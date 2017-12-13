Россия нейтральная наша держава?
Они думают теми категориями, которые были в Советском Союзе, в частности, категориями уважения к стране и справедливости.
Но эти категории не применимы в буржуазном обществе, где должна быть прибыль. Регулярная прибыль. И вот уже Первый канал, что будет транслировать олимпиаду.
Как вчера плакала Иоланда Чен, что нельзя бойкотировать, что мы потеряем спорт, нас отовсюду выкинут и т.д. Потеряют только конкретные спортсмены конкретные контракты.
А что потеряет детский спорт? Что потеряет рабочий завода "Трансмаш" в городе Белёве Тульской области?
Для Советского Союза участие в олимпиадах было необходимой составляющей внешнеполитического курса.
Таким образом в глазах всего прогрессивного человечества Советский Союз демонстрировал, что модель общественно-политического устройства, которую советские люди для себя избрали, настолько эффективна, что позволяет в экономике, в культуре, в литературе и в спорте достигать высочайших достижений.
Потому что молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почёт. Потому что спорт был массовым. Потому что в каждом дворе был бесплатный хоккейный корт. Потому что советские люди были по-настоящему физически здоровы.
Поэтому для СССР медали на олимпиадах было делом двадцать пятым. И даже лишение Советского Союза права участвовать в олимпиаде по крупному для спорта и здоровья советского народа ничего не изменило.
А сегодня, в нашей ситуации, картинка ровно противоположная. У нас медали олимпиады являются таким антидепрессантом, таким кардиостимулятором.
Это способ гаснущее национальное самосознание, расплывающуюся гордость каким то образом простимулировать. Такой анаболик своеобразный.
Здесь уже было написано, что наши международные партнёры прагматичны. Никого они не хотят унижать, они хотят вытеснить.
В данном случае, хотят вытеснить Россию с шикарно растущего спортивновного рынка. А Россия на этом рынке большой игрок.
Дальше они будут забирать наших спортсменов. Можно перечислить десяток хоккеистов, о которых в России даже не слышали, но они благополучно сидят на контрактах в НХЛ.
Кстати, американцы по нашей стране ищут не только спортсменов, но и просто умных, талантливых людей на разных ярмарках вакансий, проводимых при поддержке американского правительство.
И всё это, повторюсь, не с целью нагадить кому то. Цель их - прибыль!
Бизнес, как говорится и ничего личного.
Ну и народ уже веселиться... С грустью... А что делать?
Россия — нейтральная наша держава,
Россия — нейтральная наша страна.
Нейтральная воля, нейтральная слава —
Твоё достоянье на все времена!
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Прошу прощения, что комментарий не в тему. Накипело. Если я что-то пишу на этом сайте, то я могу это обосновать. Например, я утверждаю, что ростовщичество – это зло. И могу доказать это различными источниками:
1 Ипотека и потребительские кредиты, тут всё ясно
2 Книга Маргарет Кеннеди «Деньги без процентов и инфляции»
3 Александр Пушкин: Бесенок под себя поджав копыто, крутил ростовщика у адского огня…»
4 В Концепции общественной безопасности все расписано и обосновано
5 Книги и лекции Михаила Хазина и Валентина Катасонова
6 Банки ничего не производят, но пухнут от денег.
7 В Коране запрещено давать в рост
Еще один пример. Я утверждаю, что единственно спасение от ГМО, нахимиченной еды, неурожаев – это естественное БЕЗпахотное земледелие. Если мой собеседник будет сомневаться, что естественное земледелие (пермакультура) это правда, то я ему доводы:
1. опыт таких фермеров-агрономов, как Николая Курдюмова, Зеппа Хольцера, Масанобу Фукуока, Эдварда Фолкнера, Овсинского И.Е. , Билла Моллисона.
2. Огородник на дальнем востоке Игорь Лядов
3. В Ростове-на-Дону есть сообщество альтернативных огородников “Сияние”,
4 В природе никто не удобряет химией растения, медведь со шланги не поливает кустарники!!! И все в изобилие растет.
5 Большинство людей сажают картошку с помощью лопаты, но можно сажать под соломой или сеном без лопаты. Очень много видео на ютубе.
И вот вы думайте, к чему я это все пишу -устал воевать с сектантами. На сайте Ящик Пандоры НУУУУУУУУ ОЧЕНЬ часто рекламируют Хиневича, Трехлебова, Левашова и Славяно-Арийские Веды. Изучив все это, я, как человек с критичным мышлением, спрашиваю распространителей этой информации про термины: сотворения мира в звездном храме (СМЗХ), РАСА, Харийцы-дарийцы-рассены-святорусы, мидгард-земля, коляды-дар, СЕРЫЕ. Откуда это у вас??? Чем доказать можете??
За три года сторонники Хиневича-Трехлебова приводят одни и тоже доводы:
1. Славяно-Арийские ВЕДЫ (оригинал которых никто не видел. Напечатать книжку любой может)
2 Лекции Хиневича-Трехлебова-Левашова
3 Хиневичевский сайт №1
4 Хиневичевский сайт №2
5 Хиневичевский сайт №3
6 Трехлебовский сайт №1
7 Трехлебовский сайт №2
8 Трехлебовский сайт №3
9 Левашовский сайт
ВСЁЁЁЁЁЁЁ
Эти пропагандисты пытаются навязать, что было так и всё на этом, а кто не согласен, тот не включил свою память, он не проснулся, он сторонник иудо-христианства. Мне, как критично настроенному человеку, хочется видеть реальные доказательства: выдержки из стихов Пушкина (у него очень много инфо про реальное мироустройство), Фёдора Тютчева, сказки, эпосы, басни, ЛОГИКА; надписи на камнях, зданиях, статуях, вазах; геоглифы (посмотрите у Валерия Чудинова), летописи, приказы. Как говориться, шило из мешка не утоишь, что-то да найдется.
P.S. Давно прошу прислать доки по СМЗХ. Один клоун прислал фото каменной плиты Тюмени с надписью “Лета 7023 или 1586 года″ Я его спрашиваю, где там написано СМЗХ??? Молчит!!! Шах и мат!!!!!
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А, простите, Вы не пробовали записаться в библиотеку Ватикана. Там много книг, которые Вам будут интересны.
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А Артемка Шейнин тоже вписался в эту систему. Когда ему задали вопрос об Афгане, он что ответил? Что это некорректный вопрос. Идеологии и цели у государства нет и быть при олигархате не может. Конституция колониальная. Первая под откос отправлена Украина, следующие мы.
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Гимн России в Севастополе.
Россия – безумная наша держава,
Россия – покорная наша страна.
Холопская воля, бахвальная слава -
Твоё достояние на все времена.
Славься, Отечество наше застойное,
Рабских народов союз вековой,
Предками данная доля запойная!
Пьянствуй, страна! Мы загнёмся с тобой!
От южных морей и до северной льдины-
Обман, мордобой, воровство и ху..я,
Одна ты на свете! Одна сиротина-
Забытая Богом дурная земля!
Славься отечество наше похмельное,
Бар и холопов союз вековой,,
Предками данное дуло расстрельное!
Славься, параша, ОМОН и конвой!
Широкий простор для полит-катаклизма
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт апогей пофигизма.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше увечное!
Жирной поповщины тучный оплот.
Предками данная клиника вечная
Нас к торжеству вырождения ведёт.
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Полностью согласен с автором данной статьи. ОИ, это государственная прерогатива, и частным интересам тут не место!!! А если наше государство утерлось и умыло руки, то возможно пришло время Народа!