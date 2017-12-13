Захар Прилепин: Белый флаг нашей будущей Родины
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Нам сообщают о Сирии: освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории, более тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых полей и 2 месторождения фосфатных руд. Сделано 6956 самолетовылетов и более 7 тысяч вертолетовылетов. Уничтожено более 32 тысяч боевиков, 394 танка и другого оружия и техники свыше 12 тысяч единиц.
А теперь вообразите, сколько десятков метров ленты социальных сетей заняли бы предсказания «лучших и прогрессивно мыслящих людей России» о том, что Сирия станет «вторым Афганистаном». Они и про первый Афган ни черта не поняли, и с Сирией в дураках остались.
Скажете: я злорадствую? Я злорадствую. Ибо мои братья — кстати, много добровольцев с Донбасса было там — победили. А многие так хотели, чтоб их всех убили ради ничтожной прогрессивной правоты. Обломились.
И, надеюсь, это не в последний раз случилось.
Всё это, важно сказать, важнее любой Олимпиады. Победы Македонского, Цезаря и православного святого князя Александра помнить будут всегда, а кто там у них играл на всяких игрищах, и насколько далеко метал копьё — Бог весть.
Нынче всё наоборот. Много вы знаете офицеров, которые подвиги в Сирии совершали и жизнью рисковали ежечасно? А спортсменов, которые под белым флагом поедут, будем обсуждать неделями и месяцами.
Нормально это? По мне, так нет.
Говорят, имена офицеров и бойцов надо в секрете держать. И до войны, и после? Я вот не уверен, что есть такая абсолютная необходимость, за некоторыми, конечно же, исключениями.
Но сегодня у спорта — все телевизионные мощности, весь глянец, все радиостанции — а у бойцов и солдат: одна секретность. Современные дети смотрят на спортсменов, готовых ехать куда угодно без страны, без знамени, и понимают, что так делать — нормально.
А на солдат они не смотрят. Солдат нет.
Вопрос: какой выбор сделают эти дети, если им будет впоследствии предложен простейший выбор — белый флаг и всё хорошо, или флаг государства и всё очень трудно?
Источник: voicesevas.ru
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Наших детей воспитываем мы, поэтому их выбор – это соответствие наших слов с нашими поступками.