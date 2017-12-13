Олимпийские войны: пора выходить из этой “комнаты смеха”

военная, финансово-экономическая и информационная мощь — вот что определяет реальное значение государства

Невиданная суета вокруг решения Международного олимпийского комитета по поводу участия/неучастия России в разного рода статусных спортивных соревнованиях, на мой взгляд, важна прежде всего тем, что хотя бы немного «меняет оптику» и «вправляет мозги» внутри российского общества.

Ну, если вы попали в «комнату смеха» и провели там достаточно долгое время, да еще в специальных очках, то, выйдя оттуда и сняв эти самые спецочки, будете испытывать определенный дискомфорт в восприятии окружающей вас реальности.

Возможно, это состояние вам не понравится. Возможно, теперь увиденное вами вас оскорбит или покажется неприемлемым. Возможно, вам захочется вернуться обратно. Но всё это не отменит того простого обстоятельства, что «там» — специально изменённая реальность, а «здесь» — то, как оно всё обстоит на самом деле.

В 1980 году, когда США и многие их союзники «из-за Афганистана» бойкотировали Олимпийские игры в Москве, вследствие чего многие выдающиеся спортсмены того времени лишились вполне вероятных наград, никто по этому поводу не «парился».

В 1984 году, когда СССР и многие из его союзников ответно отказались участвовать в Лос-Анджелесской олимпиаде, тоже никто против этого нарушения принципов международного олимпийского движения по политическим мотивам не возражал.

В 1992 году, когда бывшая советская сборная выступала на Олимпийских играх в Барселоне как «объединенная команда» под белым флагом с пятью разноцветными кольцами и без собственного гимна, — всё это тоже «было нормально». Потому что политические моменты преобладали над спортивными.

Знаменитая у нас фраза про «полёты в космос и золотые олимпийские медали» как два фактора, важнее которых нет для престижа той или иной страны в современном мире, приписывается 35-му президенту США Джону Кеннеди, но за пределами «постсоветского пространства» не считается аутентичной.

И не потому, что американцам не по нраву столь мудрый афоризм в целом обожаемого ими президента. А потому, что он этих слов — во всяком случае, в официальных выступлениях, — попросту не произносил. Потому что жил в несколько иное время, когда был актуален не только Юрий Гагарин, но еще и летчик Гари Пауэрс с Карибским кризисом.

А эта фраза — явно из другой эпохи: после 1968 года, когда начались «полёты на Луну» и политика «разрядки», согласно которой две общественно-политические системы будут поражать друг друга не ядерными бомбами, а мячами и шайбами, маневры же танковых колонн заменят пируэты фигуристов и гимнастические комбинации.

Мир, дружба, жвачка, «большая хоккейная серия» с НХЛ, «Союз—Аполлон». Лишь бы не было войны. Вместо неё — лучше уж игра. Вернее, игры. В том числе — Олимпийские. Да и «болеть за наших» по телику намного приятнее, чем «впахивать» по две-три смены под лозунгами «тыл — фронту!» и тому подобными. Всё же стало красиво, дивно для глаз, без каких-либо жертв и крови. Ну, если только террористы какие-нибудь не проявятся, или кто-то коньком порежется, мимо перекладины пролетит плюс еще что-то в том же духе по «технике безопасности». А чего не дадут сами спортсмены — «доберут» их «фанаты».

Зато какие же высокие гонорары и премиальные «гигантам большого спорта»?! Какие рекламные контракты?! Какой высокий социальный статус?! Будь миллионером! Будь чемпионом! Будь депутатом! Будь «звездой»!

Чем весь этот радостный обман/самообман закончился? Да оглянитесь вокруг себя — и увидите. И еще — вспомните, как дошли до жизни такой. Но! Иллюзии-то, оказывается, живучи. Насчёт космоса — в меньшей мере, насчёт спорта — в большей. И только теперь, после «принципиального» решения МОК по поводу российских «олимпиоников» они, эти иллюзии, могут развеяться.

Военная/ракетно-атомная, финансово-экономическая и информационная мощь — вот что сейчас определяет и всегда определяло не только престиж, но и реальное значение того или иного государства. А космические полеты и золотые олимпийские медали ко всему этому имеют примерно такое же отношение, как маскхалаты к боевому потенциалу бойца спецназа.

Спору нет, в его непростом деле мелочей не бывает, и без добротного, удобного маскхалата там, зачастую, не обойтись — в том числе, и ценою жизни, — но без всего остального эта деталь форменного гардероба, по большому счёту, ничего не решает. Точка.

Так вот, возвращаясь к нынешнему «белому флагу» для российских спортсменов и к олимпийским медалям Пхенчхана. Господа-товарищи, не хватит ли смотреть на свою страну с точки зрения её международной спортивной «рукопожатости»? Не хватит ли придавать настолько «судьбоносное» значение голам, секундам, очкам и местам на пьедесталах?

Ну, если нашим западным, восточным, южным и всем прочим «партнерам» всё ещё нравится соревноваться между собой, да еще и без российского участия — что ж, все флаги им в руки. А нам — заниматься тем, что по-настоящему имеет значение для будущего страны, наших детей и внуков. Повторюсь, это — военная/ракетно-атомная, финансово-экономическая и информационная мощь.

Кстати, сравнивая выше "большой спорт" с маскхалатом, я имел в виду целый ряд реальных функций этого, так сказать, гаджета — они есть, и их достаточно много. Но здесь речь о другом: о том, что считать олимпийские и прочие спортивные награды чем-то существенным и в них вкладываться, словно в здоровье или в образование населения, — это вариант политической шизофрении, которая никого еще до добра не доводила…