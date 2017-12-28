Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Как законно не платить кредиты (Познавательное ТВ, Виктор Соловьёв)

17:59. 28 декабря 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Виктор Соловьёв: Как законно не платить кредиты. Российские банки не имеют лицензии на кредитование. Выдача кредитов противоречит законодательству и нужна для привлечения денег в банк.
Выступление на бизнес-курсе “Антименеджмент”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Содержание:
0:02:00 – банки не дают кредиты
0:10:51 – банк продаёт оригиналы кредитных договоров
0:23:45 – судьи не имеют полномочий
0:34:45 – изменение кода рубля 810 и 643
0:41:33 – банки договариваются с судьями
0:51:02 – у банков нет лицензий на кредитование
0:57:44 – как назначают судей
1:01:17 – можно ли не отдавать кредит по совести?
1:10:14 – проект восстановления СССР
Сборник “Банковские тайны”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Что происходит за красивыми вывесками и железными дверями банков, как работают банковские механизмы, куда утекают деньги – смотрите сборник “Банковские тайны” на нашем канале https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 16 марта 2016
... задолженностей по заработной плате в размере 79 миллионов...подготовили ряд интересных и познавательных программ. Открыты и ...по доверию, - так как законный президент В.Янукович не прекратил... Кроме того, НБУ может кредитовать коммерчески банки, а Правительство,...
Как на самом деле живут во Франции - 2
... Елена Рычкова; Артём Войтенков (Познавательное ТВ, poznavatelnoe.tv); Елена ... Артём Войтенков: А как же законы защиты прав потребителей? Елена... у нас было несколько кредитов, ещё с этих кредитных... очень хитрая. Тебе не платят, как у нас, стандартную пенсию,...
Как живут Филиппины? Правда о частной жизни на Филиппинах
... Волкова Артём Войтенков - Познавательное ТВ, poznavatelnoe.tv Артём..., деревнях семье необходимо платить за образование, будь ...поставлять. Абсолютно всё закредитовано, кредитуют даже, грубо говоря, ... пытается как-то контролировать этот процесс, вводят закон о...
555 дней во Львове... или как я стал украинофобом
..., имел кучу кредитов и мечтал поставлять... равенства граждан перед законом и реорганизация провинциального...вышиванку- это как фетиш, как составляющая государственности....первому причастию, шили платье или костюм, ... с тёщей было познавательно. Она коренной житель...
"О текущем моменте" № 3 (131), июнь 2017 года
...уровень ставки, доступность кредитов. Здесь руководитель ... познавательно-творческой культурой и свой познавательно-...избирательным округам; "закон Ротенберга", предполагавший ...платят заработные платы в 100 раз большие, чем почтальону, интересовавшемуся, как...
В.Катасонов. Корпорация Сталина против биороботов
...на получение заработной платы.  Вот примерно в...законные требования по возмещению ущерба, нанесённого интервенцией и блокадой. В общем, какие...».   Артём Войтенков, Познавательное ТВ: У меня ...обязательства по коммерческим кредитам. Длинных кредитов не давали.  ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>