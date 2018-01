Сирия, ИГИЛ, последние новости 05 января 2018

Продолжатели традиций

Когда красный флаг был поднят над Берлином это стало символом победы над фашизмом. Мы рассматриваем взятие Ракки как символ поражения фашизма ИГИЛ, продолжателями традиции коммунистов быть войсками-освободителями.“When the red flag flew over Berlin, it was the symbol of victory over nazi-fascism. We consider Raqqa to mean the defeat of Isis-fascism and ourselves to be in the same communist tradition as the liberating troops.” http://vott.ru/entry/498865 – цинкВпрочем, стоит помнить, что форма не всегда соответствует содержанию.

Брифинг Центра примирения враждующих сторон в САР 04.01.2018

Идлиб 05.01.2018

Несмотря на некоторые проблемы в Восточной Гуте https://colonelcassad.livejournal.com/3912952.html и неприятный эпизод с Хмеймимом https://colonelcassad.livejournal.com/3912309.html , основные события в Сирии сейчас разворачиваются в Северной Хаме и южном Идлибе, где продолжается крупнейшее наступление САА и ее союзников конца 2017 – начала 2018 года.Как ранее обозначил стратегические цели на 2018-й год глава генштаба ВС РФ Герасимов, 2018-й год должен стать годом уничтожения "Ан-Нусры" и зачистки от террористов Идлиба. Данная кампания была начата еще в ноябре и находится сейчас в процессе активной реализации.Именно нарастающее давление САА в Идлибе, которому деятельно помогают российские военные советники и ВКС РФ, вынуждает боевиков атаковать в Восточной Гуте, дабы оттянуть резервы САА от Идлиба и Хамы, а также совершать системные нападения на авиабазу Хмеймим, дабы затруднить операции ВКС РФ по оказанию воздушной поддержки сирийским войскам.Все эта активность боевиков и их спонсоров отражает серьезную обеспокоенность оппонентов Асада и РФ, что зимнее наступление САА в Северной Хаме может привести к решающему поражению "зеленых" радикалов, точно также как осеннее наступления САА при поддержке РФ и иранских прокси привело к краху Халифата. Поэтому мы и наблюдаем некоторую активизацию боевиков на других фронтах + усиление провокаций против российских военных в Сирии. Нельзя исключать, что за атаками боевиков на Хмеймим могут стоят внешние заинтересованные участники войны, которые могли обеспечивать террористов данными технической разведки и необходимым вооружением. На возможность таких сценариев уже не раз намекали МИД РФ и МО РФ применительно к действиям США в Ат-Танфе и Дейр-эз-Зоре. Так что нельзя исключать, что по мере продвижения сирийских войск вглубь Идлиба, попытки досаждать России будут нарастать, с попутной активизацией информационной войны против РФ. Основная цель этих действий проста – сорвать зимнее наступление САА.Само наступление в последнюю неделю демонстрирует серьезный прогресс – наступая к северу от Маана, сирийцы вбили солидный клин в оборону "Ан-Нусры", пользуясь тем. что часть резервов боевиков вынуждена держать оборону Эль-Латаминского выступа, дабы не пусть САА к Мореку и Хан-Шейхуну (у САА всегда сохраняется опция с ударом на запад к Хан-Шейхуну с целью образования Эль-Латаминского котла, в котором потенциально могут оказаться несколько тысяч боевиков). К востоку от основного фронта наступления, часть сил боевиков занята обороной от ИГИЛ (в кровопролитных боях там за последние 2 недели погибли десятки боевиков с обеих сторон). В итоге, за счет сложившейся конфигурации фронта, САА продвигается на север и северо-восток, приближаясь к Синжару и авиабазе Дахур, взятие которых может поставить под угрозу весь фронт боевиков в северо-восточной Хаме и юго-восточном Идлибе. Важную роль в этом наступлении играет российская авиация, которая систематически бомбит каналы снабжения боевиков и их тыловые базы (Эль-Латамин, Кафр Зита, Морек, Хан-Шейхун, Идлиб и т.д.), затрудняя боевикам маневр резервами, дабы те не смогли смонтировать на флангах наступающей группировки САА ударные кулаки, с помощью которых они смогли затормозить наступление сирийцев.Текущая ситуация вынуждает боевиков спешно бросать навстречу наступающим сирийским войскам подкрепления из центрального Идлиба, включая плохообученных новобранцев из лагерей подготовки расположенных вокруг столицы провинции. Вместе с тем, отмечаются попытки насытить оборонительные порядки противотанковыми средствами (отмечается большое кол-во TOW) и различной бронетехникой, которая обычно концентрировалась в северо-восточной Хаме и Эль-Латаминском выступе. Это уже привело к росту потерь сирийцев в бронетехнике, но не смогло остановить откатывающийся на север фронт. С учетом имеющихся возможностей САА и союзников по усилению группировки (не говоря уже о широких возможностях России компенсировать потери сирийцев в танках и легкой бронетехнике), боевики при сугубо оборонительной стратегии будут постепенно перемолоты (ресурсные потенциалы сторон на данном этапе не сопоставимы), поэтому более вероятно, что они попробуют уже традиционно смонтировать ударную группировку в районе Хан-Шейхуна и нанести удар к северу от Маана, дабы вынудить сирийцев затормозить продвижение вглубь Идлиба и сосредоточится на обороне уязвимого фланга. Поэтому тут большое значение будет играть своевременное вскрытие передвижений резервов боевиков и дезорганизация их подготовительных мероприятий путем системных авиуадаров.Пока же сирийцы еще не достигли оперативного успеха, но смогли освободить десятки небольших населенных пунктов и создали предпосылки для развития дальнейших операций по зачистке Идлиба, что будет иметь немаловажное значение на переговорах о межсирийском урегулировании, куда Асаду и поддерживающим его России и Ирану важно подойти с максимально сильными позициями, ибо поражение террористической креатуры врагов Асада в Идлибе, затруднит для них возможность торговаться о своей роли в послевоенной Сирии. Впрочем. чепчики бросать в воздух пока рано – противник достаточно опытный и упорный, при случае может наносить серьезные контрудары. Тем ценнее будет победа над ним и что главное – его поражение будет прежде всего поражением внешних врагов Асада и оппонентов РФ в Сирии.

Хараста. 05.01.2018

Коротко по развитию ситуации в Харасте к 5 января.1. В первой половине дня 4 января, после отказа гарнизона базы бронетехники в Харасте выполнять требования боевиков о сдаче, боевики попробовали перейти в наступление на саму базу, которое было отбито ее защитниками при активной поддержке авиации, которые наносила массированные удары по районам прилегающим к окруженной базе. Понеся существенные потери в живой силе, боевики откатились на исходные, после чего их пропаганда завела уже привычную шарманку о том, что "самолеты кровавого тирана" бомбят мирные госпиталя. Это кстати характерный маркер – там где дела на фронте у боевиков начинаюти идти неважно, там сразу оживляется тема "разбомбленных госпиталей" и прочих "ужасов режима". Все это разумеется делается в расчете на внешних потребителей.2. Одновременно с этим, после артподготовки и авиаударов по району между министерством ирригации и окруженной базой, штурмовые группы 4-й танковой и 9-й дивизий, начали продвижение на восток. В результате за сутки уличных боев в разрушенной жилой застройке, армия преодолела примерно половину расстояния до окруженной базы, до которой осталось от 300 до 400 метров. По заявлениям сирийцев в ходе наступления уничтожены десятки боевиков, некоторые попали в плен. Боевики вместе с тем оказывают упорное сопротивление. Потери у сирийцев достаточно ощутимые, в том числе и в командном составе. На горе Касион после обстрела взорвался склад артиллерийских боеприпасов. Как минимум 1 танк получил повреждения.3. В район боев продолжают подтягиваться подкрепления для САА, которые должны обеспечить дальнейший прогресс штурмовых групп и восстановление утраченных с конца декабря позиций. Можно ожидать, что помимо восстановления сообщения с гарнизоном базы, будут предприняты попытки изменить конфигурацию выступа в Харасте, зачистив прилегающие к нему районы.В течении 1-2 дней можно ожидать прогресса у сирийских войск на этом направлении.Отчет "Фаллах-ар-Рахман" о боях 4 января – 17 убитых, включая одного полевого командира.Пленный боевик.

Провал США в Сирии: Вашингтон готовит реванш

Поддержка вооруженных формирований отдельными странами остается ключевым фактором, препятствующим урегулированию военного конфликта в Сирийской Арабской Республике. В последнее время сильнее других интерес сохранить устоявшуюся тенденцию по дестабилизации обстановки демонстрирует политическое руководство и военное командование США. Накануне командующий операцией «Непоколебимая решимость» (военная операция международной коалиции против террористической группировки ИГИЛ в Сирии и Ираке — Прим. ред.) Пол Фанк заявил, что, несмотря на достигнутые США и союзниками успехи на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке продолжается распространение идеологии ИГИЛ. Борьба с псевдо-халифатом является одним из главных предлогов, которым «гарант» мировой безопасности регулярно оправдывает незаконное присутствие в Сирии и поддержку вооруженных оппозиционных формирований, известных своими тесными связями с боевиками. Учитывая, что добровольное оставление сирийской территории по ряду причин идет вразрез с интересами международной коалиции, заявления американского военно-политического руководства об угрозе ИГИЛ повторяются с завидной периодичностью. Примечательно, занимаясь активной информационной кампанией по поддержанию мифа о боеспособности уцелевших джихадистов-игиловцев, Пентагон и администрация Белого дома не забывают подкреплять продвигаемую теорию принятием конкретных решений. Так, тремя неделями ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, в рамках которого на вооружение «прошедшей отбор сирийской оппозиции» в 2018 году предлагается выделить 393 миллиона долларов. Также дополнительно на программу подготовки «умеренной оппозиции» Вашингтон предоставит еще 107 миллионов, таким образом, общая сумма отчислений составит пол миллиарда долларов. Как сообщает заместитель командующего операцией «Непоколебимая решимость», на данный момент подготовку прошли более 12 тысяч сирийцев, в планах на этот год продолжить наращивание численности обучаемых. Очевидно, военные базы США в Сирии, которых насчитывается не меньше 11, станут основной кузницей, где будут коваться новые кадры. При этом нельзя не отметить, что принадлежность обучаемого материала к представителям оппозиции вызывает большие сомнения. Наглядным тому примером является скандал, разгоревшийся вокруг американской военной базы Эш-Шаддади, расположенной на юго-востоке провинции Хасека. Как информируют российские и зарубежные СМИ на территории военного объекта США проходят обучение не менее 750 человек, включая боевиков группировки «ИГИЛ». Кроме того, информационное агентство SANA и иранское издание FARSNews сообщали, что авиация США за последний месяц не менее двух раз осуществляла эвакуацию террористов ИГИЛ* из провинции Дейр-эз-Зор в район Эш-Шаддади. Не вызывает сомнений, что предпринимаемые Вашингтоном усилия преследуют одну главную цель. Как известно, американская инициатива по развалу очередной страны на Ближнем Востоке оказалась провальной и принесла ее авторам огромные экономические и репутационные убытки. В свою очередь, принятые решения, сопровождаемые активной информационной поддержкой, свидетельствует о планах устроить Дамаску реванш, вернув завершающийся конфликт в активную фазу. Резюмируя, говорить, что заокеанский «партнер» уйдет из Сирии и не попытается вернуть себе статус главного «решателя» всех ближневосточных проблем, не приходится. Читайте также: ВСУ несут большие потери от огня снайперов: новый список убитых на Донбассе Владимир Сергеев * Запрещенная в РФ террористическая организация.

Михаил заафганился

Гражданин Латвии Михаил Голин переехал из Латвии в США, поступил на службу в американскую армию, отправился в оккупированный США Афганистан и был убит в бою с боевиками ИГИЛ в провинции Нанганхар, когда колонна продвигавшаяся на поиски боевиков Талибана, попала в засаду ИГИЛ.Причем боевики ИГИЛ даже не поняли, что накрыли американцев. объявив об успехе в нападении на конвой афганской армии, в котором следовала и группа американских солдат. Помимо убитого Голина в бою получили серьезные ранения еще 4 американских спецназовца + было убито и ранено несколько солдат афганской армии.

