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Лагерное движение в России и за рубежом (Познавательное ТВ, Кирилл Лебедев)

14:45. 15 декабря 2017 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:

Кирилл Лебедев: Лагерное движение в России и за рубежом. Как осознанно и целенаправленно меняется воспитательная среда для детей. Главной целью становится безопасность ребёнка, а не его развитие и формирование навыков. Выступление на Северном деловом форуме “Ливадия” в ноябре 2017.
Сайт “Лагерь навыка”: http://www.skillcamp.ru
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

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