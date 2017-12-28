Как законно не платить кредиты (Познавательное ТВ, Виктор Соловьёв)

Виктор Соловьёв: Как законно не платить кредиты. Российские банки не имеют лицензии на кредитование. Выдача кредитов противоречит законодательству и нужна для привлечения денег в банк.

Выступление на бизнес-курсе “Антименеджмент”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Содержание:

0:02:00 – банки не дают кредиты

0:10:51 – банк продаёт оригиналы кредитных договоров

0:23:45 – судьи не имеют полномочий

0:34:45 – изменение кода рубля 810 и 643

0:41:33 – банки договариваются с судьями

0:51:02 – у банков нет лицензий на кредитование

0:57:44 – как назначают судей

1:01:17 – можно ли не отдавать кредит по совести?

1:10:14 – проект восстановления СССР

Сборник “Банковские тайны”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Что происходит за красивыми вывесками и железными дверями банков, как работают банковские механизмы, куда утекают деньги – смотрите сборник “Банковские тайны” на нашем канале https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com