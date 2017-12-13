Россия — нейтральная наша держава, 

Вот вчера по разным СМИ постоянно звучала мысль, что Запад затеял всю эту историю с олимпиадой, чтобы расколоть наше общество.

Идиоты! Страна расколота уже с 91-го года. И жива она ещё потому, что остались ещё на просторах пока ещё огромной страны советские люди.

Которые за копейки и с надеждой, которой остаётся всё меньше и меньше после после таких демаршей нашей буржуазной элиты, каждый день вкалывают на разрушенных предприятиях, в остывших цехах и лабораториях, в полуразрушенных школах.

В то время, как наши спортсмены миллионеры при поддержке чиновников, так пытающихся примостить свою пятую точку на задворках капитализма, отказываясь от символов России, предают этих бывших советских людей.

Но нужно понимать, что это воспринимается, как предательство, потому что доярки, шахтёры, учителя, да и ведущий программы "Время покажет" на Первом канале Артём Шейнин, они все ещё СОВЕТСКИЕ люди.

Если бы по заветам Егора Тимуровича Гайдара они встроились в рынок, ничего бы их не возмутило. Ну поехали и поехали. Каждый сам за себя и выкручивается, как может.