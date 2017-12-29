Сидеть Улюкаеву от звонка до звонка?

Впредновогодние дни страну накрыла очередная волна конспирологии, любимой народной забавы с незапамятных времён. Новый объект теории заговора – бывший министр Улюкаев, получивший законные восемь лет строгого режима за коррупцию. Тут же как грибы после дождя стали появляться прогнозы о дальнейшей судьбе «водолаза», один другого изящнее. Своим мнением поделился доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

Слух первый. Дабы подсластить неоднозначную реакцию пролиберальной части публики на якобы суровый приговор, вбросили версию, что Улюкаев слаб здоровьем и потому вскоре будет отпущен на волю. Массы фейку поверили, правда, люди не знают, что все улюкаевские заболевания, даже вместе взятые, в основаниях для освобождения от отбывания наказания не значатся. Он же, надеемся, не страдает ВИЧ или туберкулёзом в открытой форме. Сплетня вторая. Раз по «актировке – врачей путёвке» Улюкаева не выпустят, значит, он подпадёт под амнистию, которую вроде бы обещал президент. Хорошенькое дело – статья у Улюкаева тяжёлая: «Получение лицом, занимающим государственную должность, взятки, сопряжённое с её вымогательством». И вдруг осуждённого выпускают – по новой оздоравливать, так сказать, деловой климат. Да у нас полстраны согласится мздоимствовать на таких условиях! Сегодня даже в Госдуме (именно она объявляет амнистию) не скажут, преступники каких мастей будут прощены, а конспирологи уже всё знают! Весть третья. Обнаружился ещё один мотив для скорого освобождения графомана от экономики: оказывается, Улюкаев – носитель страшных государственных секретов. Мол, на зоне матёрые уголовники подвергнут немощного старика зверским пыткам, и статусный знаток редкого винца всё расскажет. Но и этот сюжет ложный: Улюкаев уже почти полтора года не министр, а что было несколько лет назад, нынче мало кого волнует. Скорее собратья по зоне будут настоятельно «советовать» бывшему чиновнику внести посильную лепту в лагерный общак. Но даже если Улюкаев что-то и вспомнит, куда с этими сведениями идти, в американское посольство? Молва четвёртая. Есть мнение, что Улюкаева «закрыли» специально, так как он хотел убежать за рубеж. Причём не только вместе с секретами, но и с многочисленными часами, земельными участками и элитными квартирами. Однако звонарям невдомёк, что носители допусков к гостайнам в течение ещё как минимум пяти лет после окончания срока допуска не могут пересечь границу. Исключение – официальные визиты, но там не забалуешь. Так что сидеть Улюкаеву, сколько судом отмеряно, и надеяться на УДО после отбытия не половины, а двух третей срока. Одна радость – после оглашения приговора чиновники перестали принимать дорогие подарки, намекать на незаконное вознаграждение и злить людей роскошным образом жизни. Не к милосердию, но к справедливости читателя призываю.

