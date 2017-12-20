НАТО ни на дюйм не будет распространяться в восточном направлении
18:20. 20 декабря 2017 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В журнале "Американский консерватор" опубликована интересная статья Эндрю Басевича на тему обещаний США о недопущении расширения НАТО на восток, которые давались на словах Горбачеву и которые позднее американцами отрицались, когда альянс начал подбираться к границам России.
Сам Горбачев это отрицал:
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев (Mikhail Gorbachev) подтвердил слова экс главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера (Hans-Dietrich Genscher) о том, что Запад не нарушал обещание о нераспространении НАТО к российской границе. В интервью немецкому каналу ZDF Горбачев сказал, что обещаний о том, что НАТО не будет расширяться на восток в обмен на объединение Германии никто не давал. «Тогда еще существовал Варшавский договор и этот вопрос не стоял», — пояснил экс-президент СССР. По его словам, в договоре «два плюс четыре» от 1990 года речь шла о том, что на территории бывшей ГДР не могут размещаться атомное оружие и войска НАТО. Также было обговорено, что в течение нескольких лет должна была сократиться численность бундесвера. «Всё это и было сделано», — резюмировал Горбачев. На вопрос издания — можно ли считать мифом заявления, что он был обманут западными партнерами по переговорам — Михаил Горбачев ответил: «Да, на самом деле это миф. К нему приложила руку пресса».
Когда эта тема была актуализирована в 2014-2016 годах после начала нового издания Холодной войны, довольно быстро выяснилось, что и Геншер и Горбачев банально врали, так как сохранились как видео-свидетельства, так и документы, которые подтвердили очевидное – американцы и европейцы кормили Горбачева обещаниями, а когда получили то что хотели, быстро про них забыли.
Обещания Геншера в 1990 году. Позднее он публично врал, что никаких обещаний не было.
Заметка Степанова-Мамаладзе сделанная 12.02.1990 на встрече Бейкера и Шеварндазе, где Бейкер уверяет Шеварндазе, что США позабоятстя о том, чтобы НАТО не расширялось на восток.
Чтобы сделать эту перспективу приемлемой, администрация Буша заверила Советы, что им нечего бояться западного альянса, в который входит объединенная Германия. НАТО больше не рассматривало СССР как противника. Помимо включения территории бывшей Восточной Германии, альянс собирался остаться на месте. Вашингтон был чувствителен и уважал интересы России в области безопасности. Так заявили, по крайней мере, представители США. Благодаря недавно рассекреченным документам, опубликованным архивом национальной безопасности, мы теперь более четко оцениваем, насколько ясны эти заверения. Среди документов – стенограмма особенно показательной беседы между Горбачевым и госсекретарем Джеймсом Бейкером в Москве 9 февраля 1990 года.
В ходе обсуждения были затронуты несколько тем, но они были сосредоточены на немецком вопросе. Когда Бейкер обратил внимание на эту проблему, история теперь передавала победившим союзникам возможность исправить ошибки, допущенные ими после Второй мировой войны. «Мы сражались вместе с тобой; вместе мы принесли мир в Европу », – сказал Байкер Горбачеву. «К сожалению, мы тогда плохо справились с этим миром, что привело к холодной войне», – продолжил он.
«Тогда мы не могли сотрудничать», – сказал он. «Теперь, поскольку быстрые и фундаментальные изменения происходят в Европе, у нас есть благоприятная возможность сотрудничать в интересах сохранения мира. Я очень хочу, чтобы вы знали: ни президент, ни я не намерены извлекать какие-либо односторонние преимущества из процессов, которые происходят ». Намерения Вашингтона были дружественными. Горбачев мог абсолютно рассчитывать на администрацию Буша, чтобы поддержать его инициативы по перестройке и гласности . «Одним словом, мы хотим, чтобы ваши усилия были успешными», – настаивал Бейкер. Действительно, продолжил он: «Если где-то в ходе событий вы чувствуете, что Соединенные Штаты делают для вас что-то нежелательное, без колебаний позвоните нам и расскажите об этом».
Горбачеву не нужно было беспокоиться о НАТО. Альянс предоставил «механизм обеспечения присутствия США в Европе», который, по мнению Бейкера, был хорош для всех. Сохранение GI в Европе помешало бы Германии снова стать нарушителем спокойствия, помогая всем сторонам включая СССР.
"Мы понимаем,» Бейкер продолжил « , что не только для Советского Союза , но и для других европейских стран , а также важно иметь гарантии , что если Соединенные Штаты продолжают свое присутствие в Германии в рамках НАТО, нынешняя военная юрисдикция НАТО ни на дюйм не будет распространяться в восточном направлении". Действительно, предлагаемый подход США к переговорам о прекращении разделения Германии« гарантирует, что объединение Германии не приведет к тому, что военная организация НАТО будет распространяться на восток ».
Тогда государственный секретарь поставил гипотетический вопрос. «Предположим, что объединение происходит, – спросил он Горбачева, – что бы вы предпочли: объединенная Германия вне НАТО, абсолютно независимая и без американских войск; или объединенная Германия, сохраняющая свои связи с НАТО, но с гарантией того, что юрисдикция НАТО или войска не будут распространяться к востоку от нынешней границы? »
Вопрос был тот, который он хотел обсудить со своими коллегами, ответил Горбачев, отметив лишь, что «само собой разумеется, что расширение зоны НАТО неприемлемо».
На что Бейкер ответил: «Мы согласны с этим».
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Из архивных документов АНБ.
Хорошо проинформированный американским государственным секретарем, канцлер Западной Германии понимал ключевой советский интерес и заверил Горбачева 10 февраля 1990 года: «Мы считаем, что НАТО не должно расширять сферу своей деятельности» (см. Документ 9) После этой встречи Коль едва ли мог сдержать свое волнение от согласия Горбачева в принципе на объединении Германии и на часть хельсинкской формулы, в которой государства выбирают свои собственные союзы, чтобы Германия могла выбирать НАТО.
Беседа Бейкера с Шеварднадзе 4 мая 1990 года, как Бейкер описал это в своем собственном докладе президенту Бушу, самым красноречивым образом подтвердила, что западные лидеры говорили Горбачеву именно сейчас: «Я использовал вашу речь и наше признание необходимости адаптировать НАТО, в политическом и военном отношении, и совершенствовать ОБСЕ, чтобы заверить Шеварднадзе в том, что этот процесс не даст победителей и проигравших. Вместо этого он создаст новую легитимную европейскую структуру, которая будет всеобъемлющей, а не эксклюзивной »(см. Документ 17)
Бейкер сказал это снова, прямо к Горбачеву 18 мая 1990 года в Москве, предоставив Горбачеву его «девять очков», в том числе преобразование НАТО, укрепление европейских структур, поддержание неядерности Германии и учет интересов безопасности. Бейкер начал свое замечание: «Прежде чем сказать несколько слов о немецком вопросе, я хотел бы подчеркнуть, что наша политика не направлена на отделение Восточной Европы от Советского Союза. Раньше у нас была эта политика. Но сегодня мы заинтересованы в создании стабильной Европы и вместе с вами»(см. Документ 18)
Уже в марте 1991 года, согласно дневнику британского посла в Москве, премьер-министр Великобритании Джон Мэйджор лично заверил Горбачева: «Мы не говорим об укреплении НАТО». Впоследствии, когда советский министр обороны Маршал Дмитрий Язов спросил Мейджора об интересе восточно-европейских лидеров к членству в НАТО, британский лидер ответил: «Ничего подобного не произойдет» (см. Документ 28)
Когда в июле 1991 года в Брюссель приехали депутаты Верховного Совета России, чтобы встретиться с генеральным секретарем НАТО Манфредом Вернером, Вернер сказал россиянам: «Мы не должны позволять [...] изолировать СССР от европейского сообщества». в российском меморандуме разговора: «Вернер подчеркнул, что Совет НАТО и он выступают против расширения НАТО (13 из 16 членов НАТО поддерживают эту точку зрения)» (см. документ 30)
http://www.theamericanconservative.com/articles/when-washington-assured-russia-nato-would-not-expand/ – цинк (материал на английском языке)
https://nsarchive.gwu.edu/briefing-book/russia-programs/2017-12-12/nato-expansion-what-gorbachev-heard-western-leaders-early – о рассекреченных американских документах посвященных обещаниям Горбачеву и переговорам на эту тему с СССР
Вполне понятно, почему врут американцы – они прекрасно воспользовались пустыми гарантиями и обещаниями, которые они давали Горбачеву, чтобы поглотить обломки советского блока и продвинуть инфраструктуру НАТО к границам России. Естественно, представляя себя "силами света", им не очень удобно признавать, что в основе этого предприятия был циничный обман направленный на реализацию гегемонистских устремлений США, где НАТО выступало инструментом утверждения нового миропорядка, где была только одна сверхдержава.
Прошлые публикации на тему.
План оккупации Восточной Германии времен Холодной войны. Горбачев и Ко серьезно облегчили реализацию данного плана, который был не только выполнен, но даже перевыполнен, учитывая, что войска НАТО сейчас находятся на территории Прибалтики, Молдавии и Украины.
https://colonelcassad.livejournal.com/2380879.html – Германия, которую мы потеряли. История капитуляции Советского Союза
«Сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за территорией ФРГ дает Советскому Союзу прямые гарантии безопасности».
17 мая 1990г. Генсек НАТО Манфред Вернер
https://colonelcassad.livejournal.com/2802165.htm – цинк
На вопрос о том, почему Горбачев велся на эти обещания, а потом отрицал их существование, сам Горбачев и ответил еще в 90х.
«Целью всей моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры над людьми.
Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения этой цели я использовал свое положение в партии и стране. Именно поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я последовательно занимал все более и более высокое положение в стране.
Когда же я лично познакомился с Западом, я понял, что я не могу отступить от поставленной цели. А для ее достижения я должен был заменить все руководство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических странах. Моим идеалом в то время был путь социал-демократических стран. Плановая экономика не позволяла реализовать потенциал, которым обладали народы социалистического лагеря. Только переход на рыночную экономику мог дать возможность нашим странам динамично развиваться.
Мне удалось найти сподвижников в реализации этих целей. Среди них особое место занимают А.Н.Яковлев и Э.А.Шеварднадзе, заслуги которых в нашем общем деле просто неоценимы. Мир без коммунизма будет выглядеть лучше. После 2000 года наступит эпоха мира и всеобщего процветания.
https://colonelcassad.livejournal.com/1011991.html – цинк
В конечном итоге, все вернулось к новому изданию Холодной войны в худших для России условиях. Горбачев же получил деньги за рекламу пиццы, нобелевскую премию мира за развал Советского Союза, уважение в узких кругах на Западе и ненависть в собственной стране, как самый мерзотный персонаж отечественной истории XX века.
PS. На заглавной фотографии – Горбачев, Буш-старший, Бейкер.
Источник: colonelcassad.livejournal.com