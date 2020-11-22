Известный писатель и защитник Донбасса Захар Прилепин на страницах «Свободной Прессы» пишет о великих сынах русского народа

В самую холодную пору года идёт друг за другом череда рождений творцов русской Победы.

22 ноября родился маршал Родион Малиновский.

1 декабря родился маршал Георгий Жуков.

2 декабря родился маршал Иван Баграмян.

16 декабря родился ещё один великий военачальник той великой войны — Николай Ватутин. В тот же день по старому стилю родился ещё один маршал Победы — Иван Конев.

21 декабря родился маршал Константин Рокоссовский.

18 декабря родился их генералиссимус — Иосиф Сталин.

Нет, всё-таки задумайтесь на минутку: на параде Победы в мае 45-го командует войсками человек, родившийся 21 декабря, принимает парад маршал, родившийся 1 декабря, а с Мавзолея на них смотрит вождь, родившийся 18 декабря.

Как тут не уверовать в спасительную и непобедимую силу русской зимы, выковавшей таких людей?

Можно было бы добавить, что все названные родились под созвездием Стрельца, сиречь — воина, но тут обязательно в комментарии придёт неистовый христианин, который объяснит мне, что православному человеку негоже верить звездочётам.

Ну как хотите. Значит, это у нас такие оглушительные совпадения. Хотя я всё равно не помню, в каком месте Христос отрицал звёздное небо над Его головой.

Сойдёмся, чтоб не ссориться, на факторе русской зимы, выносившей невиданных бойцов, — тем более что почти все оставшиеся маршалы Победы — тоже оттуда, из её снегов родом: Климент Ворошилов родился 23 января, Леонид Говоров — 10 февраля, Семён Тимошенко — 18 февраля.

Поговорить мне хотелось бы, впрочем, вовсе не про астрологию, но о другой, пожалуй, даже более значимой теме.

В период с ноября по февраль — то есть в канун меж социалистической революцией и революцией буржуазной — из года в год возникают разговоры на тему: а что же это было?

По сей день, едва заходит речь о случившемся в России 7 ноября 1917 года, тут же взвихряются речи о навязанном извне перевороте, в котором русские люди вроде как и участвовали — зато имела место этнически окрашенная провокация на немецкие (американские или чьи-то там ещё) деньги.

И здесь мне хочется вернуться к биографиям тех самых маршалов и полководцев Победы, чьи имена мы только что перечислили.

Что же мы там обнаружим, друзья-товарищи?

А обнаружим мы там удивительное сходство жизненных путей.

Награждённый в Первую мировую двумя Георгиевскими крестами Родион Яковлевич Малиновский с ноября 1919-го — в Красной Армии, как раз там свой день рождения и встречал. Воюет он на Восточном фронте против Колчака. С мая 1920-го Малиновский — стрелок 137-го отдельного стрелкового батальона обороны железной дороги (Канск), с июня 1920 — курсант школы подготовки младшего комсостава 35-й отдельной стрелковой бригады обороны железной дороги. В 1927–1930 годах Малиновский учится в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе.

Награждённый опять же двумя Георгиевскими крестами в Первую мировую, Георгий Константинович Жуков в Красной Армии — с августа 1918 года. Причём уже 1 марта 1919 года Жуков вступил в коммунистическую партию большевиков. В Гражданскую войну он сражался на Восточном, Западном и Южном фронтах. Деникин, Врангель и всё такое прочее — со всеми перевоевал великий Жуков.

Участник Первой мировой войны Иван Христофорович Баграмян в декабре 1920 года добровольно вступил в Армянскую Красную армию. Командовал эскадроном! Принимал участие в ликвидации вооружённых отрядов дашнаков и установлении Советской власти на севере Армении, а затем в Грузии. Осенью 1924 был направлен в Ленинград на учёбу в Высшую кавалерийскую школу, где учился, между прочим, вместе с Жуковым и Рокоссовским.

Константин Константинович Рокоссовский, тоже участник Первой мировой и тоже, как Жуков и Малиновский, награждённый двумя Георгиями, в Красную армию пришёл сразу после революции — в ноябре 17-го он уже был красноармейцем! 7 марта 1919 года, на неделю позже Жукова, вступил в РКП (б). В Гражданскую войну Рокоссовский — командир эскадрона отдельного дивизиона отдельного кавалерийского полка.

В день революции — 7 ноября 1919 года — в схватке с заместителем начальника 15-й Омской Сибирской стрелковой дивизии армии Колчака, полковником Н. С. Вознесенским Рокоссовский зарубил его, а сам был ранен в плечо.

Мы понимаем, что теперь у нас полстраны болело бы в той жуткой схватке за Вознесенского — а в целом за Колчака, но вот незадача — Рокоссовский всё-таки победил тогда. А потом вместе с другим будущим маршалом — Малиновским — колчаковцев они погнали.

Страшного сюжетного напряжения всей этой истории добавляет тот факт, что ещё один маршал Победы — Леонид Александрович Говоров — сражался примерно тогда же… за Колчака! Он и его брат были белогвардейцами, причём — добровольцами.

Однако повоевав за белых, Говоров понял, что сторону выбрал ошибочно. В декабре 19-го Говоров вместе с братом и с несколькими солдатами из состава своей батареи дезертировал из части, а в январе 1920 года вступил в качестве добровольца в 51-ю стрелковую дивизию под командованием В. К. Блюхера, где занял должность командира артиллерийского дивизиона. В составе Перекопской ударной группы 6-й армии Говоров принимал участие в боях с генералом Врангелем.

В годы чисток все эти белогвардейские истории во второй половине 30-х выплыли, но Говорова даже не посадили.

Следуем далее.

Ватутин?

Николай Фёдорович Ватутин в Красной армии с апреля 1920 года — красноармеец стрелкового полка, гонявший самостийников в районе Полтавы.

Тимошенко?

В Красной армии с 1918 года. Командовал взводом с апреля 1918, эскадроном — с июня 1918 года. В августе 18-го во главе кавалерийского полка участвовал в обороне Царицына.

Член РКП (б) опять же с 1919 года. С августа 1920 по октябрь 1921 года Тимошенко — командир 4-й кавалерийской дивизии 1-й Конной армии. Был пять раз ранен. За боевые подвиги в годы Гражданской войны был награждён тремя орденами Красного Знамени и Почётным революционным оружием.

Все перечисленные — глубоко русские люди, в основном из крестьянских семей, за исключением поляка и потомка шляхтичей Рокоссовского, который, впрочем, обрусел в самой последней степени: едва ли кто-то станет с этим спорить.

И тут у нас, друзья, товарищи и господа, возникает болезненная дилемма.

Едва речь заходит о той великой Отечественной войне и о той великой Победе — мало кто, за исключением законченной выруси, начнёт кривиться и говорить: о, это была борьба одного зла с другим злом, и это не герои вовсе, и никакие они даже не маршалы Победы, а просто мясники…

Всех, кто так говорит, русские люди, мягко говоря, недолюбливают.

Но если чуть открутить клубок и вернуться в 17-й, 18-й, 19-й — сразу же у иных русских людей удивительным образом случается мыслительный переворот и возникает другая песня: «…антирусская революция, инициированная инородцами и направленная против русского народа…»

Нет, минуточку.

Вот, к примеру, Жуков, Тимошенко, Рокоссовский, Баграмян, Тимошенко, Ватутин, Говоров, — равно как практически все остальные маршалы победы и командующие фронтами, отправившиеся в Гражданскую в Красную армию, — это они все «…участники антирусского переворота, инициированного инородцами»?

Это они все «…боролись против русского народа»?

А кто они сами тогда? Какой народ?

Или все они — заблудшие слепцы, а мы теперь разительно поумнели?

Ну так давайте же будем последовательны и вслух это произнесём.

Наберём воздуха в лёгкие и скажем: все эти маршалы и полководцы свершили великую ошибку и впали во грех, пойдя в услужение невесть кому. Они не просто вступили в антирусскую большевистскую партию, но ещё и пошли учиться в высшие кавалерийские школы и военные академии, чтобы ещё лучше бороться против русских людей под управлением этих самых инородцев из пломбированного вагона.

А потом в какой-то момент вдруг переродились.

И вдруг стали великими русскими военачальниками, сражавшимися уже не против своего народа, а за народ.

Когда ж это произошло, уточним по ходу сценария?

22 июня 1941 года?

Или чуть раньше — на финской?

Или когда советские войска входили в Прибалтику, Западную Украину и Западную Белоруссию?

Или под Халхин-Голом?

Или когда они, как Малиновский, например, тайно отправились в Испанию — воевать против фашизма там, ещё в 36-м году?

Или ещё раньше, в советско-польскую войну?

Когда же, Боже мой, случился тот удивительный день, когда дети русской зимы, чьи дни рождения мы будем отмечать и чью память чтить, пока мы живы, в чью честь будем пить стоя, чьи военные свершения и поразительные подвиги потрясают нас, чьи удивительные лики поражают нас своей неслыханной волей к Победе, — когда же, о когда — все они обратились из пасынков диавола в творцов нашего спасения?

Или не было этого удивительного дня? А был их честный путь через сложную, страшную, неслыханную эпоху?

И каждый из них честно прошёл через свою судьбу, верный своему единственному выбору, своему предназначению, своему русскому народу, своей судьбе и своему красному флагу?

Да? Или нет?..