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Юрий Селиванов, Бэкграунд, выпуск №82: “Телега торговли и лошадь геополитики”

19:49. 5 ноября 2017 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 2413 506
    nikolay 5 ноября 2017 в 20:01 Ссылка Пометить
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    Селиванов хочет снабжать бывшие республики СССР современной военной русской техникой, чтобы они нашим же оружием уничтожили Россию. Что они и делают сейчас, Украина против русского Донбасса использует бывшую советскую военную технику. “Нашим салом, нам по мусалу”. Профессиональный политпропагандист совсем заговорился.

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