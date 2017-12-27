Таинственная деревня троглодитов в Иране

Деревня Мейманд (Maymand / Meymand),возраст которой насчитывает от 8 до 12 тысячелетий, считается одним из древнейших мест обитания человека в Иране.

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Более 300 “квартир” были вырублены в окружающих скалах несколько тысячелетий назад, и многие до сих пор не пустуют.

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Последним новоделом стала мечеть объединенная из нескольких пещер и доведенная до ума. Она единственная выглядит светлой внутри,не в пример пещерам, где веками разводили очаг внутри помещения и черная сажа с годами наслаивалась на стены и потолок.

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У подножья гор есть фисташковые сады. Троглодиты занимаются животноводством, сельским хозяйством,ткут ковры,и на сегодняшний день развивают туризм.

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Добраться до Мейманда не сложно. Деревня расположена в провинции Керман. Нужно доехать до городка Шахр Бабак,взять такси (таксисты уже знают,куда нужно туристам) минут 20-25 по хорошей дороге и вы на месте. Сразу с этим таксистом договариваешься, что он же и приедет за вами к оговоренному часу.

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Из западных туристов была небольшая группа немцев и я. Много местных, школьников. Но к вечеру они уехали и спокойно можно было ходить-лазить от пещеры к пещере.

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Сначала не планировал оставаться на ночь,но хозяин гостиницы уговорил. В часть пещер установлены кровати, на полу ковры,холодильник. достаточно аскетично. Дверь закрывается на ключ. Душ,туалет в отдельной, современной постройке. Вечером можно заказать ужин. Все немцы и я вкушали иранскую кухню в импровизированном ресторане. Изысков не было,рис лепешки,овощи,чай, курица.

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Убранство троглодитов. Как видим,ипотеку на мебель и отделку жилья брать нет необходимости. Да само жилье…. явно выдолблено без кредита:) Свободные люди.

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У местных можно травки купить. Разумеется лечебной, фисташки,миндальных орехов.

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Мешок,где сквашивается молоко.

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Во дворе очаг

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Подсобные помещения выдолбленны тут же рядом,комната для скотины,птицы,чулан.

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Никто не знает кем были люди которые стали строить эти жилища. В те времена был популярен культ Митры (света, появляющегося над горами перед восходом солнца). Он был распространён в Иране раньше, чем зороастризм (огнепоклонничество), и долгое время после появления последнего всё ещё оставался актуальным.

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Температура воздуха в этих скальных домах отличается от внешней температуры приблизительно на пять градусов.

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Жители села Мейманд обладают своеобразными традициями, в их диалекте и языке встречаются пехлевийские и среднеперсидские слова. Они употребляют в пищу лечебные травы и особые продукты, Сохранение этих традиций происходит в силу того, что жители Мейманда не общались с городским населением и не испытали влияния городского образа жизни.

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Жилье вырубленно в горе на высоте более 2000 метров. Электричество, хорошая дорога, новострой в виде душа и туалета,не портит вид уникальности и аутентичности этого места.

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Трубы на крышах некоторых жилищ а вообще пещеры без дымохода.

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Местные могут зазвать в гости попить чайку. Не за бесплатно. учитывая,что туристов всё больше и больше начинают возить, местные этим пользуются, Боюсь через год два, будут испорченны туристами.

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Музей. музей бесплатно,включен если взял номер и завтрак. Открыт для групп.

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Ночью звенящая тишина и…храп троглодитов:)

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Утро вас встречает чириканье воробьев разносящееся эхом в горах и голосистые петухи.

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Можно полазить по окрестным горам. Виднеется дорога ведущая к деревне.

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Зал мечети

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А это жилье где я останавливался

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Пещера на ночь с завтраком около 16 евро.

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Вторая комната

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В 2015 году Мейманд был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.