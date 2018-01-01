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Роль сказок в формировании сознания

12:47. 1 января 2018 Просмотров - 123 Нет комментариев Опубликовал:

Ведущая Юлия Стоянова.
Сказитель Александр Синякин.

Где начинается, та решающая точка отсчёта в формировании личности ребёнка, которая закладывает основы на всю оставшуюся жизнь? В каких книгах, сказках формируется и прививается художественное мировосприятие? На что должны обратить внимание родители? Об этом мы поговорим в предстоящей передаче.
Так же мы затронем наши легенды и предания: разберём образ Бабы Яги. Коснёмся Деда Мороза и сакрального значения в ритуальном жертвоприношении Ели, как магического символа. Присаживайтесь поудобнее! Будет интересно.

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Источник: www.youtube.com

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