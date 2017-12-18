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А.И. Соколов про квантовую механику, часть первая

17:58. 18 декабря 2017 Просмотров - 365 Нет комментариев Опубликовал:

Ведущий – Сергей Ивановский, закончил математическую школу, университет ЛЭТИ по профилю «микроэлектроника», потом второй университет по профилю «экономика и управление на предприятии».
Хронометраж выпуска:
0:47 – А.И. Соколов о себе и о развитии науки в СССР после войны.
14:02 – Начала становления квантовой механики.
27:42 – Рождение понятия кванта энергии.
42:35 – Начало изучения строения атома.
1:02:05 – О Нильсе Боре и отношении религии и науки.
1:14:05 – Про «старую квантовую теорию».
1:28:08 – Роль де Бройля и Гейзенберга в развитии квантовой теории.
1:40:17 – Уравнение Шредингера и матрицы Гейзенберга.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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