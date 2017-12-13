Загадочные картины, застывшие в камне

Каменные этюды

Многие из нас видели удивительные агаты, яшму, мрамор, которые как будто содержат в себе некий рисунок. Существует даже термины «пейзажный агат» или «пейзажный халцедон», которые появились именно из-за этого странного свойства камней. Геологи считают эти образования следствием различных природных явлений, но даже у них эти невероятные камни вызывают удивление.

Картина, застывшая в камне

Этот каменный пейзаж напоминает картины Рериха

Недавно автору этой статьи (Наталье Трубиновской) довелось побывать в Музее научно-исследовательского института геологии в Санкт-Петербурге. Одной из самых популярных в нем является выставка «Каменные этюды», в которой, как сказано в ее описании, «представлены композиции из природных камней и изображений ассоциируемых с ними природных или рукотворных объектов». Проще говоря, на ней сравниваются произведения искусства, созданные людьми, и очень похожие на них творения природы. На выставке можно увидеть камни, на которых как будто нарисованы морские виды, закаты, горы, деревья, животные и даже люди.

Фото автора статьи Натальи Трубиновской из музея НИИ геологии

Пирров агат

Подобные чудеса, застывшие в камне, вызывают изумление у людей с самых древних времен. Античные авторы рассказывали о неких невероятных камнях, которые содержали в себе самые настоящее картины.

В трактате начала нашей эры «О реках», написанной Лжеплутархом, упоминается река Сагарис, которая находится во Фракии - государстве на территории современной Турции. Вот что он пишет об этой реке: «В Сагарисе родится камень, который называют саморезом; ведь его находят с уже вырезанным на нем изображением Матери Богов. Найти его трудно, и если его найдет кто-нибудь из резчиков, то он не удивляется, но с радостью смотрит на чудесную находку».

Плиний Старший, живший в I веке нашей эры, в своем знаменитом труде «Естественная история» писал следующее:

«О паросском мраморе рассказывают удивительную вещь, будто в глыбе сплошного камня, когда она была расколота ломом, внутри оказалась фигура Силена». (Силен – сын Гермеса, воспитатель Диониса, популярный античный персонаж).

Кроме того, Плиний рассказал об удивительном свойстве индийских агатов, которые «воспроизводят облик рек, лесов, вьючных животных, а также колесницы, фигурки и убранство коней». (Добавлю, что сохранились античные легенды о волшебном свойстве агата - что ныряльщики за жемчугом привязывали к веревке кусочек агата и бросали в море. Агат «шел» прямо к жемчужине. Ныряльщикам оставалось лишь следовать за веревкой и собирать жемчуг).

Агат – удивительный камень

Вы тоже видите здесь людей, дома и дороги?

Древний историк упомянул и о совершенно удивительном камне царя Пирра: «Сказывают, что у Пирра был агат, на котором видны были девять Муз и Аполлон, держащий лиру; не искусственно нарисованные человеком, а от природы созданные рисунки, на которых видны были знаки, свойственные каждой музе».

Более поздние авторы тоже упоминают о загадочных свойствах камней и удивительном камне царя Пирра. Вот что писал в поэме «Лапидарий» Марбод Реннский, французский поэт и епископ, живший в XI веке:

«Камень агат, как считают, впервые был обнаружен

На берегах той реки, что такое же носит названье.

Он, драгоценный такой, достигает брегов Сицилийских.

Пусть он и черен, однако в окружии белых полосок;

Камень, считают, с рожденья содержит различные виды:

Ибо поверхность его от природы имеет прожилки,

То очертанья царей, то богов представляя обличья.

Пирр, царь Эпира, носил агат, сообщают, на пальце, —

Плоскость его представляла всех муз девяти очертанья,

А в середине стоял Аполлон, на кифаре играя:

Дивно сказать, — то природы творение здесь, не искусства».

Замок, застывший в камне

Чудеса святой Софии

Упоминания о картинах в различных камнях встречаются в источниках разных стран и времен. В 1403 году в Константинополь прибыли послы из Испании, которые, конечно, побывали в знаменитом храме святой Софии.

Вот что написал о нем посол Руи Гонсалес де Клавихо: «Верхние хоры и их своды покрыты мозаикой, очень красивой и искусной. На одной из стен этих ходов, как поднимаешься наверх, прямо слева, вделана в стену между других огромная белая плита, на которой сами по себе, без участия живописца или ваятеля, появились изображения пресвятой девы Марии с Господом нашим Иисусом Христом на святых руках и с другой стороны— преславного Предтечи его, святого Иоанна Крестителя; а эти изображения, как я уже сказал, не были ни нарисованы, ни написаны какой-либо краской, ни высечены, а сделались сами по себе, так как сам камень родился таким, со знаками и прожилками, которые хорошо видны, и сами собой образовались на нем эти изображения.

Говорят, что когда этот камень был обработан и привезен, чтобы быть поставленным в этом священном месте, то заметили на нем эти удивительные святые изображения. И увидев это таинственное и великое чудо, привезли этот камень сюда, так как эта церковь должна была быть главной в городе».

И в наше время можно увидеть мраморные стены святой Софии. Интересно, что разноцветный мрамор создает ощущение дорогих ковров, а на некоторых плитах можно увидеть рисунки, удивительным образом напоминающие облака после ядерного взрыва. Добавлю, что недавно мы писали о загадочной плите из собора, которая поглощает свет днем и светится по ночам.

Мраморное убранство собора святой Софии поражает воображение

Барельеф в кремне

Не только агаты, яшма или мрамор содержат в себе загадочные картины, но и многие другие камни, которые мы видим на природе постоянно. Однако далеко не все люди всматриваются пристально в буквально валяющиеся под ногами камешки, а только люди с художественным воображением.

Французский художник Жюль-Антуан Леконт (1842-1923 гг.) имел необычное хобби – он подбирал на дорогах кремни, отмывал их и полировал. При этом он находил там удивительные изображения и очень удивлялся тому, что другие их не замечают. Он утверждал, что каждый кремень хранит в себе какую-то тайну. Добавлю, что все мы знаем о еще удивительном свойстве кремня – он способен высекать искры и использовался для разжигания огна. Кроме того, существует поверье, что если положить кремень в воду, то она становится стерильной, перестает портится и не цветет.

Леконт описал один из таких удивительных кремней: «В массе кремня проступают слегка выпуклые очертания человеческой головы. Глаз имеет красноватый оттенок, который мне приходилось наблюдать на рельефных изображениях головы, но общей закономерности здесь нет. Эта голова — барельеф — окрашена в довольно характерные для анатомического атласа бледные цвета. Как мне показалось, внутри черепа, там, где помещается мозг, смутно различим пейзаж. Все остальное, напротив, видно исключительно отчетливо. Над черепом выделяется чрезвычайно странный мелкий горельеф: во-первых, карлик или девочка, с головой, закутанной в длинное покрывало, ниспадающее до пят, как платье; позади шествует еще один персонаж в пышных панталонах, похожий на старика или, пожалуй, на дуэнью с вьющимися волосами».

Присмотритесь и вы – может быть, в камнях, которые вы видите вокруг, тоже сохранилась частичка прошлого.

Кремень – удивительный камень

Технологии до нашей эры

Конечно, многие мыслители и исследователи прошлого пытались понять и объяснить феномен изображений в камне. Персидский ученый Аль-Бируни, живший на рубеже X и XI веков, в своем труде «Минералогия» писал следующее:

«Заменой ониксу служит жилковатый агат. Жилки его тонки, как волос; они смешанных цветов — черного, красного и белого; иногда на них встречаются рисунки деревьев и животных. Такое смешение цветов происходит потому, что камни этой разновидности составлены из однородного вещества различной окраски. Слои его соединены различными способами, как будто они были расположены рядами, но затем не остались в этом положении. Их как будто мяли и растягивали, пока они не приняли вид и форму; и случается, что во время раскалывания и шлифовки в них обнаруживаются удивительные и неожиданные изображения».

Думал о тайне картин в камне математик и изобретатель XVI века Джеромо Кардано (в его честь назван карданный вал). Он выдвинул версию, что некие древние художники сперва писали картину красками на мраморе. Затем этот кусок мрамора по воле случая или в силу хитрого умысла оказался зарытым «в месте зарождения камней-агатов, вследствие чего мрамор обратился в агат», сохранив контуры и краски картины.

На этом фото ясно видно, почему руинный мрамор получил свое название

Конечно, в то время даже самые продвинутые ученые не смогли бы выдвинуть других версий. Однако в наши дни наука и техника очень сильно продвинулись вперед, и появились различные любопытные технологии, которые позволяют делать удивительные вещи. Например, 3-D принтеры, которые могут напечатать изделие любой формы. И мы уже можем придумать более-менее приемлемое объяснение для камня царя Пирра или фигуре Силена в камне.

Может быть, в прошлом существовали некие принтеры, которые могли печатать объемные цветные рисунки из некоего химического состава, в который входили кварц, кремний и т.д. Мы не знаем, как и зачем использовались объемные каменные картины – возможно, это были произведения искусства, или даже просто объемные рисунки детей, живших тысячи или даже миллионы лет назад.

Мы ничего не знаем про працивилизации, про их технологии, образ жизни очень древних людей. Если на руинах нашей цивилизации будут жить дикари, они не смогут разобраться в предназначении оставшихся после нас космических кораблей, обсерваторий, заводов и концертных залов. Так и мы пока еще не может разгадать все тайны прошлого нашей планеты, которая хранит в себе немало удивительного.