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Детектор истины и лжи или почему нужны биоадекватные учебники. Часть 1

17:30. 1 января 2018 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:

27 декабря 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прошел живой эфир на тему – “Детектор истины и лжи или почему нужны биоадекватные учебники”.

Автор-сказительница – Наталия Маслова

Часть 2 https://youtu.be/y70JFhZm7zs

В передаче, Наталия Владимировна Маслова – доктор психологических наук, член президиума РАЕН, президент академий КАНОН и НАНО, автор концепции “Ноосферное образование” – поведала о назначении природного детектора истины и лжи, которое состоит в индикации на соответствие высшей жизненной позиции программе всех проявлений человека. Детектор истины соотносит мысли человека и поступки человека с естественными Законами Мира, психики, здоровья, общества. А также рассказала о проекте “Биоадекватные учебники”.

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Источник: www.youtube.com

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