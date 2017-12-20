Гегемоны в страхе: Россия вернула себе статус мировой державы
Российское правительство не раз предупреждало своих заокеанских «друзей», что «изолировать Россию просто невозможно». Но в США не верили в эти слова и считали их глупыми. Там на протяжении нескольких лет вели антироссийскую кампанию и продолжают делать это сегодня. Однако исход этой борьбы, очевидно, не понравится Вашингтону. Ведь на данный момент отнести Москву к паразитам и отправить в карантин так и не удается.
В свою очередь в Financial Times постарались найти ответ на вопрос: «Способны ли Штаты изолировать сегодня Россию?» И, к сожалению, для американской администрации выводы абсолютно не утешительные.
В частности FT обращает внимание на ту цель, которую перед собой поставил Владимир Путин. Издание признает, что придя к власти 18 лет назад и решив добиться звания великой державы для России, Путин достиг того, чтобы без Москвы не решался ни один глобальный вопрос в мире. Он возродил государство, которое сегодня стало незаменимым на мировой арене.
В качестве примера авторы публикации приводят операцию российских ВКС в Сирии, начатую в 2015 году. По их мнению, эта военная мощь привела к уничтожению терроризма, а также «спасению» президента САР Башара Асада, поспособствовав восстановлению контроля над страной. Теперь же урегулирование вопросов в регионе не может пройти без участия Кремля.
Впечатлили успехи России иностранную газету и успехи российской дипломатии на Ближнем Востоке, где основным игроком ранее были Соединенные Штаты. Так, подчеркивается налаживание взаимовыгодных связей с сильными государствами региона – Египтом, Израилем, Ираном, Саудовской Аравией и Турцией. Владимир Путин добился того, чтобы Москву считали эффективным и надежным партнером.
Также заокеанская газета пишет, что своими действиями Москва уже предотвращает попытки Запада расширять НАТО и Евросоюз на восток. Как говорится в статье, ни Североатлантический блок, ни ЕС не могут воплощать свою политику в жизнь в отношении восточных соседей без оглядки на Кремль. Заостряет внимание FT на тесных связях Владимира Путина и Си Цзиньпина. В частности, на невозможности решения северокорейского вопроса без Москвы.
Издание фактически признает, что на сегодняшний день мироустройство кардинально поменялось и вчерашняя Москва, которой пытались угрожать из США, сегодня имеет очень большой политический вес в мире. FT откровенно заявляет, что Вашингтон не смог изолировать РФ, так как на пути американских политиков встал Владимир Путин.
Россия, в свою очередь, растет в политическом смысле этого слова и гарантирует себе благополучное будущее в работе с крупнейшими мировыми державами. И в связи с этим не лишним будет отметить, что тот однополярный мир, к которому стремились в США, уже вряд ли возможен. По крайней мере, Кремль не раз заявлял, что лоббирует многополярную политику и она, очевидно, пришлась по душе важнейшим игрокам геополитической арены.
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СВЯТОЙ И ГОЛОЗАДЫЙ НАШ НАРОД!
Я камень в ваш бросаю огород,
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что вы так не любите народ,
Кормящий ваши праведные жопы?
Я кто? Я рядовая медсестра.
Живу, кормлю детей на 10.300.
И нет уже надежды на Христа.
Все чаще вспоминаю коммунистов…
Учитель, врач – там гордость и почет…
Передовик завода – честь и слава.
И на курорт целебный каждый год
Страна своих рабочих посылала.
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Я не лентяй, я – гражданин России!
Учу детей я Родину любить,
Но вот за что – им объяснить не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен те, русский!
А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила нашей, русской речи,
В итоге кукиш с маслом получив…
За что нас государство так калечит?
Святой и голозадый наш народ
Сдает копейки детям на спасенье,
А батюшка на джипе мимо жмет,
Желая всем вселенского терпенья.
Дочурка хочет петь и танцевать,
Учиться в школе на одни пятерки…
Но что ей мама-медик может дать?
Раз в месяц мясо… Как же это горько!
Могучая, великая страна,
Ты – непоколебимая держава…
Так что же ты не ценишь ни хрена
Простых людей, твою создавших славу?