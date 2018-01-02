Сирия, ИГИЛ, последние новости 02 января 2018

Военкор «Русской Весны» Петр Кириллов снял на видео кадры с боевой работой тяжелой огнеметной системы «Солнцепёк», обстреливающей позиции террористов в Идлибе.

«Проведение подготовки перед ударами авиации по населенным пунктам Кафер-Нбуда, Кафер-Зейта, Хабид, Ханшейхун», — сообщает военкор РВ с места событий в подписи к видео на своей странице в Instagram.

«Снятие с трала ТОС-1А „Солнцепек“. Сегодня рано утром в районе Джубейн. Сирийская Армия готовит массированный удар в ответ на атаку Хамы», — гласит комментарий ко второму видео.

Ранее «Солнцепёки» были отправлены Россией в Сирию в качестве помощи в войне с бандами, ТОСы предназначены для уничтожение живой силы врага, закрытых и открытых огневых позиций при обороне и наступлении, а также для вывода из строя бронетехники.

Сейчас Сирийская армия во главе с Tiger Force продолжает продвигаться в южном Идлибе, сражаясь с террористами «Аль-Каиды» и союзными им бандами.

«Тигры» мобилизовали свои силы для освобождения селения Аль-Хвойен к северо-западу от важного посёлка Абу Дали в провинции Идлиб.

Армейцы с боями вошли в Аль-Хвойен, а боевики попытались окружить их внутри селения, но генерал Сухейль аль-Хасан приказал другим группам «Тигров» уничтожить террористов и они это сделали. Десятки боевиков были убиты во время битвы, многие ранены.

31 декабря Сирийская армия при поддержке ВКС России отразила мощное наступление группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, «Аль-Каида»*) на автодорогу, соединяющую г. Саламия с Хомсом.

Атака банд на юго-востоке провинции Хама была успешно отбита армейцами, уничтожившими многих террористов, оставшиеся боевики отступили под сильным огнём.

Двое суток назад САА выбила «Аль-Каиду» с двух стратегических высот Джадуа и аль-Заатар на северо-востоке Хамы, а также освободила н.п. аль-Джадуа на юго-востоке Идлиба.

«Инстаграм» Петра Кириллова: instagram.com/peterkirillov/

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*запрещенная в России террористическая организация