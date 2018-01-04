Главная » Бэкграунд, Видео

Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 117: “Блицкриг, которого не было…”

21:04. 4 января 2018 Просмотров - 185 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Один комментарий»

  • 3961 3389
    Руса 5 января 2018 в 1:49 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Хорошая кинохроника.
    Автор прав, поддерживаю.
    Если где и был настоящий блицкриг, так это в 1945 году,
    когда советские войска взяли Берлин и за короткий срок разгромили
    отборные вооруженные силы Квантунской армии Японии.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>