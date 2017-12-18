Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика

Михаил Попов о классовой борьбе и российской буржуазии

16:24. 18 декабря 2017 Просмотров - 262 Один комментарий Опубликовал:

Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…
Хронометраж:
0:11 – О прогрессе, регрессе и классовой борьбе.
16:33 – О классах и бесклассовом обществе.
24:35 – О реакционности нашей нынешней буржуазии.
29:25 – Об увеличении прибавочной стоимости.
49:47 – О плановой экономике и повышении производительности труда в нашей стране.
1:02:33 – О сокращении рабочего дня.
1:04:10 – Выводы: чего добивается наша буржуазия.

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Попы Гапоны 2012 года, или что сейчас делать Русскому Народу
....А. Истархов опять попал пальцем в небо! ... и культурные устои Российской цивилизации, завещая нашим...Запрещается возбуждение социальной розни и классовой борьбы. Статья 6. Россия ...Главный теоретик современного либерализма Михаил Ходорковский (цикл его...
«Максим Горький = Иегудил Хламида». Подлинная причина отравления двойного предателя.
...среди евреев нет классовой борьбы, настаивал, что классовая борьба — это явление...Станиславский согласился прослушать Михаила». Что могло бы...перечисления других выдающихся российских борцов с антисемитами...стриг еврейского провокатора попа Гапона, убегающего от...
Истоки русофобии и её цели
... Россия и русские попали, по словам современного... века по размаху классовой борьбы не только не ...тяжко травмированного распадом многовекового Российского государства и многолетней ...Смоленский, Виталий Малкин, Михаил Фридман, Михаил Ходорковский. Выступая в...
К 110-летию со дня рождения Михаила Александровича Шолохова
...училище в класс Михаила Григорьевича Копылова, ...Дону развернулась острая классовая война. Летом 1918... году, о трудной борьбе русских людей с оккупантами...артиллерийских орудий. Бомбы попали прямо в дом...публикаций по страницах российской периодики и во...
Афоризмотерапия. Свобода "от" (отреагирование негатива)
...825 Пер. с араб. Михаил Курганцев Истина: когда вредят ...жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цейтнот. Поспешно ... не превращается в безумие. Классовая борьба начинается с одоления «духа...Кей-Кавус, 1021-1098 Российское общество управляется страхом. ТВ-...
Новости Украины и Новороссии 22 октября 2017
... "Экономической правде". Сейчас российский газ покупается у европейских...искажал и путал вопросы классовой борьбы. Зарва провалил подготовку ...экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Народный депутат ... Магер, девочке, которая попала под обстрел ВСУ и...

Один комментарий»

  • 6645 5779
    Вячеслав 18 декабря 2017 в 18:00 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Революция – это когда несколько тысяч болтунов спустили с цепи несколько миллионов дикарей”. Лорд Кларендон

    Наше общество буквально погрязло в фарисействе. Так «много верующих» в Бога и так много ненависти и злобы. И лучше не становится. Россия трещит, стонет и недоумевает от решений и поступков кучки низкопробных уголовников, узурпировавших власть в России.
    Что будет хорошего для мира? Ничего! Никто ещё в мире, даже в мифах, не смог обогатиться украденными или неправомерно присвоенными баснословными богатствами. Всех и всегда настигала жестокая расплата, тем более посягать на богатства России – это подвергать своих родственников и потомков риску возмездия.

    Русская нация многомиллионная, рождение неподкупных гениальных людей в процентном исчислении, как и во всем мире, неизменно, огромное, приход их к власти – дело времени, тем более, предпосылки к их востребованности пришли; неотвратимость наказания в мире никто не отменял, мировые претензии между странами и народами не имеют срока давности, и последствия, как проклятие, висят до решения над народами тех гнусных правителей, которые породили проблемы своим согражданам; все аккумулированные финансовые ресурсы России по странам Запада уже завтра поставят на колени все правительства этих народов за неправомерное преступное обогащение в соучастии с так называемыми олигархами России и их хозяевами за рубежом; помимо возврата, потребуются выплаты немалых компенсаций за нанесённый вред от уголовных преступлений против народов России.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>