и как то научиться рассказывать о своем кандидате взрослым людям на взрослом языке, решил поиграть в "жертву режима". Как же так? Проклятые писаки говорят о том, что Совхоз им. Ленина и ОАО "Совхоз им. Ленина" это разные вещи! И, о ужас!, у ОАО есть в структуре собственников совершенно не относящиеся к счастливым крестьянам граждане и организации. Да как же так можно такие вещи да прямо в публичное пространство? Что значит "так ведь так же оно и есть!". Хватит говорить ту правду, которую мы не включили в официальный список добрых дел кандидата!
Надо сказать, что в США, например, под лупой бы рассмотрели каждую земельную сделку за подписью Грудинина за всю историю его управления, каждый бывший пайщик, обменявший долю в колхозе при его перерождении в ОАО на что нибудь некрупное или даже крупное, рассказал бы в прямом эфире федеральных телеканалов в деталях о том, как это было. И это для начала разговора. Так что у нас все – в соответствие с политической традицией – мягко, интеллигентно, щадяще. И есть даже люди, которые видят в такого рода вещах большую пользу кандидату.
Биография человека публичного – дело публичное. Понимая это, кстати, штаб Собчак не подавал признаков возмущения, когда в течение первых пары недель после выдвижения на нее такой ушат общественного интереса вылили, что чертям в аду тошно было. И большинство комментариев относилось отнюдь не к анализу актуальных мнений Ксении Анатольевны по ключевым вопросам современности. Наоборот: "Ксения Собчак оскобляет детей/женщин/крестьян/рабочих" или там "Посмотрите на голого кандидата!". И ничего, широкие общественные массы, изучив голого кандидата в подробностях, повозмущавшись и поплевав в нее вдоволь – сместили фокус своего интереса. А кандидат двинулась дальше.
Это все входит в условия работы в политике, спорте, шоу-бизнесе. И есть один очень хороший способ избежать этого всего. Не быть публичным человеком. Ну а если взялся за гуж, то не надо изображать из себя жертву режима. Не режима ты жертва, и не врагов. А собственного, добровольно принятого статуса.
Глеб Кузнецов
Раз за разом натыкаюсь на заголовки вроде "Кто стоит за валом компромата на Грудинина". И разбирает меня прямо таки удивление.
За т.н. "валом компромата" (не сильно то этот "вал" честно говоря на вал похож) стоит статус Грудинина как кандидата в президенты одной из самых больших и значимых стран мира от крупнейшей оппозиционной партии этой страны, а вовсе не чей то злой умысел.
Его биография не может не вызывать интерес и пристальное внимание. Две недели назад он "торговал кулубникой", а сейчас он – потенциально политик номер 2 в стране. О нем пишут национальные газеты в России, США и Европе, а не только "Домодедовская новь".
О нем говорят на внешнеполитических брифингах в администрациях крупнейших государств и надгосударственных организаций мира. Фамилия "Грудинин" написана и произнесена за две недели на множество порядков чаще, чем за всю предыдущую его жизнь.
А штаб его вместо того, чтобы это осознать и как то научиться рассказывать о своем кандидате взрослым людям на взрослом языке, решил поиграть в "жертву режима". Как же так? Проклятые писаки говорят о том, что Совхоз им. Ленина и ОАО "Совхоз им. Ленина" это разные вещи! И, о ужас!, у ОАО есть в структуре собственников совершенно не относящиеся к счастливым крестьянам граждане и организации. Да как же так можно такие вещи да прямо в публичное пространство? Что значит "так ведь так же оно и есть!". Хватит говорить ту правду, которую мы не включили в официальный список добрых дел кандидата!
Надо сказать, что в США, например, под лупой бы рассмотрели каждую земельную сделку за подписью Грудинина за всю историю его управления, каждый бывший пайщик, обменявший долю в колхозе при его перерождении в ОАО на что нибудь некрупное или даже крупное, рассказал бы в прямом эфире федеральных телеканалов в деталях о том, как это было. И это для начала разговора. Так что у нас все – в соответствие с политической традицией – мягко, интеллигентно, щадяще. И есть даже люди, которые видят в такого рода вещах большую пользу кандидату.
Биография человека публичного – дело публичное. Понимая это, кстати, штаб Собчак не подавал признаков возмущения, когда в течение первых пары недель после выдвижения на нее такой ушат общественного интереса вылили, что чертям в аду тошно было. И большинство комментариев относилось отнюдь не к анализу актуальных мнений Ксении Анатольевны по ключевым вопросам современности. Наоборот: "Ксения Собчак оскобляет детей/женщин/крестьян/рабочих" или там "Посмотрите на голого кандидата!". И ничего, широкие общественные массы, изучив голого кандидата в подробностях, повозмущавшись и поплевав в нее вдоволь – сместили фокус своего интереса. А кандидат двинулась дальше.
Это все входит в условия работы в политике, спорте, шоу-бизнесе. И есть один очень хороший способ избежать этого всего. Не быть публичным человеком. Ну а если взялся за гуж, то не надо изображать из себя жертву режима. Не режима ты жертва, и не врагов. А собственного, добровольно принятого статуса.
Глеб Кузнецов
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
loading...
Кого допускают к выборам в президенты РФ. Только еврей может баллотироваться в президенты. Выдержка из статьи Д. Боброва.
Но давайте посмотрим на кандидатов на пост президента РФ в 2018 и на их родственников:
Борис Титов: дедушка – Яков Моисеевич Мазур.
Григорий Явлинский: мать – Вера Наумовна.
Владимир Жириновский: отец – Вольф Исаакович Эйдельштейн.
Олег Лурье: отец – Лурье Анатолий Ионович, мать – Ширинская Адиля Измайловна.
Сергей Полонский: отец – еврей (ФИО неизвестны).
Ксения Собчак: отец – Анатолий Собчак, мать – Людмила Нарусова, дед – Борис Моисеевич Нарусович.
Павел Грудинин: мать – Серафима Зиновьевна Пищик, дед – Зиновий (по словам самого Грудинина – еврей).
Путин: ?
loading...
А может они расчитывали на систему : прокукарекал и хоть не рассветай! Мы же не знаем,какие намерения у Грудинина и его команды.Может,как у собчаковцев,канать за бабло типо – крутая оппозиция.Задачи не ясны,засветить кандидата на будующее или просто папа зю понимая,что не катит против великого дзю решил выставить “крутого коммуниста”?