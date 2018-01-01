Рай для наркоманов: Калифорния с каннабисом тет-а-тет

Американский штат Калифорния легализовал продажу каннабиса лицам в возрасте от 21 года с начала нового года. Шестой по счету штат, сказавший наркотикам «да». Оправданием послужила необходимость употреблять марихуану в лечебных целях по медицинским показаниям. Да неужели?

Сколько случаев в Штатах, когда взрослых и особенно детей и подростков подсаживают на медпрепараты, поднимая прибыль крупнейшим фармацевтическим компаниям США? Придумывают ради этого дела даже новые болезни, чтобы больше продать своей продукции и плевать, что здоровые люди превращаются в больных, вплоть до угрозы их жизни.

Зачем же разрешили продажу и хранение каннабиса? Причем в магазинах розничной торговли, а не в аптеках. Кстати, уже 90 компаний получили лицензию на продажу наркоты. Они расположены в Сан-Диего, Санта-Крузе, в Области залива Сан-Франциско и Палм-Спрингсе. На очереди Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Здесь пока еще нормативы одобряют…

Помимо Калифорнии наркотик оказался в открытом доступе в штатах Невада, Аляска, Колорадо, Орегон и Вашингтон. Странность в том, что изменения в федеральном законодательстве пока отсутствуют: каннабис запрещен как наркотик. Но зато местные власти потворствуют наркоманам и вряд ли без одобрения федерального правительства.

Вот на что способна хорошо спланированная и неплохо оплаченная глобальная маркетинговая кампания по продвижению и легализации наркотиков в мире! У потребителей культивируются ложные страхи, навязывается классификация болезней, которых не существует в природе, распространяются данные, ничем не подтвержденные.

Испортилось настроение? Сожри таблетку! Проблемы на работе или в личной жизни? Обкурись, марихуана в помощь! А далее как покатит, и вот наркоша получил билетик в ад. Собственный ад, сформированный властями США, фармкомпаниями, а также детскими комплексами, взрослыми страхами и неумением распоряжаться своей жизнью.

Незачем далеко ходить: 30-е годы, Штаты, лечение депрессии. Население подсадили на амфетамины. Были проведены исследования, но спонсируемые фармкомпаниями. Вывод: наркотик не вызывает привыкания, зато помогает при умеренной депрессии. И общественность не узнала о связи между исследователями и производителями фармнаркоты. Удобно, не так ли?

К чему все это: американцы активно лезут в наши дела, навязывая свои взгляды на жизнь, политику, быт и медицину. Сейчас любители наркотиков и производители подобных препаратов проводят кампанию по легализации в России наркотиков якобы для оказания помощи в лечении больных с наркозависимостью. Цели же иные: рынок огромный, население немаленькое, значит, можно неплохо заработать на продаже препаратов. В ход идут заявления о российской карательной медицине. Это норма. Осудить и добиться перевеса общественного мнения в свою пользу.

Что же сулит любителю мариухуаны ее употребление? Расслабление, лечение? Нет, проблемы с нервной системой, которая постоянно будет находиться во взбудораженном состоянии, вплоть до развития бессонницы на несколько дней. Самое тяжелое последствие – развитие шизофрения.

Нужны ли России подобные проблемы? Нам и так предстоит разобраться с представителями наркомафии, получающей миллиардные прибыли в России. Легализация для них стала бы выигрышем в джекпот, но этого не будет. Так что любители употреблять наркотики – добро пожаловать в аэропорт, с чемоданом и билетиком в Калифорнию или другой штат США…