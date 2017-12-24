Китай в Бразилии признан экономическим гегемоном

На сайте бразильского журнала www1.folha.uol.com.br был опубликован материал, отдающий лавры экономического мирового лидера Китаю. ВВП Поднебесной растет усиленными темпами и уже является по факту крупнейшей экономикой в мире. Позиции США как гегемона уже утрачены.

Никто не станет отрицать, что американская экономика все еще сильна и страна лидирует, но в спину им дышат трудолюбивые и упорные китайцы. Недаром эксперты начинают шутить, что на смену БРИКС приходит «К+БРИС». При этом терять голову Пекин не желает, как и становиться лидером. Восточная хитрость проявилась во всей красе: скрывать свою силу до поры до времени. Когда настанет удобное время именно для китайцев, решат они. Остальным узнают об этом неожиданно, не успев среагировать.

Китай всегда славился долгосрочными планами и стратегией, выжидательной и нейтральной позицией, не желая встревать в распри и что-то терять. Они постепенно усиливают свои позиции, как показывает Новый банк развития, предоставивший Пекину огромные возможности в сфере инвестиций.

Вот и бразильцы задумались о том, как сложатся их отношения с Китаем. В настоящее время Бразилия поставляет Китаю сырье, а взамен получает промышленные товары с более высокой прибавленной стоимостью. Теперь добавились еще и китайские инвестиции в форме приобретения собственности в Бразилии: динамика концессий и приватизаций.

Трудно не согласиться и с тем, что Китай, пускай и косвенно, но продемонстрировал свою мощь на международной арене. А что же Штаты? Они отходят на второй план со своей политикой протекционизма. Американская гегемония начинает блекнуть на фоне китайского взлета. Пекин не просто усилил свои внешнеполитические позиции, но и вошел в ряд стран, определяющих, как мы будет жить дальше.

От себя хочу заметить, что бразильское издание не совсем верно понимает ситуацию. На место мировых лидеров претендуют и Россия и Китай. При этом речь идет не о том, чтобы исполнять роль международных гегемонов. Они позиционируют себя как государства, сотрудничающие на взаимовыгодных условиях, а не под диктовку США. Поэтому можно сказать, что Вашингтон реально теряет серьезный политический вес, а не только начинает экономически отставать от Китая. Это и к лучшему. Пора изменить однополярный мир.