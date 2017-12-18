Михаил Попов о классовой борьбе и российской буржуазии

Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…

Хронометраж:

0:11 – О прогрессе, регрессе и классовой борьбе.

16:33 – О классах и бесклассовом обществе.

24:35 – О реакционности нашей нынешней буржуазии.

29:25 – Об увеличении прибавочной стоимости.

49:47 – О плановой экономике и повышении производительности труда в нашей стране.

1:02:33 – О сокращении рабочего дня.

1:04:10 – Выводы: чего добивается наша буржуазия.



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: www.youtube.com