А.И. Соколов про квантовую механику, часть вторая

Часть первая: https://youtu.be/HhXS5FDxIO4

Хронометраж:

0:01 – Про сверхпроводимость и П.Л. Капицу.

18:37 – Открытие сверхтекучести.

33:45 – Истории про П.Л. Капицу.

39:33 – О квантовой телепортации.

58:17 – Современные опыты по квантовой телепортации.

1:12:17 – Про поездки за границу в советское время.

1:29:37 – Об учёбе в ЛЭТИ и О.Г. Вендика.

1:51:56 – Практическое применение квантовой механики.



Ведущий – Сергей Ивановский, закончил математическую школу, университет ЛЭТИ по профилю «микроэлектроника», потом второй университет по профилю «экономика и управление на предприятии».



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com