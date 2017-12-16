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В США рассекречен план ядерного нападения на СССР

17:55. 16 декабря 2017 Просмотров - 80 Нет комментариев Опубликовал:

Американское правительство рассекретило «список целей в коммунистическом мире», по которым бомбардировщики и ракеты США должны были нанести ядерные удары, пишет Майкл Пек в статье для The National Interes.

Этот план, составленный в 1950-е годы Стратегическим авиационным командованием США, рассказывает о том, какие именно города в России и во всем «советском блоке» американцы планировали уничтожить в первую очередь, и почему.

Запрос на снятие грифа секретности с этого документа подала американская неправительственная организация Архив национальной безопасности.

«Стратегическое авиационное командование составило перечень из 1,2 тыс. городов в советском блоке, от Восточной Германии до Китая, а также установило приоритеты. Москва и Ленинград в этом списке были первыми. В Москве было намечено 179 точек для нанесения ударов, а в Ленинграде 145. Среди целей для уничтожения были густонаселенные районы», — пояснили представители НПО, получившие возможность ознакомиться с планом.

Большая часть этих документов общим объёмом 800 страниц состоит из списков целей и соответствующих им буквенно-цифровых обозначений.

Этот секретный документ предусматривал «методичное уничтожение городских и промышленных центров советского блока, а также был вполне конкретно и явно направлен на уничтожение населения во всех крупных городах, включая Пекин, Москву, Ленинград, Восточный Берлин и Варшаву».

«Целенаправленное уничтожение гражданского населения как таковое вступало в прямое противоречие с международными нормами того времени, которые запрещали атаки непосредственно против людей (в отличие от военных объектов с находящимся поблизости гражданским населением)», — подчеркивают при этом исследователи из Архива национальной безопасности.

За этим планом стояла определённая методика: Стратегическое авиационное командование в первую очередь планировало уничтожить военно-воздушную мощь СССР до того, как советские бомбардировщики нанесут удары по целям в Америке и Западной Европе. Ведь межконтинентальных баллистических ракет, которые были созданы лишь в 1960-е годы, тогда ещё не существовало. В список приоритетных целей были включены более 1 тыс. аэродромов, причём первыми в этом списке значились базы бомбардировщиков Ту-16 в белорусском Быхове и Орше.

Американское командование исходило из того, что сможет нанести удар по советскому блоку силами свыше 2,2 тыс. бомбардировщиков В-52 и В-47, разведывательных самолётов RB-47 и истребителей сопровождения F-101. Кроме того, в арсенале США на тот момент было 376 крылатых и авиационных ракет в ядерном снаряжении, а также первые образцы ракет средней дальности — но в плане отмечалось, что эти ракеты «имеют очень мало шансов на уничтожение своих целей», поэтому главным оружием в то время считались пилотируемые бомбардировщики.

После уничтожения советской авиации, если противоборствующие стороны к тому моменту были ещё в состоянии продолжать войну, планировалось уничтожить советские промышленные предприятия, а также «огромное количество ни в чем не повинных людей», – подчёркивает автор:

По данным, изложенным в документе, в список целей САК от 1956 года, вошедший в аналитический документ от 1959 года по применению ядерного оружия, гражданское население было включено преднамеренно».

Поскольку американцы хотели разбомбить авиацию противника, водородные бомбы планировалось подрывать не в воздухе, а на земле, чтобы достичь максимального эффекта за счёт поражающего действия ударной волны, несмотря на вероятные побочные действия.

«Рассматривались и возражения против наземных взрывов, а также возможность радиоактивного заражения своих войск, однако требование победить в воздухе было первостепенным и превосходило все прочие соображения», — поясняется в плане Стратегического авиационного командования.

Но при этом определение «советской авиационной инфраструктуры» у американских военных было очень вольное: они включили туда также «все центры управления и промышленности, которые могли каким-то образом обеспечивать авиационную кампанию русских», говорится в статье.

Например, Москва была внесена в этот список из-за размещавшихся там военных командных центров, авиа- и ракетостроительных предприятий, лабораторий по разработке атомного оружия и нефтеперерабатывающих заводов.

«Несмотря на ядерный век, стратегия САК больше напоминала американские бомбардировки Германии и Японии в ходе Второй мировой войны, чем методы XXI-го века», — констатирует The National Interest.

И это не удивляет, если учесть, что с 1948 по 1957 годы Стратегическими силами ВВС США командовал генерал Кертис Лемей, который планировал и проводил массированные бомбардировки японских городов во время Второй мировой войны. 

Источник: www.kramola.info

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