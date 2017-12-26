Зачем США покупают российские истребители

Одно из американских изданий сообщило, что частные компании в США активно скупают советские и российские истребители в странах бывшего СССР, в том числе на Украине. Самым большим спросом пользуются МиГ-29, МиГ-21 и Су-27. Их восстанавливают и используют как мишени для тренировок пилотов ВВС США.

Автор даже делает вывод, что «американские летчики готовятся к войне с Россией». Если это так, то печально. Военные маневры всегда предполагают состязательность противоборствующих в них сторон. Как правило, они обозначаются нейтрально: голубые, зеленые, оранжевые. Даже если используется красный, он не предполагает, что это армии стран, имеющих флаги соответствующего цвета, — Вьетнама, Китая, Турции, когда-то СССР.

Но американцы стали первыми, кто своего противника обозначил очень четко и однозначно. Когда в 1968 году начались воздушные бои в Северном Вьетнаме, американские летчики стали просто позорно проигрывать вьетнамским. На четыре сбитых «Фантома» или «Скайхока» приходилось по одному МиГ-17 или МиГ-21.

И тогда на авиабазе Мирамар в 1969 году сформировали учебный центр подготовки пилотов для воздушных боев. Учебный центр принадлежал ВМС США, в нем готовили летчиков-истребителей для палубной авиации. Те пилоты, с которыми сходились в воздушных боях строевые летчики, должны были использовать тактику, которой учили в ВВС СССР. Для «правдоподобности» на крыльях и килях рисовали красные звезды.

В октябре 1972 года на авиабазе Неллис была сформирована 64-я эскадрилья боевого применения оружия истребительной авиации. Она официально получила наименование «Агрессор». Так, не нападая на США, в глазах американцев Советский Союз стал агрессором. Показательно, что служить в эскадрилье «агрессоров» брали летчиков самой высокой квалификации. Что лишь свидетельствовало о высоком качестве подготовки в советских летных военных училищах и академиях.

«Агрессорами» выступали самолеты, внешне похожие на советские истребители того времени. Наиболее популярным был F-5 Tiger. Даже брали в лизинг израильские истребители «Кфир», названные в США F-21A, чтобы их пилоты понимали, что «воюют» с МиГ-21.

Такая подготовка принесла успех, потери американцев в воздушных боях заметно сократились. Практику морских летчиков переняли и сухопутные.

После развала СССР Соединенные Штаты получили возможность приобретать настоящие советские истребители. Насколько известно, в 1999 году американцы через посредников закупили в Молдавии несколько МиГ-29 — специально для 64-й эскадрильи.

Вот теперь и Украина, если верить американской прессе, отдает по дешевке свои МиГ-29 и Су-27 для достоверного изображения «агрессоров». Не исключено, что летчики ВВС Незалежной изъявят желание пилотировать в учебных боях бывшие свои истребители, изображая «пилотов-ватников». Косвенным подтверждением того, что украинские истребители уже в составе эскадрильи «Агрессор», служит факт гибели в начале сентября уходящего года подполковника ВВС США Эрика Шульца. Он разбился, осваивая высший пилотаж именно на Су-27. ЧП произошло в 160 километрах к северо-западу от авиабазы Неллис.

Помимо в общем-то устаревших «мигов» и «сушек» в качестве самолета-агрессора в 64-й эскадрилье решили использовать современный F-16 °C Block 25 °F. При этом истребитель раскрасили в точном соответствии с раскраской новейшего российского истребителя Су-57, который пока еще проходит летные испытания. Естественно, со звездами на крыльях и килях. Война продолжается, хорошо, что пока игровая.



Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Сергей Птичкин

Сергей Птичкин

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