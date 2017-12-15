Американский спрут в Сирии: Дональд Duck «побеждает» ИГИЛ

Любители чужих побед, трусливые завистники и бездари… Это я все про американских политиков говорю, «втирающих» своему населению и мировой общественности фантазийное видение истории, итогов мировых войн, в которых Штаты успели нагадить, и прочих «мелких шалостей» вроде озабоченного идиота Родченкова и чинуш из МОКа, пытающихся по указке Вашингтона уверить весь мир и даже российских спортсменов, что без допинга они ничто. Очередной блаженный в Овальном кабинете (Дональд Duck!) даже поверил, что именно американцы победили ИГИЛ в Сирии.

Правда, тут начались несостыковки, что для Белого дома вполне обычное явление. Дональд Трамп на радостях заявил, что Штаты разгромили ИГИЛ в Сирии, а генералы в Пентагоне тем временем выразили желание остаться в арабской республике, пока, мол, терроризм не победят. Как правильно отметил генерал-майор Игорь Конашенков, представитель Минобороны России, все это обман мировой общественности.

Глава государства и американский генералитет друг другу противоречат, тем более, что для военного присутствия США и стран западной коалиции в Сирии не осталось даже формальных предлогов. Стоит отметить, что американское руководство даже не понимает, что в настоящее время происходит в Сирии, не владеет реальной ситуацией на земле, но при этом желает, чтобы российских войск в этой стране больше не осталось.

Ну, мешаем мы янки проворачивать свои делишки на Ближнем Востоке. Сначала не дали Башара Асада отправить в небытие, потом с Ираном и Турцией начали сотрудничать, другие ближневосточные государства «с пути истинного сбивать», лишая Штаты влияния в регионе. Кроме того, генералам в Пентагоне и американским СМИ не помешало бы показать возвращение российской авиации, военной техники, саперов и врачей обратно в Россию, чтобы перестать верещать о том, что Москва свои войска не выводит.

Вашингтон кое-как смирился с тем, что Асад остается у власти, хотя ему до этого отводили несколько месяцев (до момента ввода российских войск»!) на существование в качестве сирийского президента. Белый дом потратил порядка 14 млн. долларов на сирийскую кампанию, но сместить Асада не вышло. Янки боятся теперь, что на выборах в 2021 году он может опять победить и остаться у власти в стране. Сирия уплывает из загребущих ручонок американцев, поэтому им придется взаимодействовать с Асадом.

Питать иллюзии не стоит. Белый дом отложит на потом его свержение тем или иным способом, поэтому не стоит расслабляться и доверять излишне западным политиканам. Американцев из региона трудно будет выдавить. Они присосались к Сирии словно спрут. Их желание остаться продиктовано лишь одним: создать независимую от Асада часть Сирии под своим контролем и отсюда в будущем начать очередную кампанию против его режима. Они продолжат поддерживать, подпитывать финансово и «промывая мозги» при этом сирийской оппозиции.

Поэтому, пока американцев не изгнали из Сирии, говорить о возращении мира не эту землю проблематично. Создатели международного терроризма готовы на любую подлость во имя своих «лженациональных интересов». У мерзавцев имеются только свои корыстные интересы, не имеющие никакого отношения к интересам американского народа. Впрочем, так было всегда… Поэтому вся надежда Башара Асада только на помощь и поддержку России, частично на Тегеран и на самих себя.