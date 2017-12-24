А.И. Соколов про квантовую механику, часть вторая
Часть первая: https://youtu.be/HhXS5FDxIO4
Хронометраж:
0:01 – Про сверхпроводимость и П.Л. Капицу.
18:37 – Открытие сверхтекучести.
33:45 – Истории про П.Л. Капицу.
39:33 – О квантовой телепортации.
58:17 – Современные опыты по квантовой телепортации.
1:12:17 – Про поездки за границу в советское время.
1:29:37 – Об учёбе в ЛЭТИ и О.Г. Вендика.
1:51:56 – Практическое применение квантовой механики.
Ведущий – Сергей Ивановский, закончил математическую школу, университет ЛЭТИ по профилю «микроэлектроника», потом второй университет по профилю «экономика и управление на предприятии».
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…
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Источник: www.youtube.com