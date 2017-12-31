Главная » Новости Украины и Новороссии

Новости Украины и Новороссии 31 декабря 2017

10:50. 31 декабря 2017 Просмотров - 580 Нет комментариев Опубликовал:

“Ночные волки” презентовали в ЛНР новогоднее шоу о напавших на Русь “заокеанских гостях”

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В Крыму назвали главную уязвимость украинских генералов

Вице-премьер крымского правительства, министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский прокомментировал заявление экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко об уязвимости Крымского моста для ракетных ударов.

«Я не знаю ни о каких уязвимостях Крымского моста. Я знаю об одной и самой большой уязвимости украинских генералов – об отсутствии головного мозга. Это, пожалуй, главная проблема, которая никак не даёт покоя всем этим товарищам. Они каждый раз придумывают себе истории, в которые сами верят и сами же им радуются», – передает RT слова Полонского.

Он отметил, что повышенный интерес Киева к Крымскому мосту связан с тем, что Украина не в состоянии построить ничего подобного и лишь «кидается необоснованными угрозами и смешит вес цивилизованный мир».

Напомним, ранее украинский депутат назвал Крымский мост уязвимым для ударов ракет. В Госдуме посоветовали ВСУ не интересоваться Крымским мостом.

Дмитрий Зубарев

Благодаря постоянной поддержке неравнодушных людей в России и за рубежом, мы продолжаем военно-гуманитарную помощь Донбассу

Оказать помощь:


1. Карта Сбербанка 4276 3800 5378 2368 Игорь Владимирович
2. Карта Банка ВТБ 4893 5000 3352 8507 Евгений Игоревич
3. На Яндекс-деньги: кошелек 410012273300268
4. На телефон МТС (не Киви) +7 978 0454589
5. Счет PayPal: capitanbrig@gmail.com

По вопросам перевода из-за рубежа обращаться на почту OrlovLDNR@yandex.ru

Полный отчет о работе здесь…

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

«Смертельная опасность для Украины»: «Северный поток» уничтожит режим Порошенко

«Смертельная опасность для Украины»: «Северный поток» уничтожит режим Порошенко | Русская весна

В Киеве готовятся к серьезному разговору с европейскими политиками.

В ЕС обнаружили, что Петр Порошенко их, мягко говоря, на протяжении трех с половиной лет обманывал — обещал реформы, а сам в это время использовал Украину для собственного обогащения. Тем временем новый премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий сделал громкое заявление: проект «Северный поток — 2», который Россия строит вместе с Германией, может стать «даже смертельным для Украины, нашего непосредственного соседа».

Газ как политический инструмент

Секрет «успеха» режима Петра Порошенко, пользовавшегося до недавнего времени безусловной поддержкой европейских политических и финансовых структур, имеет вполне прагматическое, экономическое обоснование.

Украина — крупнейший транзитер российского газа. Ежегодно через нее прокачивается в Европу около 60 миллиардов «кубов» голубого топлива, потребление которого постоянно растет в Европе. А вообще, возможности Украины в этом направлении вдвое больше — можно прокачивать до 120 миллиардов кубометров газа.

Что касается экономики, то прокачка российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины дает в бюджет два-три миллиарда долларов ежегодно, что составляет примерно 10 процентов доходной части годового бюджета Украины.

Но на самом деле речь не просто о 10 процентах доходов. Фактически весь политический интерес Европы к Украине базируется на этом.

Утратив функцию транзитера российского газа, Украина из страны, представляющей важный политический и стратегический интерес, превращается в обычное периферийное государство с целой кучей проблем, которые политический режим Порошенко, несмотря на европейские преференции, решить так и не смог.

И в этом смысле прав премьер Польши Моравицкий: «Северный поток — 2» становится гибельным — только не для Украины, конечно, а для самого режима Порошенко.


Производство труб для строительства газопровода «Северный поток — 2» на заводе Europipe в Мюльхайме

Как Порошенко обманул сам себя

На протяжении трех с половиной лет президентства Порошенко вел довольно изощренную политику. С одной стороны, поддерживал в украинском обществе антироссийскую истерию, бесконечно делал заявления о якобы готовящейся в отношении Украины российской агрессии и чуть ли не полномасштабной войны, с другой — гарантировал европейским политикам проведение в стране реформ, борьбу с коррупцией, выполнение Минских соглашений, обеспечение в стране прав человека и свободы СМИ.

Ни по одному из пунктов режим Порошенко за три с половиной года не может отчитаться о положительной динамике. Реформы, проведенные топорно и в основном в интересах близкого к Порошенко-олигарху круга бизнесменов, сделали Украину по уровню доходов населения самой нищей страной в Европе.

Минские соглашения, что теперь стало очевидно всем, срываются по вине самого Порошенко. Повсеместными стали обыски, аресты и осуждение журналистов и блогеров, не поддерживающих нынешний режим.

Единственным сомнительным достижением нынешнего украинского президента и его команды остается приверженность оголтелой антироссийской политике — как внутри страны, так и за ее пределами. На этом режим Порошенко и держался три года, получая финансирование из США и ЕС. Но теперь, когда функционально режим Порошенко перестает быть привлекательным для ЕС, остается единственный политический союзник — США.

У Вашингтона, конечно, есть свои интересы. И прежде всего в поставках сжиженного газа в Европу, который почти на 30 процентов дороже российского. Поэтому, создавая очаг напряженности на Украине как в стране — транзитере российского газа, США закладывали в этот конфликт собственный коммерческий интерес: чем больше проблем у России и Украины, тем привлекательнее для европейцев станут поставки сжиженного сланцевого газа из США, даже если он будет значительно дороже российского.

Но получилось иначе. Россия договорилась с Германией о строительстве «Северного потока — 2». И Берлин в этом вопросе проявил упрямство и на шантаж американцев не поддался.


Участок магистрального газопровода «Северный поток» в немецком городе Любмин, РИА Новости / Григорий Сысоев

Почему появился Саакашвили

Михаил Саакашвили появился на Украине при администрации Барака Обамы — как уши и глаза Госдепа США. Его задача была понятной: контролировать ход реформ, обеспечивая интересы Штатов. Так он и действовал. Но в ноябре 2016 года в США произошла смена президентов, вместо демократа Обамы к власти пришел республиканец Трамп.

Порошенко, прекрасно осведомленный о роли Саакашвили в своей команде как соглядатая администрации Обамы, уволил Саакашвили со всех постов (губернатора Одесской области, советника президента) буквально на следующий день после президентских выборов в США — 9 ноября 2016 года.

Правда, Саакашвили нашел новых покровителей — в Евросоюзе, где отношение к Порошенко, как уже было сказано, резко изменилось. Вот почему Саакашвили перешел к активным действиям. Правда, ни в ЕС, ни в США так и не определились, что же делать с Порошенко, а главное, кем его заменить. Поэтому в последние дни и лихорадит Украину.


Участник митинга сторонников Михаила Саакашвили в центре Киева за принятие закона об импичменте украинского президента Петра Порошенко. 17 декабря 2017

Захар Виноградов

Читайте также: В Совфеде ответили на заявление генерала ВСУ об «уязвимости» Крымского моста

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Лучшее событие 2017

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении

Путин не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении | Русская весна

Президент России Владимир Путин опубликовал список мировых лидеров, которых поздравил с Новым годом. 

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Петра Порошенко среди адресатов поздравлений традиционно нет — как и президента Польши Анджея Дуды.

При этом очередность перечисления мировых лидеров крайне интересна.

Так, лидеры пост-советских стран, которые сохраняют теплые или нейтральные отношения с РФ, стоят в самом начале списка.

Ближе к его середине — крупные мировые партнеры России, такие как Бразилия, Китай, Индия.

Некоторые западные лидеры идут еще ниже по списку — например, Дональд Трамп упоминается после президента Словении, а Ангела Меркель — после Вьетнама (хотя и гораздо выше Трампа). 

Французский лидер Эммануэль Макрон почти в самом конце списка. 

Читайте также: Лукашенко охарактеризовал западных украинцев (+ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

С Новым годом Новороссия! – Рок-группа «Александр Матросов»

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Я люблю Иpину Луценкo

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: важное, компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 01 декабря 2016
...воли" По состоянию на 1 декабря Украина продолжает поставки воды на неподконтрольные... | Источник: dnr-news.com Срочная новость: Украина закрыла все КПП в Крым... «Непризнанные люди» Роман Разум группа «Новороссия». СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: «Работайте, братья!» — первый...
Новости Украины и Новороссии 11 декабря 2015
...оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: взрыв прогремел в центре Харькова...потребительского кооператива «Персей» 10 декабря стали счастливыми обладателями голубого ... работу - наиболее известные это "Новороссия" Стрелкова, "Спаси Донбасс" Корнилова...
Новости Украины и Новороссии 04 декабря 2015
...свой контроль Херсонскую область Украины. 15:40 Новости Украины: харьковчане вышли на ...декабря, будет ещё и четвёртое декабря, ночь с четвёртого на пятое декабря. Пятого декабря... море (ФОТО) 3 декабря премьер-министр Украины Арсений Яценюк посетил атомный...
Новости Украины и Новороссии 02 декабря 2015
.... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Новости Украины: В Николаеве задержали пьяных военных... с 1 на 2 декабря на админгранице Украины с Крымом произошла перестрелка...) В ночь на вторник, 1 декабря, президент Украины Порошенко торжественно — и, разумеется...
Новости Украины и Новороссии 13 декабря 2015
... угля во «враждебную» часть Украины. 26 декабря министр энергетики и угольной промышленности... этом рассказали волонтеры Фонда помощи Новороссии, побывавшие на месте. Постоянные обстрелы... года.Ну и достаточно позитивная новость для крымчан - после всех ...
Новости Украины и Новороссии 11 января 2017
.... Отвечая на вопрос корреспондента ИА Новороссия о возможной выдаче паспортов Российской... ходе пленарного заседания Госдумы.В декабре прошлого года депутат Госдумы от... оглавлению | Источник: dnr-news.com Новости Украины: В «списке Савченко» числятся умершие...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>