Обнародованы доказательства того, как Запад обманул советское руководство

Источник: vz.ru

Фонд «Историческая память» перевел и обнародовал рассекреченные ранее в США документы о том, как в начале 90-х западные лидеры обманывали Горбачева и Язова, пообещав им не принимать в НАТО бывшие страны Варшавского договора. Между тем представители Запада продолжают лгать о том, что никто подобных обещаний Москве в 1990–1991 годах якобы не давал.



Архив национальной безопасности при университете имени Джорджа Вашингтона 12 декабря опубликовал рассекреченные американские, советские, немецкие, британские и французские дипломатические документы, относящиеся к периоду с 1990-го по 1991 год. На днях получившийся сборник перевели специалисты фонда «Историческая память», выложив его в Сеть.

Из документов следует, что с начала 1990 года и на протяжении всего 1991-го вопрос о возможном приеме в НАТО стран распадающегося Варшавского договора неоднократно поднимался в ходе бесед Горбачева с разными западными государственными лидерами. Особую актуальность он приобрел, когда ускорился процесс объединения Германии. ГДР вливалась в состав ФРГ, которая оставалась членом НАТО. Естественно, позиция СССР по отношению к этому процессу чрезвычайно интересовала Запад.

Первое заверение в том, что Советскому Союзу не стоит опасаться расширения НАТО и бывшая Германская демократическая республика будет единственной частью Восточного блока, которая вольется в Североатлантический альянс, прозвучало 31 января 1990 года, причем публично. Выступая в баварском городе Тутцинге, глава МИД ФРГ Ганс-Дитрих Геншер заявил, что «изменения в Восточной Европе и объединение Германии не должны наносить ущерб советским интересам безопасности» и что НАТО должно оставить идею «территориального расширения в восточном направлении, то есть в направлении границ СССР».

В феврале аналогичные заверения получил лично Горбачев от госсекретаря США Джеймса Бейкера. Когда на встрече с ним советский лидер подчеркнул, что расширение на восток для СССР неприемлемо, глава американской дипломатии сказал ему буквально следующее: «Ни президент, ни я не намерены извлекать односторонней выгоды из текущих процессов», – то есть из распада социалистического блока, который в тот момент уже становился реальностью. «Если мы сохраним Германию в НАТО, то ее [Организации Североатлантического договора] юрисдикция не распространится ни на один дюйм на восток», – пообещал Бейкер Горбачеву. Источник – стенограмма его беседы с Горбачевым от 9 февраля 1990 года (Gorbachev Foundation Archive, Fond 1, Opis 1).

Горбачев был не единственным официальным лицом СССР, кто получал аналогичные заверения от западных чиновников. Например, когда маршал Дмитрий Язов, министр обороны Советского Союза, весной 1991 года прямо поинтересовался у премьер-министра Великобритании Джона Мейджора, вступят ли восточноевропейские государства в НАТО, тот заверил: «Ничего подобного не случится». Источник – дневник британского посла Родрика Брейтуэйта, запись от 5 марта 1991 года.

Судя по стенограммам других встреч, отчетам дипломатов и государственных деятелей, аналогичные заверения в той или иной форме с разной степенью категоричности давались западными лидерами, в том числе тогдашним президентом США Джорджем Бушем-старшим, неоднократно. Вот только ни в одном договоре или каком-либо другом юридически обязывающем документе ни одно из этих заверений не было зафиксировано. Почему?

Отметим, что современные западные политики продолжают лгать о том, что никаких подобных обещаний даже устно никто советскому руководству не давал. Например, в 2016 году бывший посол США в Москве Майкл Макфол говорил эстонской газете Postimees: «Это утверждение – полный вымысел. Мой опыт общения с российскими дипломатами таков, что русские хотят абсолютно все зафиксировать».

Пресс-служба НАТО публиковала такое вот опровержение на своем сайте: «Российские официальные лица утверждают, что представители США и Германии обещали в 1990 году не расширять НАТО в Центральной и Восточной Европе, не строить военную инфраструктуру у российских границ или размещать там войска на постоянной основе. Такого обещания никогда не было, и подтвердить российские заявления не представляется возможным» (цитата по «КП»).

Любопытная деталь: судя по опубликованным документам, в правящих кругах Запада в 1990–1991 годах вовсе не было единства относительно того, нужно ли расширять свои военные структуры на восток. Были и оппоненты такого расширения, опасавшиеся роста международной напряженности и военных расходов, а также имевшие собственные резоны выступить против приема в НАТО новичков. В частности, не в восторге от того, что в состав бундесвера вольется ещё и армия ГДР, была премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Даже в 1991 году не было единства по данному вопросу и в США. Если Пентагон сразу выступал за расширение НАТО, то в Госдепе предлагали не спешить.

В целом правильнее будет сказать, что США и Западная Европа в тот момент заняли по вопросу о перспективах НАТО выжидательную позицию. Не исключено, что, если бы Москва решительно потребовала юридических гарантий невступления стран Центральной и Восточной Европы в Североатлантический альянс, такие гарантии были бы получены. Но этого требования так и не прозвучало.

«Горбачев просто не требовал юридических гарантий. На мой взгляд, он излишне надеялся на джентельменское слово своих визави и не придавал юридическим гарантиям большого значения, – сказал газете ВЗГЛЯД директор фонда «Историческая память» Александр Дюков. – Тем самым он совершил принципиальную ошибку».

Такая позиция Горбачева объяснялась прежде всего его личными тогдашними воззрениями. Он верил, что будущее Союза зависит от интеграции с другими странами обновленной Европы, а само НАТО наверняка будет перестроено так, что при этом учтут и интересы Москвы.

Иными словами, Горбачев полагал, что раз уж в СССР началась перестройка и возобладало новое мышление, то такое же новое мышление восторжествует и на Западе. Там не будут стремиться оградить Советский Союз «санитарным кордоном», а включат его в единый европейский дом.

«В какой-то степени можно говорить, что его обманули. В какой-то степени можно говорить, что он дал себя обмануть», – констатирует Дюков. По мнению историка, в любом случае обман (а устные гарантии получал не только Горбачев, но впоследствии и Борис Ельцин) катастрофически повлиял к концу 90-х на уровень доверия России к Западу. «И это обстоятельство будет определять наши отношения ещё достаточно долго», – сказал Дюков.

Источник: nstarikov.ru