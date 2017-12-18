Большая разница: европейцы сравнили фигуры гимнасток из США и России
18:04. 18 декабря 2017 Просмотров - 2,355 9 коммент. Опубликовал: brahman
В Сети высмеяли американских спортсменок, которые вроде и не употребляют запрещенные препараты, но выглядят слишком мужеподобно. Сравнивая фигуры атлеток, пользователи отдали предпочтение девушкам из России.
Житель Канады Бен Кампен в своем микроблоге опубликовал фотографии американской гимнастки Симоны Байлз и россиянки Алии Мустафиной. Сравнивая фигуры девушек, пользователь посмеялся над обвинениями в использовании допинга, которые неоднократно предъявляли спортсменам из России. Канадец заявил, что по снимкам сразу видно, кто употребляет стероиды. Затем Кампен пошутил, что это и есть россиянка.
Другие пользователи в комментариях тоже сравнивали девушек не без юмора. Некоторые подметили, что американка так "выросла" на салатах и фруктовых соках. Житель Германии под ником DonDi Mucci указал на то, что с одной стороны он видит красивую девушку, а с другой нечто устрашающее, созданное с помощью медикаментов.
Другой пользователь отметил, что у одной из спортсменок на фото слишком много мускул, чтобы это была ее "естественная" фигура.
После того, как эта тема вызвала большой ажиотаж, Кампен для примера разместил еще несколько кадров, на которых запечатлены изящные российские спортсменки и "раскаченные" представительницы сборной США.
Следующей парой, которую пользователь предложил сравнить, стали теннисистки Мария Шарапова и Серена Уильямс. Девушки неоднократно встречались на корте. Специалисты часто отмечали размеры и мощь американки. Шарапова выигрывала турниры Большого шлема пять раз за всю карьеру, в то время как Уильямс имеет в своем активе 23 престижнейших трофея. Комментируя фото, Бен Кампен предположил, что русские попросту по ошибке дают допинг не тем спортсменам.
Максим Антонов
Источник
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Кроме России такие фигуры имеют большинство ведущих гимнасток мира, которые не употребляют стероиды и наркотические препараты. Вся сборная США около 600 спортсменов имеют разрешение ВАДА на прём запрещённых препаратов под видом “их бин больной”! Свыше 70% сборной Норвегии по лыжному спорту смертельно больные астмой! А виновные в допинге русские!
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Конечно, это давно известно всему миру, что русские девушки- самые красивые и эффектные в мире, в т.ч. и гимнастки: Латынина, Астахова, Турищева, Корбут, Давыдова, Замолодчикова, Хоркина, Мустафина, Спиридонова, Мельникова…
Фигуристки: Пахомова, Ирина Моисеева, Бестемьянова, Бутырская, Слуцкая, Сотникова, Тотьмянина…
Американские кобылы с накаченными бицепсами и кривыми ногами- это мужланки с обезьяньеми мордами.
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Если бы только гимнастки и только лицом и фигурой. Недаром западники стараются жениться на русских, которые не только в горящую избу, но и по дому без стероидов и эмансипации.
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К существу вопроса:
https://www.youtube.com/watch?v=Ic58BE83xtw
https://www.youtube.com/watch?v=nTkM69bB3cY&list=RDIc58BE83xtw&index=4
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Народ! Вам не кажется, что (по крайней мере за США) в женских сборных уже давно выступают трансвеститы? И даже они проигрывают нашим женщинам. Потому и скандалят американцы, что проигрывают.
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Напрасно к спортсменкам из США и других Западных стран относятся так предвзято. Они лишний раз своим видом напоминают людям истину старика Дарвина – откуда произошел человек.
Ну разве это не красиво?
Российские спортсменки – ну что тут особенного? Красивые, изящные, утонченные. Бррррр.
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Да зоофилия на западе процветает, это я с вами согласен, но не до такой же? Хотя кому и кобыла женщиной покажется.
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А кому и повар краше поварихи.
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Раскрыта страшная тайна! В США гомики заявили что надо полностью запретить русскую водку, по тому что после неё тянет на баб.