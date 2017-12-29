Зачем людей загоняют в церкви? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
19:32. 29 декабря 2017 Просмотров - 494 4 коммент. Опубликовал: brahman
Часть из рассказа Артёма Войтенкова “Церковный генератор. Часть 1″: https://youtu.be/qgQxGFme9Ik
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com
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Брехня… Методика преподавания в учебных заведениях отучает от самой учёбы, а от поповских сказках, небылицах и приключениях библейского народца у молодёжи просто изжога… В самой же Европе (да и в других странах) идёт прямо-таки фантастическое уменьшение прихожан, пустующие костёлы и церквушки продаются за беЗценок, а остающиеся сдаются под склады, отели и пивные…
В России количество православных уменьшается, а число мусульман растет
http://www.bogoslov.ru/text/3167319/index.html
Число прихожан Шведской Церкви сокращается
http://m.newsru.com/arch/religy/16dec2002/svenska_kyrka.html
В Дании сокращается число прихожан государственной церкви
http://svspb.net/novosti/danii-prihozhan/
За последние 20 лет число католиков в Германии сократилось почти вдвое
http://newsru.com/arch/religy/31dec2010/rheinischemerkur.html
ЦЕРКОВЬ АНГЛИИ СОКРАЩАЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ
http://www.pravoslavie.ru/87144.html
Из-за сокращения числа прихожан закрываются 100 монреальских церквей
http://www.atheism.ru/archive/text/241.phtml
В Голландии уменьшается число храмов и прихожан
http://old.cnlnews.tv/2008/12/30/holland
И т.д. и т.п.
Согласно результатам социологических исследований рейтингов религий и вер, исповедуемых в России подтверждаются общеевропейские цифры, верующих иудохристиан насчитывается не более 10 процентов.
Если Россия стремится стать цивилизованной европейской державой, то зачем тащить наверх умирающее везде христианство? Логичнее и правильнее поступать так же, как поступает с ним Европа – избавляться от христианства.
По данным последней переписи населения, 10 тыс. шотландцев назвали себя жрицами и ведьмами и отказались от Церкви.
В Германии 29% детей в возрасте до 13 лет не знают, что такое Рождество.
В Голландии ежегодно закрывается более тысячи церквей.
Следует констатировать, что более чем 1000-летняя оккупация Европы и России иудохристианскими адептами не смогла сама себя закрепить. Наследие славянского прошлого до сих пор не только живо в сердцах и душах русов и европейцев, что его не смогли сломить даже самые дикие и самые извращённые пытки иудохристианской инквизиции – ни католической в Европе, ни ортодоксальной в России…
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Наследие славянского прошлого давно уже оседлали жыды и успешно ведут великих славяно-ариев в будущее…
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
,,ВИРУС,,[т.е.ВЕРА]библейского народца по НАВЯЗЫВАНИЮ
веры в…НЕ существующего “бога” – НАЧАЛ опять – Россию
,,окормлять,,=оБОЛВАНивать=ПРИНУЖДАТЬ=поРАБощать!
>Миссию оБОЛВАНивания народа русcкого НАЧАЛА успешно
(ОПЯТЬ)- т.н.”русская” церковь (РПЦ)выполнять!
> ЦЕЛЬ:благодаря ДРЕВНЕЙШЕМУ Оккупанту-ПО`РАБ`ОТИТЕЛЮ -
религии(ЛЮБОЙ конфессии!)- Россию ХОТЯТ ИЗНУТРИ…
ЛЖЕ-догмами(о НЕ существующем т.н.”боге”)- ЗАВОЁВЫВАТЬ!
>РЕЛИГИЯ(рпц ТОЖЕ)- Инструмент Оккупации=поРАБощения!
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ПОСМОТРИТЕ на…”СКРЫТОГО” Оккупанта=ПАРАЗИТа – РЕЛИГИЮ!
* НЫНЕ в России(и СНГ)-НАЧИНАЕТ,ся ОПЯТЬ – РЕЛИГИЕЙ всё
ЗАХВАТЫВАТЬСЯ и она НАЧИНАЕТ – БЮДЖЕТ “ПОЖИРАТЬ!А т.н.
“свободных” политиков(ВКЛЮЧАЯ и “свободного”Путина)-
РЕЛИГИЯ начинает – СЕБЕ…ПЕРЕ-ПОДЧИНЯТЬ!!!
> ВСЁ Советское-Светское ЛОМАЕТСЯ i ПРИХВАТiзiрует(ся)!
Но ЭТО – “духовными-скрепами”(т.е.ЛОЖЬЮ!)маскирует(ся)!
ВСЁ РАЗРУШАЕТСЯ,бюджет “ПОЖИРАЕТСЯ”! Но весь этот КАШМАР -
ВЕРОЮ в НЕ существующего “бога” ПРИКРЫВАЕТСЯ!МРАК,из-за
религии(ВСЕХ “мастей”-конфессий)-НАД Россиею ПОДНИМАЕТСЯ!
["слава" тебе РЕЛИГИЯ - "слава",как-с-лева-так-и-с-права!]
` ` ` ` `
НЕСКОЛЬКО поколений “окормленных”==оБОЛВАНненных(ДЕГРАДАЦИЯ)
в России,благодаря РЕЛИГИИ(РПЦ в частности!)- УЖЕ выросло!
*Но НИКАКОЙ пользы ДЛЯ России – “ЭТИ”…НЕ принесли!Наоборот -
превратиВШИсь в…верунов=ПАРАЗИТов – лишь ВРЕДЯТ стране!
> В России РЕЛИГИЯ(ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ структура!)-превращается
(всё по ЦУ…ИЗ-ВНЕ…чтобы приносить ВРЕД в стране!)во ЧТО-то
на подобии КЛАНА…”открытой” СЕКТЫ адептов НЕ существующего
т.н.”бога”,которым ПОСТАВЛЕНА Цель:массы ВЕРОЮ ПОРАБОЩАТЬ,
массы оБОЛВАНивать и…их ВСЯЧЕСКИ…”УТИЛизировать”-сокращать!
+ + + + +
>Россию силою – НЕЛЬЗЯ победить!НО…МОЖНО,если Россию УМЕЛО
(целенаправленно,РЕГУЛЯРНО…)НАЧАТЬ – РЕЛИГИЕЮ “кормить”…
* НЫНЕ Россия – РЕЛИГИЕЙ РАЗРУШАЕТСЯ!РПЦ – с этим СПРАВЛЯЕТСЯ!
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РЕЛИГИЯ – это ментальный ОПИУМ!
РЕЛИГИЯ – это древнейший ПАРАЗИТ!
РЕЛИГИЯ – это ОККУПАНТ и ЗАХВАТЧИК!
“““““““““““““““““
~~~ Религиозное – ЗОМБИрование! ~~~
_Население тОЙ страны [УМЫШЛЕННО!]-
В…ЗОМБИровнную МАССУ превращается,
Где – религия["ВИРУС"]распространяется!
Религиозный – АГРЕССИВНЫЙ РАДИКАЛИЗМ -
Именно религией “ОКОРМЛЯЕТСЯ”!
_На РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ – те мотивированные,
Кто РЕЛИГИОЗНЫМИ идеями – ЗОМБИрованные…
Почему человек – в РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛА превращается?
Да ПОТОМУ,что в него – религиозный ,,ВИРУС,,вселяется!
Опасен – РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ,он – как ФАШИЗМ!
_Религией ПРИКРЫВАЮТСЯ – Оккупация и – поРАБощение!
Религией ОСОЗНАННО – “окармливает,ся” население!
Религия,как ОПИУМ – людей Здравомыслия ЛИШАЕТ!
И тот(те…)кто его распространяет – ЭТО понимает!
Религия людей в БЕЗДУМН[БЕЗУМН]ых превращает…
_Паралич и агония СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ – там НАЧИНАЕТСЯ,
Где…РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКОБЕСИЕ распространяется!
Религия – тем Ментальным “инструментом” является,
Чем Светская[НОРМАЛЬНАЯ]жизнь – РАЗРУШАЕТСЯ!
В…ЗОНУ ПО`РАБ`ОЩЁННУЮ – ею страна превращается!
_ФАКТИЧЕСКИ…условия РЕЛИГИОЗНОГО КОНЦЛАГЕРЯ,
Там действуют и – ОСОЗНАННО внедряют,ся,
Где – РЕЛИГИОЗНЫЕ,радикальные идеи распространяются!
В итоге люди – в РЕЛИГИОЗНЫХ ФАНАТИКОВ превращаются!
Где РЕЛИГИОЗНИКИ там Здравомыслие и Светскость ПОДАВЛЯЮТСЯ!
_Религия – Мир ЗОМБИрует и…ПО`РАБ`ОЩАЕТ!
Религия – РАЗВИТИЮ челове[ка]чества МЕШАЕТ!
Религия – людей в РАДИКАЛЬНЫХ ФАНАТОВ превращает!
Религия,ЗА СЧЁТ веры в НЕ существующего “бога” – ПАРАЗИТирует!
Именно ИЗ-ЗА религии – челове[к]чество ДЕГРАДИРУЕТ!!!
““““““““““““““““`[39-1]“““““`
> РАЗО`РВИ – оковы религии!
С В О Б О Д Н Ы М стань!
Религиозный ,,ХОМУТ,, на сознании -
Носить П Е Р Е С Т А Н Ь!
ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
От религиозного ВИРУСА – сознание ОЧИЩАЙ!
Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
*Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
Освобождай,те себя – от религиозного поРАБощения!
[iз:opium.at.ua] Отдел – Картинки № 62.[39-0,1]
““““““““`
НЕТ и никогда НЕ было – НИКАКОГО “бога”!
НЕТ и никогда НЕ было – т.н.”святых” и т.п.”персонажей”!
НЕТ и никогда НЕ было Свободного Общества ТАМ,где религия “рулит”!
+ + + + +
Только Светская Жизнь – Реальная Гарантия Развития Общества!
НО…именно Светскую жизнь(НЫНЕ)в России УСПЕШНО РАЗРУШАЮТ
В Н Е Д Р Е Н И Е М религией-т.н.”окормлением”…
>НЕ образованная,ЗОМБИрованная – “ОКОРМЛЕННАЯ” религией МАССА
людей,буквально ЧЕРЕЗ…ПАРУ-ТРОЙКУ лет – САМА РАЗРУШИТ Россию
ИЗНУТРИ…доведя Россию ВНУТРЕННИМИ проблемами ДО…ПОЛНОЙ
ДЕГРАДАЦИИ,религиозных ПРОТИВОСТОЯНИЙ “верующИХ” и НЕ…!
* Что ВЫЛЬЕТСЯ в…МАССОВЫЕ протесты,в НАРУШЕНИЕ(повсеместно)
Прав Человека(ЧТО и НУЖНО…манипуляторам ИЗ-ВНЕ…от которых
РПЦ и прочие КОНФЕССИИ…ПОЛУЧАЮТ нужные ЦУ и рекомендации…
>>> Россию РАЗРУША(ют)Т…ИЗНУТРИ при помощи РЕЛИГИ(й)И!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 29-12-17.
P.S. Уважаемые!
—> С наступающим Вас Новым 2018-ым годом!
Здоровья Вам!Успехов в Ваших Планах и делах!
Пусть Успех сопутствует Вам!
* И…с учётом Реалий…Здравомыслия вам!
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[2] Вдогонку…
ЧИТАЙТЕ,СМОТРИТЕ – говорите,пишите – НЕ молчите!
1.Атеистический дайджест #131.
Духовные скрепы – 2017.Итоги года
>www.a-theism.com/2017/12/131-2017.html От 25-12-17.
2.Украденные символы:крест и христианство.
>www.aleksandrnovak.com/content/1553.html
“““““““““““““““““““““
Религия[ЛЮБАЯ]- ЭТО,по своей сути,КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭКСТРЕМИЗМА,
который обязательно перерастает в…Т Е Р Р О Р И З М !
+ + + + +
> Учиться,учиться и учиться” – В.И.Ленин!
> молиться,молиться и молиться – В.М.Гундяев.
+ + + + +
Там,где торжествует СЕРОСТЬ[читай,те - БЕЗГРАМОТНОСТЬ],к
власти всегда ПРИХОДЯТ ЧЁРНЫЕ…[религиозники]
* * * * *
—> “Религия НЕ должна диктовать то,что разрешено, и то,
что запрещено заявлять публично. Это даёт ей совершенно
НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ приоритет в обществе”. Депутаты Дании!<—
* * * * *
Верующий – "более" счастлив чем НЕ верующий – ТАКЖЕ,
как…ПЬЯНЫЙ "счастливее" Трезвого!!!
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 29-12-17.