А.И. Соколов про квантовую механику, часть первая

Ведущий – Сергей Ивановский, закончил математическую школу, университет ЛЭТИ по профилю «микроэлектроника», потом второй университет по профилю «экономика и управление на предприятии».

Хронометраж выпуска:

0:47 – А.И. Соколов о себе и о развитии науки в СССР после войны.

14:02 – Начала становления квантовой механики.

27:42 – Рождение понятия кванта энергии.

42:35 – Начало изучения строения атома.

1:02:05 – О Нильсе Боре и отношении религии и науки.

1:14:05 – Про «старую квантовую теорию».

1:28:08 – Роль де Бройля и Гейзенберга в развитии квантовой теории.

1:40:17 – Уравнение Шредингера и матрицы Гейзенберга.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com