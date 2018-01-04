Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск № 117: “Блицкриг, которого не было…”
21:04. 4 января 2018 Просмотров - 185 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Хорошая кинохроника.
Автор прав, поддерживаю.
Если где и был настоящий блицкриг, так это в 1945 году,
когда советские войска взяли Берлин и за короткий срок разгромили
отборные вооруженные силы Квантунской армии Японии.