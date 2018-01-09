ЦБ резко снизил ключевую ставку до 7.75%, валютные спекулянты и либералы в панике

И начали наперебой предрекать нашей экономике ожидаемый спад и неизбежную погибель.

Едва лишь в соседней с нами Турции Эрдоган попытался снизить ключевую ставку, как лира сразу рухнула и ему пришлось отступить.

Высокие процентные ставки в развивающихся экономиках, призваны удушать производство, а значит убирать с доски потенциальных конкурентов. Но приближается момент истины, мне почему-то кажется, что последний срок Путина будет полностью посвящён экономическим проблемам.

Поскольку он движется поэтапно и последовательно, то это самое сложное из того, что ему предстоит.

Поскольку будут затронуты финансовые интересы олигархов, привыкших к вседозволенности, то противодействие будет чудовищным.

Я не сомневаюсь, что снижение процентной ставки непременно продолжится, потому что иначе экономика просто не заработает. Ключевая ставка ЦБ, должна превышать инфляцию максимум на 1.5%. А в некоторых странах, кредиты выдаются и вовсе под отрицательный процент.

И если во главу угла поставить не желание заработать деньги любым путем, а благополучие собственных граждан, то всё встанет на своё место.

Так же финансовую систему необходимо защитить от финансовых спекулянтов. По собственному желанию роняющих, либо усиливающих рубль, который находится в свободном плавании.

То есть, абсолютно не защищён государством. А таргетирование инфляции, выбранное правительством как панацея от финансовых потрясений, может быть лишь подготовительным этапом приближающихся экономических реформ.

Сейчас Штаты пошли по пути закрытия своего рынка от союзников: Японии, Европы, Китая и пр. И если у Китая огромный внутренний рынок, то Япония и Корея, не смогут выжить без внешних рынков.

А значит им предстоит пережить падение жизненного уровня своих граждан. Мир стремительно меняется, и грядёт война за рынки сбыта.

И России, занимающая крайне выгодное географическое положение, грех не воспользоваться своим положением и не стать мостом между Востоком и Западом. А ещё Северный морской путь, где суда под российским флагом получили приоритет для доставки по нему углеводородов.

Но чтобы всё это заработало, надо привести в порядок кровеносную систему экономики. И перейти наконец на внутреннее финансирование, разделив расчёты между субъектами на “нал” и “безнал”.