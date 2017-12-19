Телепатия экспериментально подтверждена

Считается, что передача или «считывание» мыслей на расстоянии – это уникальная способность, которой обладают только единицы. Однако многочисленные опыты и эксперименты с людьми и животными, позволили доказать, что телепатия – не такое уж и редкое явление.

Собаки-телепаты

В начале прошлого века знаменитый учёный В.М. Бехтерев и не менее известный дрессировщик Лев Дуров провели необычные эксперименты с дрессированными собаками. Эксперименты заключались в том, чтобы выяснить, смогут ли собаки выполнить действия, заранее задуманные человеком. То есть, обладают ли животные < ![CDATA[ ]]> телепатией< ![CDATA[]]>.

Также в лаборатории зоопсихологии совместно с инженером Кажинским (пионер в освоении мысленного внушения в СССР), Дуров чуть более чем за полтора года провёл 1278 телепатических опытов с собаками. Из них больше половины были успешными. Результат статистической обработки позволил экспертам сделать следующий вывод: выполнение собаками команд было не делом случая, а результатом их мысленного взаимодействия с экспериментатором.

Причём «внушением» не всегда занимался Дуров, это мог быть и другой человек, но методика передачи должна была быть одной и той же. Для чистоты эксперимента в ряде случаев у собак не было визуального контакта с индукторами, и они не только не видели, но и не могли слышать дрессировщика. Нужно отметить, что опыты проводились с животными, которые прошли курс специальной дрессировки, и имели некоторые отличия в психике.

Широко известен опыт с собакой по кличке Пикки, которой Дуров внушал, чтобы она подбежала к роялю и стукнула лапкой по правой его части. Собака задание выполнила. Затем Пикки внушили, чтобы она запрыгнула на стул и тронула лапой портрет – для выполнения этого задания Дурову понадобилось лишь несколько секунд смотреть на питомца.

Чтобы удостовериться в чистоте эксперимента, Бехтерев сам проделал подобный опыт, но предварительно никому не рассказал, что он хочет передать псу. После одной, «неправильно сформулированной» попытки внушения, Пикки выполнил то, что хотел Бехтерев: прыгнул на круглый стул.

Один из опытов проводился следующим образом: Дуров и другие сотрудники находятся в зале лаборатории, а собака Марс сидит в третьей по счёту от зала комнате, дверь в которую плотно закрыта. Бехтерев передаёт дрессировщику листок, на котором написано только ему одному известное число – 14. Столько раз должен пролаять Марс. Дуров сделал пометку на обороте листа, скрестил руки на груди и устремил взгляд перед собой.

Через пять минут пришёл профессор Леонтович, наблюдавший за Марсом. По его словам собака вначале лежала на полу, затем навострила уши и, пролаяв семь раз, опять улеглась. Профессор решил, что опыт закончен и хотел увести Марса, однако пёс пролаял ещё 7 раз. Дуров достал листок и показал его Леонтовичу. На одной его стороне была написана цифра 14, на другой, той, где писал Дуров – 7+7. Дрессировщик пояснил, что передать животному цифру больше семёрки сложно, поэтому он и разделил задание на две части.

Объясняя восприимчивость собак к внушению, великий дрессировщик отмечал тот факт, что собака воспринимает мысленный приказ не как команду, а как своё собственное желание. То же самое справедливо и по отношению к людям. Например, как-то Кажинский предложил Дурову провести эксперимент по внушению и с ним. Дуров согласился, и не глядя на испытуемого, что-то написал на листе.

По словам Кажинского, он ничего не чувствовал, только неосознанно провёл пальцем за правым ухом. Дуров тут же подал ему листок, на котором был написано: «Почесать за правым ухом». Дрессировщик сказал, что просто резко представил себе ощущение зуда за правым ухом, а Кажинский воспринял её как собственную идею.

Морфогенное поле как попытка объяснить телепатию

Подтверждения < ![CDATA[ ]]> телепатии< ![CDATA[]]> у животных можно наблюдать и в природных условиях. Например, перед Второй мировой войной птички-лазоревки из английского города Саутгемтона стали добывать молоко из бутылок, оставленных под дверями жителей. Они научились делать дырки в крышках, и постепенно это ноу-хау освоили пичуги из соседних городов.

Доставка молока под двери возобновилась только с окончанием войны, и теперь уже лазоревки из Голландии научились открывать бутылки. Учитывая то, что продолжительность жизни лазоревок три года, «подсказать» способ добычи лазоревки из Англии своим голландским собратьям они не могли, откуда же новые птицы узнали, как это делать?

Руперт Шелдрейк объясняет такие феномены воздействием морфогенного поля. Это поле является интеллектуальным пространством для всего живого мира, включая кристаллы. В этом пространстве хранится информация всей Вселенной, и если группа субъектов узнает о чём либо – то скоро об этом станет известно всем, потому что морфогенное поле общее.

Способность животных к телекинезу

Часто от людей можно услышать фразу наподобие: «техника меня не любит», или «как только подойду к кассе – аппарат ломается». И это не лишено смысла. Эксперименты с животными показали, что живые существа могут каким-то образом подстраивать под себя физические приборы. Например, М,Эдемс проводил опыт с енотами, для которых были установлены кормушки, чьё действие определялось вмонтированными генераторами случайных чисел.

Эксперимент проводился в условиях, близких к природным, зверьки не контактировали с аппаратурой и находились за полупрозрачным экраном. Как оказалось, при воздействии животных кормушки «отмеривали» енотам больше корма, чем это должно было определяться устройством. По мнению Эдемса, тут сыграл роль пси-фактор, который у диких животных более развит, по сравнению с домашними.

Интересные результаты опубликовал в своей статье «Цыплята не лгут» французский парапсихолог Рене Пеош. Он проводил эксперименты с участием механического робота, также со встроенным генератором случайных чисел. Заложенная в робот программа позволяла ему совершать хаотичные перемещения по территории где стоял инкубатор с куриными яйцами.

Когда цыплята вылупились, они признали первый увиденный ими объект – робота, за «мать», и стали за ним бегать. Через три дня цыплят пересаживали в другое место, а робот снова ездил в «инкубаторной» зоне как ему вздумается. Потом цыплят снова возвращали на старее место, но птенцы находились в прозрачном ящике.

Было замечено, что робот стал чаще появляться у коробки с цыплятами, чем на остальных участках территории. Затем робота перепрограммировали так, чтобы он находился подальше от экспериментального участка, но и в этом случае механизм снова большую часть времени проводил у цыплят. Причём в опытах с контрольной группой цыплят, которые вылупились без робота, такого влияния на него не наблюдалось.

Подобный эксперимент провели и с кроликами, но так как эти зверьки очень пугливые, то они «внушили» роботу, чтобы он перемещался где-нибудь подальше от них. Во второй части эксперимента кролика, который уже видел робота, не кормили два дня. Затем на робот положили еду и зверёк поел. После этого робот большую часть времени проводил у ящика с кроликом.

Результаты этих и подобных им экспериментов позволяют утверждать, что все живые существа способны управлять даже неодушевлёнными объектами. Единственная разница в том, что люди могут осознанно управлять такими процессами.

Младенцы-телепаты

Ряд экспериментов, проведённых с младенцами, позволил исследователям сделать необычное заявление: все дети до 1,5 лет телепаты. Выяснить это помогли обыкновенные видеокамеры, которые фиксировали реакцию младенцев, а вернее, направление движения их глаз. Поначалу эксперимент был направлен на то, чтобы выяснить, что понимают дети, ещё не умеющие говорить?

Например, в комнату с ребёнком заходит человек и кладёт какую-то вещь в верхний ящик тумбочки. Через некоторое время заходит другой, и начинает искать эту вещь в заведомо неправильном месте – внизу. Целью опыта было выяснить, понимает ли малыш, что вещь ищут не там?

Однако после того, как исследователи просмотрели записи, сделанные не в рабочее время, направление эксперимента изменилось. Дело в том, что вечером в комнату к младенцу зашла пожилая нянечка, поворковала с ребёнком и посмотрела на часы: не пора ли взять из шкафа швабру?

В этот же момент ребёнок перевёл взгляд на шкаф, а спустя мгновение нянечка подошла туда за своим рабочим инвентарём. Затем она вышла, и уже отойдя от двери вспомнила, что забыла банку с чистящим порошком на подоконнике. В эту же секунду малыш посмотрел на эту банку, а ещё спустя несколько мгновений старушка зашла за забытым порошком.

Улитки и растения: чего мы о них не знаем?

Как показывают эксперименты, не только люди и животные со сложной нервной системой обладают телепатией. Эксперименты проводились и на беспозвоночных, в частности, на улитках. Например, Гуго Цайманн в 1878 провёл следующий эксперимент: улиток выстраивали цепочкой друг за другом так, чтобы каждая особь соприкасалась со следующей.

Затем хвост первой улитки раздражали ударом электрического тока. Было отмечено, что последняя улитка в цепочке тоже дёргала хвостом так, как будто бы получила разряд тока. Но интересно следующее: когда улиток разъединяли и помещали в разных комнатах, то стоило нанести болевое раздражение одной из них, как остальные также давали ответную реакцию.

Впоследствии боле серьёзные опыты над улитками проводили французские учёные Бено и Алликс. У них было две группы улиток с равным количеством особей в каждой. Эксперимент начали в Париже, в ходе опыта брали заранее «промаркированных буквами» улиток из каждой группы и делали так, чтобы одна улитка соприкоснулась с другой.

Затем пары улиток разъединили, и одну группу отправили в Нью-Йорк. Авторы работы утверждали, что когда улиток, находящихся во Франции, раздражали электрическим током, то особи, с которыми они были в паре, вели себя так, как будто и они ощутили болевое воздействие. Так как улитки были помечены буквами алфавита, авторы работы утверждают, что таким образом они могли передавать друг другу отдельные слова и целые предложения.

В 1933 году в газете «Грюне блат» немец ванн Россем написал о следующем эксперименте над улитками. Он расставлял самцов улиток на шахматной доске на белых клетках в одной комнате, а в другой точно так же размещал самок. По словам автора работы, если самок переставляли на тёмные клетки поля, самцы на своей шахматной доске тоже переползали на аналогичные позиции. Автор утверждал, что улитки вели себя точно так же и при удалении на большие расстояния – до 800км. К сожалению, на этом интерес к телепатии беспозвоночных у исследователей почему-то иссяк.

Не обделены телепатическими способностями и растения. В 60-х годах прошлого века американец Клив Бакстер провёл ряд экспериментов над растениями, используя при этом самописец как у «детектора лжи». Оказалось, что стоило исследователю только подумать о том, чтобы причинить вред растению, как самописец начинал чертить резкие линии.

Если растения были очень напуганы, то они могли впадать в стояние шока. Например, как-то один физиолог попросил Бакстера показать ему свои опыты. Однако ни одно из пяти растений с датчиками никак не отреагировало ни на посетителя, ни на угрозы. Бакстер спросил гостя, как он обращается с растениями? На что тот ответил, что занимается вычислением сухого веса растений, и для этого сжигает их в топке. Растения, «просканировав» посетителя, от страха просто эмоционально «замерли».

Так что, судя по всему, природа наградила способностью к телепатии все живые существа и растения, но вот только механизм этого явления нами практически не изучен.