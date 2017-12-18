Михаил Попов о классовой борьбе и российской буржуазии
Канал Фонда Рабочей Академии: https://www.youtube.com/user/fondraba…
Хронометраж:
0:11 – О прогрессе, регрессе и классовой борьбе.
16:33 – О классах и бесклассовом обществе.
24:35 – О реакционности нашей нынешней буржуазии.
29:25 – Об увеличении прибавочной стоимости.
49:47 – О плановой экономике и повышении производительности труда в нашей стране.
1:02:33 – О сокращении рабочего дня.
1:04:10 – Выводы: чего добивается наша буржуазия.
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Источник: www.youtube.com
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“Революция – это когда несколько тысяч болтунов спустили с цепи несколько миллионов дикарей”. Лорд Кларендон
Наше общество буквально погрязло в фарисействе. Так «много верующих» в Бога и так много ненависти и злобы. И лучше не становится. Россия трещит, стонет и недоумевает от решений и поступков кучки низкопробных уголовников, узурпировавших власть в России.
Что будет хорошего для мира? Ничего! Никто ещё в мире, даже в мифах, не смог обогатиться украденными или неправомерно присвоенными баснословными богатствами. Всех и всегда настигала жестокая расплата, тем более посягать на богатства России – это подвергать своих родственников и потомков риску возмездия.
Русская нация многомиллионная, рождение неподкупных гениальных людей в процентном исчислении, как и во всем мире, неизменно, огромное, приход их к власти – дело времени, тем более, предпосылки к их востребованности пришли; неотвратимость наказания в мире никто не отменял, мировые претензии между странами и народами не имеют срока давности, и последствия, как проклятие, висят до решения над народами тех гнусных правителей, которые породили проблемы своим согражданам; все аккумулированные финансовые ресурсы России по странам Запада уже завтра поставят на колени все правительства этих народов за неправомерное преступное обогащение в соучастии с так называемыми олигархами России и их хозяевами за рубежом; помимо возврата, потребуются выплаты немалых компенсаций за нанесённый вред от уголовных преступлений против народов России.