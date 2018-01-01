Роль сказок в формировании сознания
Ведущая Юлия Стоянова.
Сказитель Александр Синякин.
Где начинается, та решающая точка отсчёта в формировании личности ребёнка, которая закладывает основы на всю оставшуюся жизнь? В каких книгах, сказках формируется и прививается художественное мировосприятие? На что должны обратить внимание родители? Об этом мы поговорим в предстоящей передаче.
Так же мы затронем наши легенды и предания: разберём образ Бабы Яги. Коснёмся Деда Мороза и сакрального значения в ритуальном жертвоприношении Ели, как магического символа. Присаживайтесь поудобнее! Будет интересно.
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Источник: www.youtube.com