Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №82: “Телега торговли и лошадь геополитики”
19:49. 5 ноября 2017 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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Забытая реальность
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Селиванов хочет снабжать бывшие республики СССР современной военной русской техникой, чтобы они нашим же оружием уничтожили Россию. Что они и делают сейчас, Украина против русского Донбасса использует бывшую советскую военную технику. “Нашим салом, нам по мусалу”. Профессиональный политпропагандист совсем заговорился.