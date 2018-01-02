Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 января 2018
- 11:57 Радиоэлектронные пузыри.
- 10:28 Угроза интересам США и Израиля.
- 07:30 Русский «Солнцепёк» сжигает «бармалеев» в Идлибе (ВИДЕО).
- 02:15 Российские военные прибыли в древнеримскую крепость на юге Сирии (ВИДЕО).
Радиоэлектронные пузыри
Резонный вопрос, а зачем ВВС США летать в воздушном пространстве суверенной страны, где американские войска оккупируют сирийскую территорию без каких-либо внятных дипломатических обоснований?
Разумеется, за годы полновластной гегемонии, США привыкли к тепличным условиям, когда мешающие летать радиоэлектронные пузыри не могли возникнуть в принципе.
Теперь же у американцев появился повод поныть, что время агрессивных действий, которые оставались совсем без последствий, безвозвратно прошло и кто-то смеет ставить помехи (в различных смыслах) самолетам бомбометающей демократии.
Касательно возможностей РЭБ, которые РФ размещает в Сирии, то нытье по поводу превосходства российских систем РЭБ в 2017-м году было одним из центральных мест в аналитических докладах издаваемых центрами связанными с Пентагоном https://colonelcassad.livejournal.com/3700992.html и ЦРУ на тему сильных и слабых сторон армии РФ.
Признавая свое отставание в этих системах, США вместе с тем, утешают себя, что у РФ их относительно мало и в случае серьезного конфликта, существующая технологическая разница не будет иметь серьезного значения.
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Угроза интересам США и Израиля
Кувейтская газета известная более-менее приличными инсайдами, опубликовала материалы https://www.haaretz.com/israel-news/1.832387 на тему того, что 3 года назад Израиль планировал ликвидацию Касема Сулеймани в районе Дамаска, но операция была сорвана, потому что американцы были в курсе и предупредили Тегеран.
Такое поведение США увязывают с тем, что администрация Обамы в тот период очень стремилась успешно завершить "Ядерную сделку" с Ираном и посчитала, что потенциально возможное убийство Сулеймани может сорвать договор о прекращении разработки ядерного оружия Ираном.
При этом, газета с ссылкой на свои источники утверждает, что сейчас ситуация изменилась – Вашингтон тяготится "Ядерной сделкой", относительно ограничения иранского влияния в регионе США и Израиль имеют схожее видение.
В случае ликвидации Сулеймани США не будут препятствовать Израилю в ликвидации "угрозы интересам двух стран в регионе".
Примечательно, что информация появилась на фоне протестов в Иране (официально погибло 9 человек и несколько десятков ранены) и озвученных намерениях США поддержать протестующих. В целом, сами протесты, несмотря на их очевидные экономические предпосылки, выглядят скорее ответным ударом оппонентов Ирана в идущей гибридной войне.
Все это служит достаточно характерными маркерами грядущей эскалации.
Атомный авианосец "Теордор Рузвельт" заходит в Персидский залив.
База ПВО связанная с Ираном к югу от Дамаска.
База иранских прокси под Дамаском.
Одна из частей воздушного моста.
Два С-130 КСИР над южным Идлибом. Так же отмечается присутствие иранских беспилотников.
Если иранское правительство справится с протестами (что весьма вероятно, особенно после того, как проявились внешние заинтересанты протестов в виде США, Израиля и Саудовской Аравии, которых уже официально обвинили в поддержке беспорядков), то вполне понятно, что Иран продолжит досаждать США и Израилю в регионе (еще больше оружия и поддержки "Хезбалле" и хуситам, еще более активное задействование палестинского фактора и т.д,), что будет вести к дальнейшей эскалации, хотя Иран приложит все силы, чтобы сохранить конфликт на уровне гибридной войны, избегая прямого столкновения с превосходящими силами противников, дабы вынудить их к малоосмысленной в долгосрочной перспективе возне с иранскими прокси по всему Ближнему Востоку. Само собой, весь этот процесс будет сопровождаться усилением информационно-психологической войны.
Ну и само собой, ликвидация Сулеймани будет в числе приоритетных задач врагов Ирана, ибо во многом именно этот человек был архитектором поражения США в Сирийской войне, создания "своего Афганистана" для Саудовской Аравии и ликвидации проекта независимого Иракского Курдистана. Такие вещи конечно не забываются.
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Русский «Солнцепёк» сжигает «бармалеев» в Идлибе (ВИДЕО)
Военкор «Русской Весны» Петр Кириллов снял на видео кадры с боевой работой тяжелой огнеметной системы «Солнцепёк», обстреливающей позиции террористов в Идлибе.
«Проведение подготовки перед ударами авиации по населенным пунктам Кафер-Нбуда, Кафер-Зейта, Хабид, Ханшейхун», — сообщает военкор РВ с места событий в подписи к видео на своей странице в Instagram.
«Снятие с трала ТОС-1А „Солнцепек“. Сегодня рано утром в районе Джубейн. Сирийская Армия готовит массированный удар в ответ на атаку Хамы», — гласит комментарий ко второму видео.
Ранее «Солнцепёки» были отправлены Россией в Сирию в качестве помощи в войне с бандами, ТОСы предназначены для уничтожение живой силы врага, закрытых и открытых огневых позиций при обороне и наступлении, а также для вывода из строя бронетехники.
Сейчас Сирийская армия во главе с Tiger Force продолжает продвигаться в южном Идлибе, сражаясь с террористами «Аль-Каиды» и союзными им бандами.
«Тигры» мобилизовали свои силы для освобождения селения Аль-Хвойен к северо-западу от важного посёлка Абу Дали в провинции Идлиб.
Армейцы с боями вошли в Аль-Хвойен, а боевики попытались окружить их внутри селения, но генерал Сухейль аль-Хасан приказал другим группам «Тигров» уничтожить террористов и они это сделали. Десятки боевиков были убиты во время битвы, многие ранены.
31 декабря Сирийская армия при поддержке ВКС России отразила мощное наступление группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) на автодорогу, соединяющую г. Саламия с Хомсом.
Атака банд на юго-востоке провинции Хама была успешно отбита армейцами, уничтожившими многих террористов, оставшиеся боевики отступили под сильным огнём.
Двое суток назад САА выбила «Аль-Каиду» с двух стратегических высот Джадуа и аль-Заатар на северо-востоке Хамы, а также освободила н.п. аль-Джадуа на юго-востоке Идлиба.
«Инстаграм» Петра Кириллова: instagram.com/peterkirillov/
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*запрещенная в России террористическая организация
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Российские военные прибыли в древнеримскую крепость на юге Сирии (ВИДЕО)
В канун Нового года, в небольшом городке на юге Сирии прошел настоящий праздник — в гости к мирным жителям приехали российские военные из Центра по примирению враждующих сторон.
Об этом в репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
Целью визита стала гуманитарная акция, в которой нуждались порядка 500 человек Бусайра — городка в провинции Дераа (Деръа).
Бусайр был построен как военная крепость римскими императорами для контроля за восточными регионами своих владений, а также обеспечения безопасности движения торговых караванов, идущих по маршрутам Великого Шелкового пути.
Всего российские военные привезли около 2 тонн гуманитарного груза. В продуктовые наборы входили мука, рис, мясные консервы и сахарный песок. Гуманитарная акция прошла в средней школе, где с самого утра все было готово для встречи российских военных: праздничные плакаты, баннеры и транспаранты, а также традиционные восточные угощения.
«Для нас большая честь находится здесь, в историческом месте, и помогать сирийскому народу. Мы уверены, что такие мероприятия продолжатся и впредь. Мы желаем вам добра, мира и великих свершений во благо вашего народа и вашей Родины», — обратился к местному населению российский офицер. Публика ответила бурными аплодисментами.
Началась выдача гуманитарной помощи. Опытные российские военные из Центра по примирению враждующих сторон, у которых это далеко не первый гумконвой за плечами, деловито, с расстановкой и без суеты разложили продуктовые наборы, организовали живую очередь по спискам и приступили к раздаче пакетов.
«Шукран, шукран», — говорили местные жители, по глазам которых было видно, что они готовы и обнять, и расцеловать русских военных.
Безопасность гуманитарной акции обеспечивали военнослужащие подразделения военной полиции. Для всех желающих обратиться за медицинской помощью или консультацией военным врачом из состава гумконвоя был развернут мобильный медицинский пункт.
«Марк, Марк, идем домой», — позвала мальчика мама. Но Марку так понравились русские офицеры, что он не мог отойти от них. «Заберем его с собой, будет сыном полка», — шутят офицеры, ласково обнимая малыша и поднимая его на руки.
На такой трогательной ноте и закончилась гуманитарная акция, о которой еще долго будут помнить жители бывшей древнеримской крепости Бусайр.
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Что вытворяют эти русские! – Они возвращаются в земли, где жили их ПРАщуры; где они строили великие города, которые и поныне удивляют современников своей неизвестной технологией возведения; камни вопиют русскими буквами, подтверждая нашу истинную летопись и существование великой цивилизации белых людей!