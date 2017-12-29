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Зачем людей загоняют в церкви? (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

19:32. 29 декабря 2017 Просмотров - 494 4 коммент. Опубликовал:

Часть из рассказа Артёма Войтенкова “Церковный генератор. Часть 1″: https://youtu.be/qgQxGFme9Ik
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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4 коммент.»

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    Вячеслав 29 декабря 2017 в 19:52 Ссылка Пометить
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    Брехня… Методика преподавания в учебных заведениях отучает от самой учёбы, а от поповских сказках, небылицах и приключениях библейского народца у молодёжи просто изжога… В самой же Европе (да и в других странах) идёт прямо-таки фантастическое уменьшение прихожан, пустующие костёлы и церквушки продаются за беЗценок, а остающиеся сдаются под склады, отели и пивные…

    В России количество православных уменьшается, а число мусульман растет
    http://www.bogoslov.ru/text/3167319/index.html

    Число прихожан Шведской Церкви сокращается
    http://m.newsru.com/arch/religy/16dec2002/svenska_kyrka.html

    В Дании сокращается число прихожан государственной церкви
    http://svspb.net/novosti/danii-prihozhan/

    За последние 20 лет число католиков в Германии сократилось почти вдвое
    http://newsru.com/arch/religy/31dec2010/rheinischemerkur.html

    ЦЕРКОВЬ АНГЛИИ СОКРАЩАЕТ КОЛИЧЕСТВО ПРИХОДОВ
    http://www.pravoslavie.ru/87144.html

    Из-за сокращения числа прихожан закрываются 100 монреальских церквей
    http://www.atheism.ru/archive/text/241.phtml

    В Голландии уменьшается число храмов и прихожан
    http://old.cnlnews.tv/2008/12/30/holland

    И т.д. и т.п.

    Согласно результатам социологических исследований рейтингов религий и вер, исповедуемых в России подтверждаются общеевропейские цифры, верующих иудохристиан насчитывается не более 10 процентов.
    Если Россия стремится стать цивилизованной европейской державой, то зачем тащить наверх умирающее везде христианство? Логичнее и правильнее поступать так же, как поступает с ним Европа – избавляться от христианства.
    По данным последней переписи населения, 10 тыс. шотландцев назвали себя жрицами и ведьмами и отказались от Церкви.
    В Германии 29% детей в возрасте до 13 лет не знают, что такое Рождество.
    В Голландии ежегодно закрывается более тысячи церквей.

    Следует констатировать, что более чем 1000-летняя оккупация Европы и России иудохристианскими адептами не смогла сама себя закрепить. Наследие славянского прошлого до сих пор не только живо в сердцах и душах русов и европейцев, что его не смогли сломить даже самые дикие и самые извращённые пытки иудохристианской инквизиции – ни католической в Европе, ни ортодоксальной в России…

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    Valeriy Bondarik 30 декабря 2017 в 2:12 Ссылка Пометить
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    “`З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    ,,ВИРУС,,[т.е.ВЕРА]библейского народца по НАВЯЗЫВАНИЮ
    веры в…НЕ существующего “бога” – НАЧАЛ опять – Россию
    ,,окормлять,,=оБОЛВАНивать=ПРИНУЖДАТЬ=поРАБощать!
    >Миссию оБОЛВАНивания народа русcкого НАЧАЛА успешно
    (ОПЯТЬ)- т.н.”русская” церковь (РПЦ)выполнять!
    > ЦЕЛЬ:благодаря ДРЕВНЕЙШЕМУ Оккупанту-ПО`РАБ`ОТИТЕЛЮ -
    религии(ЛЮБОЙ конфессии!)- Россию ХОТЯТ ИЗНУТРИ…
    ЛЖЕ-догмами(о НЕ существующем т.н.”боге”)- ЗАВОЁВЫВАТЬ!
    >РЕЛИГИЯ(рпц ТОЖЕ)- Инструмент Оккупации=поРАБощения!
    ` ` ` ` `
    ПОСМОТРИТЕ на…”СКРЫТОГО” Оккупанта=ПАРАЗИТа – РЕЛИГИЮ!
    * НЫНЕ в России(и СНГ)-НАЧИНАЕТ,ся ОПЯТЬ – РЕЛИГИЕЙ всё
    ЗАХВАТЫВАТЬСЯ и она НАЧИНАЕТ – БЮДЖЕТ “ПОЖИРАТЬ!А т.н.
    “свободных” политиков(ВКЛЮЧАЯ и “свободного”Путина)-
    РЕЛИГИЯ начинает – СЕБЕ…ПЕРЕ-ПОДЧИНЯТЬ!!!
    > ВСЁ Советское-Светское ЛОМАЕТСЯ i ПРИХВАТiзiрует(ся)!
    Но ЭТО – “духовными-скрепами”(т.е.ЛОЖЬЮ!)маскирует(ся)!
    ВСЁ РАЗРУШАЕТСЯ,бюджет “ПОЖИРАЕТСЯ”! Но весь этот КАШМАР -
    ВЕРОЮ в НЕ существующего “бога” ПРИКРЫВАЕТСЯ!МРАК,из-за
    религии(ВСЕХ “мастей”-конфессий)-НАД Россиею ПОДНИМАЕТСЯ!
    ["слава" тебе РЕЛИГИЯ - "слава",как-с-лева-так-и-с-права!]
    ` ` ` ` `
    НЕСКОЛЬКО поколений “окормленных”==оБОЛВАНненных(ДЕГРАДАЦИЯ)
    в России,благодаря РЕЛИГИИ(РПЦ в частности!)- УЖЕ выросло!
    *Но НИКАКОЙ пользы ДЛЯ России – “ЭТИ”…НЕ принесли!Наоборот -
    превратиВШИсь в…верунов=ПАРАЗИТов – лишь ВРЕДЯТ стране!
    > В России РЕЛИГИЯ(ПАРАЗИТИЧЕСКАЯ структура!)-превращается
    (всё по ЦУ…ИЗ-ВНЕ…чтобы приносить ВРЕД в стране!)во ЧТО-то
    на подобии КЛАНА…”открытой” СЕКТЫ адептов НЕ существующего
    т.н.”бога”,которым ПОСТАВЛЕНА Цель:массы ВЕРОЮ ПОРАБОЩАТЬ,
    массы оБОЛВАНивать и…их ВСЯЧЕСКИ…”УТИЛизировать”-сокращать!
    + + + + +
    >Россию силою – НЕЛЬЗЯ победить!НО…МОЖНО,если Россию УМЕЛО
    (целенаправленно,РЕГУЛЯРНО…)НАЧАТЬ – РЕЛИГИЕЮ “кормить”…
    * НЫНЕ Россия – РЕЛИГИЕЙ РАЗРУШАЕТСЯ!РПЦ – с этим СПРАВЛЯЕТСЯ!
    “““““““`
    РЕЛИГИЯ – это ментальный ОПИУМ!
    РЕЛИГИЯ – это древнейший ПАРАЗИТ!
    РЕЛИГИЯ – это ОККУПАНТ и ЗАХВАТЧИК!
    “““““““““““““““““
    ~~~ Религиозное – ЗОМБИрование! ~~~

    _Население тОЙ страны [УМЫШЛЕННО!]-
    В…ЗОМБИровнную МАССУ превращается,
    Где – религия["ВИРУС"]распространяется!
    Религиозный – АГРЕССИВНЫЙ РАДИКАЛИЗМ -
    Именно религией “ОКОРМЛЯЕТСЯ”!

    _На РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ – те мотивированные,
    Кто РЕЛИГИОЗНЫМИ идеями – ЗОМБИрованные…
    Почему человек – в РЕЛИГИОЗНОГО РАДИКАЛА превращается?
    Да ПОТОМУ,что в него – религиозный ,,ВИРУС,,вселяется!
    Опасен – РЕЛИГИОЗНЫЙ РАДИКАЛИЗМ,он – как ФАШИЗМ!

    _Религией ПРИКРЫВАЮТСЯ – Оккупация и – поРАБощение!
    Религией ОСОЗНАННО – “окармливает,ся” население!
    Религия,как ОПИУМ – людей Здравомыслия ЛИШАЕТ!
    И тот(те…)кто его распространяет – ЭТО понимает!
    Религия людей в БЕЗДУМН[БЕЗУМН]ых превращает…

    _Паралич и агония СВЕТСКОЙ ЖИЗНИ – там НАЧИНАЕТСЯ,
    Где…РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКОБЕСИЕ распространяется!
    Религия – тем Ментальным “инструментом” является,
    Чем Светская[НОРМАЛЬНАЯ]жизнь – РАЗРУШАЕТСЯ!
    В…ЗОНУ ПО`РАБ`ОЩЁННУЮ – ею страна превращается!

    _ФАКТИЧЕСКИ…условия РЕЛИГИОЗНОГО КОНЦЛАГЕРЯ,
    Там действуют и – ОСОЗНАННО внедряют,ся,
    Где – РЕЛИГИОЗНЫЕ,радикальные идеи распространяются!
    В итоге люди – в РЕЛИГИОЗНЫХ ФАНАТИКОВ превращаются!
    Где РЕЛИГИОЗНИКИ там Здравомыслие и Светскость ПОДАВЛЯЮТСЯ!

    _Религия – Мир ЗОМБИрует и…ПО`РАБ`ОЩАЕТ!
    Религия – РАЗВИТИЮ челове[ка]чества МЕШАЕТ!
    Религия – людей в РАДИКАЛЬНЫХ ФАНАТОВ превращает!
    Религия,ЗА СЧЁТ веры в НЕ существующего “бога” – ПАРАЗИТирует!
    Именно ИЗ-ЗА религии – челове[к]чество ДЕГРАДИРУЕТ!!!
    ““““““““““““““““`[39-1]“““““`
    > РАЗО`РВИ – оковы религии!
    С В О Б О Д Н Ы М стань!
    Религиозный ,,ХОМУТ,, на сознании -
    Носить П Е Р Е С Т А Н Ь!
    ГОНИ из сознания – религию ПРОЧЬ!
    Иначе в сознании БУДЕТ – религиозная НОЧЬ!
    От религиозного ВИРУСА – сознание ОЧИЩАЙ!
    Религиозное поРАБощение – из себя ИЗГОНЯЙ!
    *Религия ЭТО – ДОБРОВОЛЬНОЕ заточение!
    Освобождай,те себя – от религиозного поРАБощения!
    [iз:opium.at.ua] Отдел – Картинки № 62.[39-0,1]
    ““““““““`
    НЕТ и никогда НЕ было – НИКАКОГО “бога”!
    НЕТ и никогда НЕ было – т.н.”святых” и т.п.”персонажей”!
    НЕТ и никогда НЕ было Свободного Общества ТАМ,где религия “рулит”!
    + + + + +
    Только Светская Жизнь – Реальная Гарантия Развития Общества!
    НО…именно Светскую жизнь(НЫНЕ)в России УСПЕШНО РАЗРУШАЮТ
    В Н Е Д Р Е Н И Е М религией-т.н.”окормлением”…
    >НЕ образованная,ЗОМБИрованная – “ОКОРМЛЕННАЯ” религией МАССА
    людей,буквально ЧЕРЕЗ…ПАРУ-ТРОЙКУ лет – САМА РАЗРУШИТ Россию
    ИЗНУТРИ…доведя Россию ВНУТРЕННИМИ проблемами ДО…ПОЛНОЙ
    ДЕГРАДАЦИИ,религиозных ПРОТИВОСТОЯНИЙ “верующИХ” и НЕ…!
    * Что ВЫЛЬЕТСЯ в…МАССОВЫЕ протесты,в НАРУШЕНИЕ(повсеместно)
    Прав Человека(ЧТО и НУЖНО…манипуляторам ИЗ-ВНЕ…от которых
    РПЦ и прочие КОНФЕССИИ…ПОЛУЧАЮТ нужные ЦУ и рекомендации…
    >>> Россию РАЗРУША(ют)Т…ИЗНУТРИ при помощи РЕЛИГИ(й)И!!!
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 29-12-17.

    P.S. Уважаемые!
    —> С наступающим Вас Новым 2018-ым годом!
    Здоровья Вам!Успехов в Ваших Планах и делах!
    Пусть Успех сопутствует Вам!
    * И…с учётом Реалий…Здравомыслия вам!

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    Valeriy Bondarik 30 декабря 2017 в 2:42 Ссылка Пометить
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    [2] Вдогонку…

    ЧИТАЙТЕ,СМОТРИТЕ – говорите,пишите – НЕ молчите!

    1.Атеистический дайджест #131.
    Духовные скрепы – 2017.Итоги года
    >www.a-theism.com/2017/12/131-2017.html От 25-12-17.

    2.Украденные символы:крест и христианство.
    >www.aleksandrnovak.com/content/1553.html
    “““““““““““““““““““““
    Религия[ЛЮБАЯ]- ЭТО,по своей сути,КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭКСТРЕМИЗМА,
    который обязательно перерастает в…Т Е Р Р О Р И З М !
    + + + + +
    > Учиться,учиться и учиться” – В.И.Ленин!
    > молиться,молиться и молиться – В.М.Гундяев.
    + + + + +
    Там,где торжествует СЕРОСТЬ[читай,те - БЕЗГРАМОТНОСТЬ],к
    власти всегда ПРИХОДЯТ ЧЁРНЫЕ…[религиозники]
    * * * * *
    —> “Религия НЕ должна диктовать то,что разрешено, и то,
    что запрещено заявлять публично. Это даёт ей совершенно
    НЕСПРАВЕДЛИВЫЙ приоритет в обществе”. Депутаты Дании!<—
    * * * * *
    Верующий – "более" счастлив чем НЕ верующий – ТАКЖЕ,
    как…ПЬЯНЫЙ "счастливее" Трезвого!!!
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 29-12-17.

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