Российское правительство не раз предупреждало своих заокеанских «друзей», что «изолировать Россию просто невозможно». Но в США не верили в эти слова и считали их глупыми. Там на протяжении нескольких лет вели антироссийскую кампанию и продолжают делать это сегодня. Однако исход этой борьбы, очевидно, не понравится Вашингтону. Ведь на данный момент отнести Москву к паразитам и отправить в карантин так и не удается.

В свою очередь в Financial Times постарались найти ответ на вопрос: «Способны ли Штаты изолировать сегодня Россию?» И, к сожалению, для американской администрации выводы абсолютно не утешительные.

В частности FT обращает внимание на ту цель, которую перед собой поставил Владимир Путин. Издание признает, что придя к власти 18 лет назад и решив добиться звания великой державы для России, Путин достиг того, чтобы без Москвы не решался ни один глобальный вопрос в мире. Он возродил государство, которое сегодня стало незаменимым на мировой арене.

В качестве примера авторы публикации приводят операцию российских ВКС в Сирии, начатую в 2015 году. По их мнению, эта военная мощь привела к уничтожению терроризма, а также «спасению» президента САР Башара Асада, поспособствовав восстановлению контроля над страной. Теперь же урегулирование вопросов в регионе не может пройти без участия Кремля.

Впечатлили успехи России иностранную газету и успехи российской дипломатии на Ближнем Востоке, где основным игроком ранее были Соединенные Штаты. Так, подчеркивается налаживание взаимовыгодных связей с сильными государствами региона – Египтом, Израилем, Ираном, Саудовской Аравией и Турцией. Владимир Путин добился того, чтобы Москву считали эффективным и надежным партнером.

Также заокеанская газета пишет, что своими действиями Москва уже предотвращает попытки Запада расширять НАТО и Евросоюз на восток. Как говорится в статье, ни Североатлантический блок, ни ЕС не могут воплощать свою политику в жизнь в отношении восточных соседей без оглядки на Кремль. Заостряет внимание FT на тесных связях Владимира Путина и Си Цзиньпина. В частности, на невозможности решения северокорейского вопроса без Москвы.

Издание фактически признает, что на сегодняшний день мироустройство кардинально поменялось и вчерашняя Москва, которой пытались угрожать из США, сегодня имеет очень большой политический вес в мире. FT откровенно заявляет, что Вашингтон не смог изолировать РФ, так как на пути американских политиков встал Владимир Путин.

Россия, в свою очередь, растет в политическом смысле этого слова и гарантирует себе благополучное будущее в работе с крупнейшими мировыми державами. И в связи с этим не лишним будет отметить, что тот однополярный мир, к которому стремились в США, уже вряд ли возможен. По крайней мере, Кремль не раз заявлял, что лоббирует многополярную политику и она, очевидно, пришлась по душе важнейшим игрокам геополитической арены.