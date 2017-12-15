Лагерное движение в России и за рубежом (Познавательное ТВ, Кирилл Лебедев)
14:45. 15 декабря 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Кирилл Лебедев: Лагерное движение в России и за рубежом. Как осознанно и целенаправленно меняется воспитательная среда для детей. Главной целью становится безопасность ребёнка, а не его развитие и формирование навыков. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.
Сайт “Лагерь навыка”: http://www.skillcamp.ru
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Источник: www.youtube.com