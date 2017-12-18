Большая разница: европейцы сравнили фигуры гимнасток из США и России

В Сети высмеяли американских спортсменок, которые вроде и не употребляют запрещенные препараты, но выглядят слишком мужеподобно. Сравнивая фигуры атлеток, пользователи отдали предпочтение девушкам из России.Житель Канады Бен Кампен в своем микроблоге опубликовал фотографии американской гимнастки Симоны Байлз и россиянки Алии Мустафиной. Сравнивая фигуры девушек, пользователь посмеялся над обвинениями в использовании допинга, которые неоднократно предъявляли спортсменам из России. Канадец заявил, что по снимкам сразу видно, кто употребляет стероиды. Затем Кампен пошутил, что это и есть россиянка.Другие пользователи в комментариях тоже сравнивали девушек не без юмора. Некоторые подметили, что американка так "выросла" на салатах и фруктовых соках. Житель Германии под ником DonDi Mucci указал на то, что с одной стороны он видит красивую девушку, а с другой нечто устрашающее, созданное с помощью медикаментов.Другой пользователь отметил, что у одной из спортсменок на фото слишком много мускул, чтобы это была ее "естественная" фигура.После того, как эта тема вызвала большой ажиотаж, Кампен для примера разместил еще несколько кадров, на которых запечатлены изящные российские спортсменки и "раскаченные" представительницы сборной США.Следующей парой, которую пользователь предложил сравнить, стали теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс. Девушки неоднократно встречались на корте. Специалисты часто отмечали размеры и мощь американки. Шарапова выигрывала турниры Большого шлема пять раз за всю карьеру, в то время как Уильямс имеет в своем активе 23 престижнейших трофея. Комментируя фото, Бен Кампен предположил, что русские попросту по ошибке дают допинг не тем спортсменам.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com