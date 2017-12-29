Зачем людей загоняют в церкви? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Часть из рассказа Артёма Войтенкова “Церковный генератор. Часть 1″: https://youtu.be/qgQxGFme9Ik

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Источник: www.youtube.com