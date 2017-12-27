Таинственная деревня троглодитов в Иране
Деревня Мейманд (Maymand / Meymand),возраст которой насчитывает от 8 до 12 тысячелетий, считается одним из древнейших мест обитания человека в Иране.
Более 300 “квартир” были вырублены в окружающих скалах несколько тысячелетий назад, и многие до сих пор не пустуют.
Последним новоделом стала мечеть объединенная из нескольких пещер и доведенная до ума. Она единственная выглядит светлой внутри,не в пример пещерам, где веками разводили очаг внутри помещения и черная сажа с годами наслаивалась на стены и потолок.
У подножья гор есть фисташковые сады. Троглодиты занимаются животноводством, сельским хозяйством,ткут ковры,и на сегодняшний день развивают туризм.
Добраться до Мейманда не сложно. Деревня расположена в провинции Керман. Нужно доехать до городка Шахр Бабак,взять такси (таксисты уже знают,куда нужно туристам) минут 20-25 по хорошей дороге и вы на месте. Сразу с этим таксистом договариваешься, что он же и приедет за вами к оговоренному часу.
Из западных туристов была небольшая группа немцев и я. Много местных, школьников. Но к вечеру они уехали и спокойно можно было ходить-лазить от пещеры к пещере.
Сначала не планировал оставаться на ночь,но хозяин гостиницы уговорил. В часть пещер установлены кровати, на полу ковры,холодильник. достаточно аскетично. Дверь закрывается на ключ. Душ,туалет в отдельной, современной постройке. Вечером можно заказать ужин. Все немцы и я вкушали иранскую кухню в импровизированном ресторане. Изысков не было,рис лепешки,овощи,чай, курица.
Убранство троглодитов. Как видим,ипотеку на мебель и отделку жилья брать нет необходимости. Да само жилье…. явно выдолблено без кредита:) Свободные люди.
У местных можно травки купить. Разумеется лечебной, фисташки,миндальных орехов.
Мешок,где сквашивается молоко.
Во дворе очаг
Подсобные помещения выдолбленны тут же рядом,комната для скотины,птицы,чулан.
Никто не знает кем были люди которые стали строить эти жилища. В те времена был популярен культ Митры (света, появляющегося над горами перед восходом солнца). Он был распространён в Иране раньше, чем зороастризм (огнепоклонничество), и долгое время после появления последнего всё ещё оставался актуальным.
Температура воздуха в этих скальных домах отличается от внешней температуры приблизительно на пять градусов.
Жители села Мейманд обладают своеобразными традициями, в их диалекте и языке встречаются пехлевийские и среднеперсидские слова. Они употребляют в пищу лечебные травы и особые продукты, Сохранение этих традиций происходит в силу того, что жители Мейманда не общались с городским населением и не испытали влияния городского образа жизни.
Жилье вырубленно в горе на высоте более 2000 метров. Электричество, хорошая дорога, новострой в виде душа и туалета,не портит вид уникальности и аутентичности этого места.
Трубы на крышах некоторых жилищ а вообще пещеры без дымохода.
Местные могут зазвать в гости попить чайку. Не за бесплатно. учитывая,что туристов всё больше и больше начинают возить, местные этим пользуются, Боюсь через год два, будут испорченны туристами.
Музей. музей бесплатно,включен если взял номер и завтрак. Открыт для групп.
Ночью звенящая тишина и…храп троглодитов:)
Утро вас встречает чириканье воробьев разносящееся эхом в горах и голосистые петухи.
Можно полазить по окрестным горам. Виднеется дорога ведущая к деревне.
Зал мечети
А это жилье где я останавливался
Пещера на ночь с завтраком около 16 евро.
Вторая комната
В 2015 году Мейманд был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Источник: www.kramola.info