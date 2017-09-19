Дедолларизация: отказ от доллара набирает обороты

Источник: http://www.vestifinance.ru/

Многие страны стараются уйти от зависимости от доллара, которая сохранялась десятилетиями. Китай, Россия и Индия заключают соглашения, которые позволяют принимать валюты друг друга в рамках двусторонней торговли, Европа видит евро резервным активом и международным средством обмена.



Фредерик Уильям Энгдаль

И если раньше господство доллара сохранялось, все же оно не несло смертельной угрозы. Однако то, что происходит в последнее время, гораздо серьезнее. И у этого явления даже есть зловещее название: дедолларизация.

Китай, все более поддерживаемый Россией, предпринимает решительные шаги для создания очень жизнеспособной альтернативы тирании доллара США в мировой торговле и финансах. Уолл-стрит и Вашингтон не удивлены этому, но остановить это они не в силах, пишет американский экономист Фредерик Уильям Энгдаль.

До тех пор пока грязные трюки и махинации Уолл-стрит могли создавать кризис, как в еврозоне в Греции в 2010 г., страны с профицитом торгового баланса, такие как Китай, Япония, а затем Россия, не имели альтернативы, кроме как скупать больше трежерис США.

Вашингтон и Уолл-стрит могли печатать бесконечные объемы долларов, ничем более ценным не поддерживаемые, кроме как истребителями F-16 и танками Abrams. Китай, Россия и другие держатели долларовых облигаций на самом деле финансировали войны США, которые были нацелены на них, скупая долг США. Тогда у них было мало реальных альтернативных вариантов.

Жизнеспособная альтернатива

Теперь, по иронии судьбы, две страны, которые продлили жизнь доллару после 1989 г. (Россия и Китай), раскрывают, что большинство опасается альтернативы создания жизнеспособной международной валюты, поддерживаемой золотом, и, возможно, нескольких аналогичных валют, которые могут снизить гегемонистскую роль доллара сегодня.

В течение нескольких лет как Россия, так и Китай, покупают огромные объемы золота, в основном чтобы пополнить валютные резервы центробанка, которые в противном случае бывают в долларах или евро. До недавнего времени было непонятно почему.

В течение нескольких лет на рынках золота крупнейшими покупателями физического золота были центробанки Китая и России. И было неясно, насколько глубокой была стратегия, которую они реализовали, просто создав доверие к валютам на фоне растущих экономических санкций и воинственного настроя торговой войны Вашингтона.

Китай и Россия, присоединившиеся к своим основным торговым партнерам в странах БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) и странам-партнерам евразийских стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), собираются завершить создание новой денежной альтернативы доллару.

В настоящее время помимо членов-учредителей Китая и России полноправными членами ШОС являются Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, а в последнее время Индия и Пакистан. Это население в более 3 млрд человек, около 42% всего населения мира, которое объединяется в мирном экономическом и политическом сотрудничестве.

Золотой Шелковый путь

Понятно, что экономическая дипломатия Китая и России, а также группы стран Евразийского экономического союза, в значительной степени связана со строительством передовых высокоскоростных железных дорог, портов, энергетической инфраструктуры, объединенных новым огромным рынком, который в течение менее 10 лет затмит любые экономические возможности в странах ОЭСР ЕС и Северной Америки, страдающих от огромных долгов.

Что было жизненно необходимо, но не вполне ясно, так это стратегия для освобождения стран Евразии от доллара и от их уязвимости к дальнейшим санкциям США и финансовой войне на фоне долларовой зависимости. Это должно произойти.

На состоявшемся 5 сентября ежегодном саммите БРИКС в Сямыне, в Китае, президент России Владимир Путин достаточно просто и ясно изложил российское видение нынешнего экономического мира. Он заявил: «Россия разделяет озабоченность стран БРИКС по поводу несправедливости глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает растущее влияние стран с формирующимся рынком. Мы готовы работать вместе с нашими партнерами в целях содействия реформам международного финансового регулирования и преодоления чрезмерного господства ограниченного числа резервных валют».

Насколько известно, он никогда не был так откровенен в отношении валют. И если учитывать это в контексте новейшей финансовой архитектуры, представленной Пекином, становится ясно, что мир скоро придет к новому уровню экономической свободы.

Китайские фьючерсы на нефть, номинированные в юанях

Согласно отчету Japan Nikkei Asian Review Китай собирается запустить фьючерсы на нефть, номинированные в юанях, которые будут конвертированы в золото. И это становится интересным, учитывая другие шаги Китая за последние два года, направленные на то, чтобы стать жизнеспособной альтернативой Лондону и Нью-Йорку в Шанхае.

Китай является крупнейшим импортером нефти в мире, подавляющий объем которой выплачивается в долларах. Если новые фьючерсы на нефть в юанях получат широкое признание, это может стать самым важным ориентиром в отношении нефти в Азии, учитывая, что Китай является крупнейшим импортером нефти в мире. Это поставило бы под угрозу два нефтяных фьючерса на нефть на Уолл-стрит — Brent и WTI, которые до сих пор давали Уолл-стрит огромные скрытые преимущества.

Это был бы ещё один гигантский манипуляционный рычаг, который сумел бы устроить Китай и его нефтяных партнеров, в том числе и Россию. Внедрение фьючерсов на нефть, торгуемых в Шанхае в юане, который недавно пополнил корзину резервных валют МВФ, может значительно изменить геополитический баланс сил от Атлантического мира до Евразии.

ИНФОГРАФИКА Динамика курса китайского юаня с 12 сентября 2016 года

В апреле 2016 г. Китай сделал большой шаг, чтобы стать новым мировым центром торговли золотом, физическим золотом. Сегодня Китай является крупнейшим в мире производителем золота, намного опережающим Южную Африку, члена БРИКС, и Россию, которая занимает второе место.

Теперь, если добавить новые фьючерсы на нефть, которые торгуются в Китае в юане с поддержкой золота, это приведет к резкому переходу ключевых членов ОПЕК, даже на Ближнем Востоке, к тому, что они предпочтут юань, поддерживаемый золотом, нефти, поддерживаемой долларом, который несет геополитический риск, который Катар пережил после визита Трампа в Эр-Рияд несколько месяцев назад. Примечательно, что российский государственный нефтяной гигант «Роснефть» только что объявил о том, что китайская государственная нефтяная компания China Energy Company Ltd. только что купила 14% акций «Роснефти» из Катара. Все это начинает складываться в одну четкую картину.

Латинская Америка также делает шаги в сторону дедолларизации

Между тем, в Латинской Америке ситуация с отказом от доллара также стремительно развивается.

Разве часы, отсчитывающие конец света для нефтедоллара (и неявной гегемонии США), не отсчитали ещё одну минуту ближе к полуночи?

По-видимому, подтверждая то, о чем президент Мадуро предупредил после недавних санкций США, The Wall Street Journal сообщает, что Венесуэла официально прекратила принимать доллары США в качестве средства оплаты за экспорт сырой нефти.

Как отмечалось ранее, президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Венесуэла намерена «освободиться» от доллара США: «Венесуэла намерена внедрить новую систему международных платежей и создаст корзину валют, чтобы освободить страну от доллара. И если они будут преследовать нас с долларом, мы начнем использовать российский рубль, юань, иену, индийскую рупию, евро».

Государственная нефтяная компания PDVSA рассказала своим частным партнерам о совместном предприятии по открытию счетов в евро и конвертации существующих наличных средств в основную валюту Европы, заявил один из партнеров по проекту.

Этот первый шаг к принятию одной или нескольких евроазиатских валют, поддерживаемых золотом, и он определенно выглядит жизнеспособным и многими крупными игроками приветствуется как дополнение к мировой денежной массе.

Венесуэла показывает растущую слабость США. Раньше считалось, что небольшой стране, отказывающейся брать доллары, стоит ожидать смены режима в короткие сроки. Теперь все несколько поменялось.

Возьмите ещё появление биткоина и других криптовалют в качестве предпочтительного денежного актива либертарианцев — и денежный мир внезапно начнет выглядеть абсолютно многополярным.



Источник: nstarikov.ru