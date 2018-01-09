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ЦБ резко снизил ключевую ставку до 7.75%, валютные спекулянты и либералы в панике

11:02. 9 января 2018 Просмотров - 685 3 коммент. Опубликовал:

orig

И начали наперебой предрекать нашей экономике ожидаемый спад и неизбежную погибель.

Едва лишь в соседней с нами Турции Эрдоган попытался снизить ключевую ставку, как лира сразу рухнула и ему пришлось отступить.
Высокие процентные ставки в развивающихся экономиках, призваны удушать производство, а значит убирать с доски потенциальных конкурентов. Но приближается момент истины, мне почему-то кажется, что последний срок Путина будет полностью посвящён экономическим проблемам.
Поскольку он движется поэтапно и последовательно, то это самое сложное из того, что ему предстоит.
Поскольку будут затронуты финансовые интересы олигархов, привыкших к вседозволенности, то противодействие будет чудовищным.

Я не сомневаюсь, что снижение процентной ставки непременно продолжится, потому что иначе экономика просто не заработает. Ключевая ставка ЦБ, должна превышать инфляцию максимум на 1.5%. А в некоторых странах, кредиты выдаются и вовсе под отрицательный процент.
И если во главу угла поставить не желание заработать деньги любым путем, а благополучие собственных граждан, то всё встанет на своё место.
Так же финансовую систему необходимо защитить от финансовых спекулянтов. По собственному желанию роняющих, либо усиливающих рубль, который находится в свободном плавании.
То есть, абсолютно не защищён государством. А таргетирование инфляции, выбранное правительством как панацея от финансовых потрясений, может быть лишь подготовительным этапом приближающихся экономических реформ.

 

 

 

Сейчас Штаты пошли по пути закрытия своего рынка от союзников: Японии, Европы, Китая и пр. И если у Китая огромный внутренний рынок, то Япония и Корея, не смогут выжить без внешних рынков.
А значит им предстоит пережить падение жизненного уровня своих граждан. Мир стремительно меняется, и грядёт война за рынки сбыта.
И России, занимающая крайне выгодное географическое положение, грех не воспользоваться своим положением и не стать мостом между Востоком и Западом. А ещё Северный морской путь, где суда под российским флагом получили приоритет для доставки по нему углеводородов.
Но чтобы всё это заработало, надо привести в порядок кровеносную систему экономики. И перейти наконец на внутреннее финансирование, разделив расчёты между субъектами на “нал” и “безнал”.

Метки: ЦБ
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3 коммент.»

  • 2617 1891
    Владимир 9 января 2018 в 11:43 Ссылка Пометить
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    Пошла покупка электората. Глядишь до марта кому то кредиты дадут. Интересно, а после марта? Я сомневаюсь, что “Зоркий Сокол” на пятые сутки увидел, что у тюрьмы нет четвёртой стены.

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  • 7285 5953
    jackomb 9 января 2018 в 12:37 Ссылка Пометить
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    Согласен с вами коллега, им теперь нужно удержать власть во, что бы не стало. А власть то по ходу начинает из рук ускользать и процесс уже не обратим.

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      александр jackomb 9 января 2018 в 13:47 Ссылка Пометить
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      Даже при всей необратимости процесса, Набиулиной ее хозяева в пиндостане не позволят снизить ставку до приемлемой для экономики величины. Возможно перед выборами эта гадость еще снизит на какие то доли процента. После выборов все вернется на совсем удушающие экономику проценты.

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