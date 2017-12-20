Киевский процесс над фашистами

Источник: webkamerton.ru

До войны в Киеве проживало около 910000 человек, четверть составляли евреи. С началом войны свыше 200000 горожан были мобилизованы, около 35000 — ушли в ополчение, около 325000 — эвакуировались, а 400000 — остались.

Нацисты захватили Киев 19 сентября 1941 года и уже 26 сентября комендант города К. Эбергардт провел совещание о ликвидации всех киевских евреев. Всего за 29 и 30 сентября 1941 года в Бабьем Яру расстреляли 33771 еврея (детей до трех лет палачи не считали). Там же два года массово убивали евреев, цыган, русских, украинцев, поляков — всего от 100000 (данные ЧГК) до 150000 (современные оценки) жертв. Точное число неизвестно, поскольку нацисты в 1943 году заставили смертников выкопать и сжечь все трупы. В других местах, по данным ЧГК, нацисты убили: «в Дарнице — свыше 68 тысяч советских военнопленных и мирных граждан. В противотанковом рву, у Сырецкого лагеря и на самой территории лагеря — свыше 25 тысяч советских мирных граждан и военнопленных. На территории Кирилловской больницы — 800 душевнобольных. На территории Киево‑Печерской лавры — около 500 мирных граждан. На Лукьяновском кладбище — 400 мирных граждан». По неполным данным ЧГК, в Киеве замучено, расстреляно и отравлено в «душегубках» более 195000 человек, а всего на Украине — свыше 4000000.

Бабий Яр. Место расстрела советских граждан

Перед отходом оккупанты угнали в немецкое рабство почти всех трудоспособных киевлян. В этом признался сам организатор — генерал‑лейтенант полиции Пауль Шеер.

Прокурор: Сколько было угнано в Германию мирных жителей Киева?

Шеер: Как мне стало известно, около 142000 человек.

Прокурор: Люди шли добровольно или приходилось применять к ним меры репрессий?

Шеер: Никто не шел добровольно. Мы устраивали облавы на улицах, в кино, на базарах.

Из-за всех казней, разрушений и облав Киев опустел — 6 ноября 1943 года освободителей-красноармейцев встречало на руинах около 180 000 выживших. Акт ЧГК возложил вину за преступления в Киеве на 47 конкретных нацистов. Поймать удалось не всех, но восьмой из списка — Шеер — стал главным обвиняемым открытого процесса в Киеве 17-28 января 1946 года.

Всего на скамье подсудимых сидели 15 нацистов, от начальников до исполнителей. Ход суда подробно освещала пресса: газета «Известия» и «Правда», местные газеты, писатель Юрий Смолич и поэт Владимир Сосюра, работали фотографы и кинооператоры.

Киевский процесс разбирал злодеяния во многих областях Украины, за преступления в Киевской и Полтавской области обвинялся П. Шеер, за преступления на Донбассе — К. Буркхардт, в Первомайске — Г. Трукенброд, в Мелитополе — Г. Хейниш, в Новомосковске, Кременчуге, Знаменке — подсудимый Э. фон Чаммер унд Остен, в других городах — О. Валлизер, В. Геллерфорт, Э. Кноль, Ф. Беккенгоф, Г. Изенман, Э. Иогшат, В. Майер, И. Лауэр, А. Шадель, Б. Драхенфельс-Кальювери.

Пленные немцы на Крещатике. Август 1944 года

Одиннадцать из них признали вину полностью. В том числе сам Шеер, начальник охранной полиции и жандармерии Киевской и Полтавской областей с 15 октября 1941 года по март 1943 года. Он устраивал облавы в Киеве, проводил карательные акции против партизан, угонял население в немецкое рабство, насильственно изымал продукты, руководил массовыми расстрелами.

Прокурор: В мае 1942 года вы участвовали в аресте мирных граждан?

Шеер: Да.

Прокурор: Сколько человек было арестовано?

Шеер: Несколько тысяч.

Прокурор: Какова их судьба?

Шеер: Большинство из них расстреляно.

По материалам суда, на введение более жестких мер натолкнуло Шеера совещание, где Гиммлер заявил, что Украина должна быть полностью заселена немцами.

Прокурор: Как Гиммлер поставил вопрос о судьбе украинского населения?

Шеер: Он говорил, что здесь, на Украине, нужно расчистить место для немцев. Украинское население должно быть истреблено.

Прокурор: Вы проводили карательные экспедиции, сожжение сел, уничтожение населения этих сел?

Шеер: Да. Летом 1942 года в районе устья реки Десны была произведена карательная операция. Там было уничтожено 3 села. Жители этих сел были расстреляны.

Такие же карательные экспедиции были организованы Шеером летом 1942 года в районе Коростеня, в районе южной границы реки Припять он лично на самолете корректировал движение полицейских. Около одного житомирского села был убит пилот личного самолета Гиммлера. За это село было сожжено, а население истреблено — Шеер лично выезжал контролировать исполнение.

В зале суда

Признал вину и оберштурмбанфюрер СС Г. Хейниш (член НСДАП с 1923 года), гебитскомиссар Мелитопольского округа, там он арестовал 1200 советских граждан, которые затем были расстреляны. Хейниш издал приказ о закрытии всех школ в Мелитопольском районе и ввел трудовую повинность для школьников. В октябре 1942 года по его приказанию были расстреляны 100%0 детей: «Суд переходит к рассмотрению следующего пункта обвинения, предъявленного подсудимому Хейнишу, — расстрел 3 тысяч детей в городе Мелитополе. Эти дети, якобы родившиеся от смешанных браков, были собраны полицией и жандармерией, а затем вывезены к противотанковому рву за городом и расстреляны. Хейниш пытается увильнуть от ответственности за это злодеяние, и ссылается при этом на начальника СД Шмидта. Однако прокурор рядом вопросов устанавливает полную ответственность подсудимого за уничтожение советских детей. Хейниш знал о готовящейся расправе и одобрил ее».

По приказу Хейниша немецкие солдаты и полиция во время отступления произвели массовые разрушения в промышленности и сельском хозяйстве Мелитопольского района, сожгли ряд окрестных сел. Также Хейниш приказал угнать 7200 советских граждан в немецкое рабство, а тех, кто сопротивлялся, расстреливал.

Допрос Хейниша

Прокурор: Что вам было обещано Гитлером и руководством фашистской партии в случае победы Германии?

Хейниш: Было ясно сказано, что после того, когда германской армии удастся захватить Украину, там расселится немецкое население. Особый почет будет оказан тем, кто принимал участие в походе на Советский Союз. Мне было предложено, чтобы я подыскал в Мелитопольском районе большое поместье, которое навсегда останется моим.

Председательствующий: Вы говорили, что Украина должна быть присоединена к Германии. Что предполагалось сделать с украинским народом?

Хейниш: Имелось намерение часть населения полностью уничтожить, а остальную часть переселить в северные районы Советского Союза».

Суд признал виновными всех обвиняемых 28 января. Хотя прокурор требовал смертной казни для каждого, трем самым низшим чинам была сохранена жизнь: обер-ефрейтор Лауэр (при участи которого было расстреляно 100% человек во Львове и 400 — в Виннице) получил 20 лет каторжных работ; оберфельдфебель Шадель и вахмистр полиции Драхенфельс‑Кальювери — по 15 лет каторги. Уже 29 января, в 17:00 двенадцать нацистов публично повесили в центре Киева – на площади Калинина (сейчас — Майдан Незалежности). Казнь видели и одобрили более 200000 горожан.

Допрос Буркхардта, Валлизера, Беккенгофа

Источник: Известия, № 18 (8934), 20 января 1946, С. 4.

Утреннее заседание 19 января.

На заседании продолжался допрос подсудимого Буркхардта. Адвокат тов. Белов уточняет биографические данные подсудимого, этапы его службы в германской армии.

Адвокат Белов: Вчера на вопрос прокурора вы сформулировали пункты, по которым признали себя виновным. По каким мотивам вы совершали эти преступления?

Буркхардт сначала уклоняется от прямого ответа на поставленный вопрос, но затем вынужден признать, что совершал преступления, как представитель гитлеровского командования, назначенный на пост коменданта тыла. За свою службу в немецкой армии он неоднократно отмечался высшими наградами и повышался в чинах.

На вопрос председательствующего подсудимому Буркхардту, подтверждает ли он свое показание на предварительном следствии: «Сколько расстреляно и повешено советских людей в Донбассе, я сказать затрудняюсь, так как учета не вел, однако я считал, что чем больше будет уничтожено советских граждан, тем легче будет нам, немцам, проводить свою колониальную политику», — подсудимый отвечает утвердительно.

Преступления нацистов

Военный Трибунал переходит к уточнению обстоятельств гибели 75000 невинных советских граждан, уничтоженных на территории шахты 4‑бис.

Подсудимый Буркхардт пытается свалить с себя ответственность за это кошмарное злодеяние, ссылаясь на то, что массовое уничтожение советских людей было организованно органами СД. Однако, в процессе судебного следствия Военный Трибунал устанавливает, что Буркхардт знал об этом расстреле, который был произведен в зоне действия тыла его армии, и несет за него полную ответственность, точно также, как и за сожжение сел Константиновка и Вознесенки.

Далее суд приступает к допросу подсудимого Валлизера, члена так называемой национал‑социалистской партии с 1935 года, бывшего капитана германской армии, который состоял в должности ортскоменданта (местный комендант) в с. Бородянка Киевской области. Валлизер не только руководил массовыми расстрелами советского населения Бородянки и окружающих сел, но и лично принимал в этих злодеяниях самое активное участие.

Прокурор напоминает подсудимому, что в Бородянке вскрыто 9 массовых могил, в которых обнаружено около 2000 трупов.

Подсудимый Валлизер признает, что это дело его рук, что он сам организовал этот расстрел при помощи своих подчиненных, а также жандармерии и полиции.

Прокурор: Кому подчинялась жандармерия и полиция?

Подсудимый: Полиция и жандармерия имели двойное подчинение: непосредственно подчинялись мне как ортскоменданту, а также руководителю полиции генералу Шееру, находившемуся в Киеве.

В ходе судебного следствия выясняется, что подсудимый Валлизер принимал и личное участие в пытках и расстрелах мирных граждан.

С глубоким возмущением слушают присутствующие в зале суда откровенные, циничные признания подсудимого Валлизера о расстреле старого учителя местечка Бородянка — Креминского. Этот 60‑летний старик «провинился» перед Валлизером только в том, что пришел в комендатуру узнать о судьбе своего сына, арестованного немецкими палачами.

Прокурор оглашает акт медицинской экспертизы, в котором говорится, что на трупе старого учителя обнаружены следы пыток, грудь обожжена, сорваны ногти на руках, череп пробит, на руках рваные раны.

Подсудимый Валлизер признает себя также виновным в сожжении заживо 40 советских граждан, среди которых были женщины, старики и дети.

На суде устанавливается также второй случай сожжения заживо людей — в селе Мирча.

Расстрел 300 граждан

Подсудимый Валлизер возглавлял несколько карательных экспедиций. Одной из них была экспедиция в с. Кодра. Под предлогом борьбы с партизанами село сожгли дотла. Уцелевшие жители спрятались в лесу. По приказанию Валлизера 370 человек, задержанных в лесу близ с. Кодра, были расстреляны, 70 человек были до расстрела подвергнуты страшным пыткам. Подобные кровавые расправы совершались в с. Расках, где было расстреляно 600 советских граждан, и в других селах.

Когда прокурор задает подсудимому вопрос, чем он объясняет такую неслыханную жестокость, — Валлизер отвечает, что как национал‑социалист он «должен был уничтожать советское население для обеспечения немцам более широкого жизненного пространства».

Все больше и больше вскрывается фактов чудовищных расправ Валлизера над мирным населением. 100%0 человек угнаны им из Бородянки на каторгу в Германию, по его приказу были взорваны вокзал, зернохранилище и другие здания.

Суд переходит к допросу обвиняемого Беккенгофа, бывшего сельхозкоменданта Бородянского района Киевской области. Под давлением улик Беккенгоф вынужден признать, что он отобрал у населения 5000 тонн хлеба, 10000 тонн картофеля, 100%0 коров, большое количество продовольствия, а также уничтожил множество сельскохозяйственных машин.

Беккенгоф лично совершал зверские расправы над населением. Приехав с жандармами в одно село, он арестовал трех человек, в том числе старика 65 лет, затем завез их в лес и там расстрелял.

Факты, установленные на предварительном следствии, свидетельские показания, акты Государственной Чрезвычайной Комиссии заставляют Беккенгофа признать себя виновным в тягчайших преступлениях: в расстрелах ни в чем не повинных людей, в угоне из Бородянки 100%0 советских граждан, в избиении советских людей, уничтожении сельскохозяйственных машин, разрушении зданий и грабежах.

На этом утреннее заседание суда закончилось.

Казнь фашистов на площади Калинина (сейчас — Майдан Незалежности)

Конец фашистов в Киеве

За казнью наблюдали 200 тысяч человек

Судебный процесс по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков на территории Украинской ССР:

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №16 (8932) от 18 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №18 (8934) от 20 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №19 (8935) от 21 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №22 (8938) от 25 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №23 (8939) от 26 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №24 (8940) от 27 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №25 (8941) от 29 января 1946 г.

Газета «Известия Советов депутатов трудящихся СССР» №26 (8942) от 30 января 1946 г.

Газета «Правда» №21 (10103) от 25 января 1946 г.

Газета «Правда» №22 (10104) от 26 января 1946 г.

Газета «Правда» №23 (10105) от 27 января 1946 г.

Газета «Правда» №24 (10106) от 28 января 1946 г.

Газета «Правда» №25 (10107) от 30 января 1946 г.

Освобождение Киева. Газета «Правда» №276 (9412) от 8 ноября 1943 г.

Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям СССР. Газета «Красная Звезда» №50 (5730) от 29 февраля 1944 г.

Приказ Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина о награде за взятие Киева. Репортажи об освобождении Киева. Газета «Красная Звезда» №264 (5635) от 7 ноября 1943 г.

Источник: nstarikov.ru