Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2017
- 12:07 “Ночные волки” презентовали в ЛНР новогоднее шоу о напавших на Русь “заокеанских гостях”.
- 08:44 В Крыму назвали главную уязвимость украинских генералов.
- 08:00 «Смертельная опасность для Украины»: «Северный поток» уничтожит режим Порошенко.
- 02:27 Лучшее событие 2017.
- 01:53 Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении.
- Вчера 23:05 С Новым годом Новороссия! – Рок-группа «Александр Матросов».
- Вчера 22:47 Я люблю Иpину Луценкo.
“Ночные волки” презентовали в ЛНР новогоднее шоу о напавших на Русь “заокеанских гостях”
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В Крыму назвали главную уязвимость украинских генералов
Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский прокомментировал заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов.
«Я не знаю ни о каких уязвимостях Крымского моста. Я знаю об одной и самой большой уязвимости украинских генералов – об отсутствии головного мозга. Это, пожалуй, главная проблема, которая никак не даёт покоя всем этим товарищам. Они каждый раз придумывают себе истории, в которые сами верят и сами же им радуются», – передает RT слова Полонского.
Он отметил, что повышенный интерес Киева к Крымскому мосту связан с тем, что Украина не в состоянии построить ничего подобного и лишь «кидается необоснованными угрозами и смешит вес цивилизованный мир».
Напомним, ранее украинский депутат назвал Крымский мост уязвимым для ударов ракет. В Госдуме посоветовали ВСУ не интересоваться Крымским мостом.
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«Смертельная опасность для Украины»: «Северный поток» уничтожит режим Порошенко
В Киеве готовятся к серьезному разговору с европейскими политиками.
В ЕС обнаружили, что Петр Порошенко их, мягко говоря, на протяжении трех с половиной лет обманывал — обещал реформы, а сам в это время использовал Украину для собственного обогащения. Тем временем новый премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий сделал громкое заявление: проект «Северный поток — 2», который Россия строит вместе с Германией, может стать «даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа».
Газ как политический инструмент
Секрет «успеха» режима Петра Порошенко, пользовавшегося до недавнего времени безусловной поддержкой европейских политических и финансовых структур, имеет вполне прагматическое, экономическое обоснование.
Украина — крупнейший транзитер российского газа. Ежегодно через нее прокачивается в Европу около 60 миллиардов «кубов» голубого топлива, потребление которого постоянно растет в Европе. А вообще, возможности Украины в этом направлении вдвое больше — можно прокачивать до 120 миллиардов кубометров газа.
Что касается экономики, то прокачка российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины дает в бюджет два-три миллиарда долларов ежегодно, что составляет примерно 10 процентов доходной части годового бюджета Украины.
Но на самом деле речь не просто о 10 процентах доходов. Фактически весь политический интерес Европы к Украине базируется на этом.
Утратив функцию транзитера российского газа, Украина из страны, представляющей важный политический и стратегический интерес, превращается в обычное периферийное государство с целой кучей проблем, которые политический режим Порошенко, несмотря на европейские преференции, решить так и не смог.
И в этом смысле прав премьер Польши Моравицкий: «Северный поток — 2» становится гибельным — только не для Украины, конечно, а для самого режима Порошенко.
Производство труб для строительства газопровода «Северный поток — 2» на заводе Europipe в Мюльхайме
Как Порошенко обманул сам себя
На протяжении трех с половиной лет президентства Порошенко вел довольно изощренную политику. С одной стороны, поддерживал в украинском обществе антироссийскую истерию, бесконечно делал заявления о якобы готовящейся в отношении Украины российской агрессии и чуть ли не полномасштабной войны, с другой — гарантировал европейским политикам проведение в стране реформ, борьбу с коррупцией, выполнение Минских соглашений, обеспечение в стране прав человека и свободы СМИ.
Ни по одному из пунктов режим Порошенко за три с половиной года не может отчитаться о положительной динамике. Реформы, проведенные топорно и в основном в интересах близкого к Порошенко-олигарху круга бизнесменов, сделали Украину по уровню доходов населения самой нищей страной в Европе.
Минские соглашения, что теперь стало очевидно всем, срываются по вине самого Порошенко. Повсеместными стали обыски, аресты и осуждение журналистов и блогеров, не поддерживающих нынешний режим.
Единственным сомнительным достижением нынешнего украинского президента и его команды остается приверженность оголтелой антироссийской политике — как внутри страны, так и за ее пределами. На этом режим Порошенко и держался три года, получая финансирование из США и ЕС. Но теперь, когда функционально режим Порошенко перестает быть привлекательным для ЕС, остается единственный политический союзник — США.
У Вашингтона, конечно, есть свои интересы. И прежде всего в поставках сжиженного газа в Европу, который почти на 30 процентов дороже российского. Поэтому, создавая очаг напряженности на Украине как в стране — транзитере российского газа, США закладывали в этот конфликт собственный коммерческий интерес: чем больше проблем у России и Украины, тем привлекательнее для европейцев станут поставки сжиженного сланцевого газа из США, даже если он будет значительно дороже российского.
Но получилось иначе. Россия договорилась с Германией о строительстве «Северного потока — 2». И Берлин в этом вопросе проявил упрямство и на шантаж американцев не поддался.
Участок магистрального газопровода «Северный поток» в немецком городе Любмин, РИА Новости / Григорий Сысоев
Почему появился Саакашвили
Михаил Саакашвили появился на Украине при администрации Барака Обамы — как уши и глаза Госдепа США. Его задача была понятной: контролировать ход реформ, обеспечивая интересы Штатов. Так он и действовал. Но в ноябре 2016 года в США произошла смена президентов, вместо демократа Обамы к власти пришел республиканец Трамп.
Порошенко, прекрасно осведомленный о роли Саакашвили в своей команде как соглядатая администрации Обамы, уволил Саакашвили со всех постов (губернатора Одесской области, советника президента) буквально на следующий день после президентских выборов в США — 9 ноября 2016 года.
Правда, Саакашвили нашел новых покровителей — в Евросоюзе, где отношение к Порошенко, как уже было сказано, резко изменилось. Вот почему Саакашвили перешел к активным действиям. Правда, ни в ЕС, ни в США так и не определились, что же делать с Порошенко, а главное, кем его заменить. Поэтому в последние дни и лихорадит Украину.
Участник митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017
Захар Виноградов
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Лучшее событие 2017
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Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении
Президент России Владимир Путин опубликовал список мировых лидеров, которых поздравил с Новым годом.
Об этом сообщается на сайте Кремля.
Петра Порошенко среди адресатов поздравлений традиционно нет — как и президента Польши Анджея Дуды.
При этом очередность перечисления мировых лидеров крайне интересна.
Так, лидеры пост-советских стран, которые сохраняют теплые или нейтральные отношения с РФ, стоят в самом начале списка.
Ближе к его середине — крупные мировые партнеры России, такие как Бразилия, Китай, Индия.
Некоторые западные лидеры идут еще ниже по списку — например, Дональд Трамп упоминается после президента Словении, а Ангела Меркель — после Вьетнама (хотя и гораздо выше Трампа).
Французский лидер Эммануэль Макрон почти в самом конце списка.
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С Новым годом Новороссия! – Рок-группа «Александр Матросов»
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Я люблю Иpину Луценкo
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