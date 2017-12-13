Как исчисляли время на Руси ?

Русской цивилизации издревле было известно об устройстве времени и пространства; эти знания были даны в календаре, а также передавались потомкам в виде сакральных космических русских сказок.

Русская пословица гласит:

«время – око истории».

Первый человек современного типа – неоантроп – сформировался на Русской равнине: костёнковско-стрелецкая археологическая культура; время – эпоха верхнего (позднего) палеолита. Начало – 50-е тыс. до н.э.

Ко времени распространения этой культуры относится «наиболее ранний этап активного заселения центра Русской равнины (32 – 24 тыс. лет)». С этого времени начался антропогенез неоантропа, через ряд последовательных стадий сформировавшего русский народ.

Появление русской народной астрономии связано с наблюдением за небесными телами – солнцем, луной, звёздами, кометами и др. Основа – наблюдаемая зависимость природных процессов от астрономических явлений и циклов различной продолжительности, среди которых главные – солнечный год, лунный месяц и суточный цикл. «Слежение за положением небесных тел создало условия для составления календаря и ориентирования в пространстве и времени, а также для использования временных циклов в хозяйственной деятельности. Астрономические наблюдения стали частью культуры с эпохи позднего палеолита».

Именно к этой эпохе относятся первые археологические свидетельства появления календаря. На стоянке Сунгирь (30 тыс. до н.э., г. Владимир, Русь) обнаружены «предметы искусства, совмещённые со знаковыми записями календарно-астрономического содержания». Находки Сунгиря ярче, чем других палеолитических памятников, свидетельствуют о существовании в 30-м тысячелетии до н.э. религии, «магии, культа предков, почитания солнца и луны, лунного календаря».

Становление календаря на Руси шло одновременно с развитием знаний в математике, геометрии и астрономии. В частности, палеорусы со стоянки Сунгирь уже знали «арифметический счёт».

Символы календарно-астрономического характера:

1, 2, 3 – 8-ми лучевые амулеты из Сунгиря (30 тыс. до н.э., Русь, г. Владимир); 4, 5, 6 – русские прялки с 8-ми лучевыми символами солнца (славянского бога Ра); 7 – 8-ми лучевой символ шумерской клинописи «Бог» (другие названия – «Звезда», богиня Иштар, Астарта, Истра и т.п.) (Шумер, 3-е тыс. до н.э.)

Постепенно календарь сформировался как самостоятельная область знаний русского народа с гиперболизацией хронометрической функций. Астрономические наблюдения стали применяться только для его коррекции. Они велись по азимутальному принципу (визирование появления светила в определённое время над определённым естественным или искусственным предметом) и имели большое значение в сельскохозяйственном календаре.

Развиваясь, стали преобладать календарно-астрономические приёмы и наблюдения за передвижением небесных тел с целью определения суточного времени и ориентировки по солнцу днём, а по звёздам и луне ночью.

Наблюдение за фазами луны играло существенную роль для путешественников в условиях леса, для перемещений по рекам, озёрам и морям, в растениеводческой и лекарской практике, а также обеспечивали внутримесячный счёт времени. Считалось, также например, что в новолуние хорошо рубить строевой лес, начинать новую работу.

В итоге сфера представлений сформировалась из двух блоков:

Религиозно-миологические представления;

Астрологические воззрения.

Первые включают космогонические мифы, элементы религиозных представлений и др., зачастую выраженные в чрезвычайно древних русских сказках. Вторые состоят из представлений о зависимости процессов в природе и обществе, судьбы отдельного человека от расположения небесных тел, их появления или исчезновения. Особая роль при этом приписывалась астрологическим созвездиям. Например, гороскопу Макоши (см. ниже) или, позднее, Зодиаку.

Начиная наблюдения ещё со времён Сунгиря, русские люди вычислили один из наиболее объёмных астрономических периодов – Велесов Год, равный 26000 лет, – вызванный прецессией оси вращения Земли по круговому конусу, ось симметрии которого перпендикулярна к плоскости эклиптики. За это время точка весеннего равноденствия возвращается на старое место. За Велесов Год медленно изменяется картина суточного вращения звёздного неба: около 4600 лет тому назад полюс мира был вблизи звезды α Дракона, теперь он расположен вблизи Полярной звезды (α Малой Медведицы), а через 12000 лет переместится к Веге (α Лиры). Это время периодичности оледенений на Земле.

В русском календаре Велесов год поделён на 12 эр6, каждая из которых оказывает соответствующее влияние на жизнь русского человека.

Учитывая условия, необходимые для наблюдения таких протяжённых временных периодов, многие учёные относят к середине позднего палеолита появление астрологии. Так, французский математик Пьер «Лаплас, исследовавший знания астрологии чисто математическими методами, писал о том, что этим знаниям не менее 25 – 30 тысяч лет». А английский исследователь Дж. Мидом свидетельствует, что «научная статья, написанная Кришна Шастри Годболе (Бомбей) на основании чисто астрономических данных, доказывает, что «Веды» должны были преподаваться, по меньшей мере, 25000 лет тому назад (см. «Theosophist», т. II, с. 238 и далее, Авг., 1881.)». При этом обратим внимание на тот факт, что археологически нигде в мире, кроме Русской равнины, никаких стоянок современного человека указанной древности не обнаружено.

Ко времени верхнего палеолита относится и становление символизма, отражающего геометрическо-астрономические знания. Одними из первых символы свастического плана, сопряжённые с календарным отражением, обнаружены на стоянке Мёзин (Черниговская обл., Украина). Они относятся к 23-му тыс. до н.э. То есть именно к той дате, что расчётным путём получили П. Лаплас и К.Ш. Годболе.

Вывод: календарные, астрономические, астрологические и математические данные были впервые сформированы проторусами около 30 тысяч лет назад в период расцвета костёнковского-стрелецкой археологической культуры на территории Русской равнины.

Смысл, сущность, содержание

древних календарно-астрономических знаний

В палеорусском годичном хозяйственном цикле имело большое значение наблюдение за созвездием Плеяды. Так, уже в более позднее время на Руси известно около 37 названий этого созвездия. Главное из них – Макошь (Утка, Утиное гнездо). Оно определяло основные периоды жизни земледельца и скотовода. Изображения созвездия Плеяды широко известны на изделиях времени палеолита. Позднее оно с неизменной точностью изображалось на предметах украшения русского народа.

Изображения созвездия Плеяд на предметах, относящихся к палеолиту:

1, 5, 6 и 7 – на камнях, 3, 4 – на сосудах. В цветных врезках – фотография Плеяд и гнездо певчего дрозда, в котором жёлтые рты птенцов удивительно напоминают и сами звёзды Плеяд, и их расположение. В чёрно-белой врезке – названия отдельных звёзд Плеяд.

Значение Плеяд, видимо, сугубо сакрально, поскольку даже один из кругов на злаковых полях также изображает это созвездие.

Изображение созвездия Плеяды на злаковом поле, Froxfield, England, 1994 г.

К периоду разной палеолитической глубины источники относят тот факт, что русская народная астрономия знала не менее 30 созвездий, многие из которых имели оригинальные названия. Например, созвездия Большая и Малая Медведицы имели палеолитическое название Лось, восходящее к охотничьему периоду становления общества. Названия некоторых других созвездий: Коло, Прикол, Грабли (Орион), Стожары, или Волосыни (созвездие Плеяды), Млечный путь, Небесный кол, Полночница (Полярная звезда), Волчья звезда, Чигирь (Венера), Пёсья звезда (Сириус) и т.д.

Точки восхода и захода Солнца в различное время года определялись как географические ориентиры типа «зимний запад», «летний восток» и т.д. Суточное время определялось днём по положению Солнца, а ночью – по движению ручки ковша Большой Медведицы («дышло Телеги»).

По результатам многотысячелетних наблюдений за окружающей природой в зоне лесов и лесостепей Русской равнины в условиях земледельческо-животноводческого хозяйства сложилась русская народная фенология, выстроенная на приметах.

В её рамках приметы возникли как долгосрочные прогнозы сезонных явлений природных циклов и привязки к ним (иногда с точностью до одного дня) хозяйственных операций земледельческой, животноводческой, охотничье-собирательской и пр. деятельностей. А также как краткосрочные прогнозы, которые являются результатом наблюдений за конкретным состоянием атмосферы, флоры и фауны.

В русском народном календаре определённым дням приписывается определённое состояние природы: на Перунов день, 2 августа обязательны грозы; морозы бывают на Корочун, 25 декабря и День Велеса, 11 февраля. По первым дням года судят о погоде всего года или отдельных его периодов. Например, если 25 марта был солнечный день, то в этом году будет хороший урожай гречихи, а если был дождь, то будет хороший урожай ржи.

Краткосрочные прогнозы осуществляются по состоянию метеоусловий (цвет солнца, луны, радуга, облачность и др.), поведению животных (полет птиц, движение рыб, насекомых, повадки животных), самочувствию человека (звон в ушах, ломота в костях и т. д.), состоянию растений (таких, как ноготки, мальва, заячья капуста и др.), состоянию бытовых предметов (напр., отсырение соли, табака, шерсти).

Индикаторами изменения погоды служат около 600 видов животных и 400 видов растений. Например, лещ плещет, когда колосится рожь; щука – когда цветёт шиповник; судак – когда цветёт липа.

Вывод: путём многотысячелетних наблюдений и анализа результатов в Древнейшей Руси была сформирована календарная взаимозависимость многочисленных проявлений природы, которая в виде примет легла одним из информационных слоёв в состав структуры календарно-астрономических знаний древнерусского народа.

Развитие древнерусских

календарно-астрономических знаний

Возникнув в 30-м тыс. до н.э. на Руси, календарно-обрядовая религиозная мифология проторусов непрерывно развивалась в течение последующих десятков тысяч лет.

Статуэтки богини Макоши с аграрно-обрядовыми знаками:

слева – статуэтка Макоши из Костёнок (ок 40 тыс. до н.э.) с символом «Макошь» на груди и гравировкой в виде «букв» – на спине; справа три статуэтки Макоши из Триполья (7 – 4 тыс. до н.э.) с изображёнными на их животах символами плодородия – знак «Засеянное поле»; слева внизу – образцы знаков «Макошь» и «Засеянное поле»; справа вверху – крупно показаны «буквы» со спины костёнковской Макоши.

Во времена трипольской культуры (7–4 тыс. до н.э., Русь) календарно-обрядовые символы изображались на предметах быта. В частности, известны статуэтки Макоши, берущие своё начало с палеолитической глубины стоянок Костёнки, Авдеево, Зарайск и т.д., на животах которых изображён символ Макоши «Засеянное поле». Известны сосуды с изображением календаря.

Календарь, реконструированный по изображениям на славянских сосудах.

Всё это говорит о той исторической глубине, с которой к нам приходят знания древних русов о календаре, геометрии, математике, астрономии, астрологии и сформированной на этих основания религиозной мифологии.

При этом, как признают многие исследователи и утверждают многие источники, древнерусский календарь, построенный на астрономических принципах, намного точнее принятого позже – христианского.

Русская сказка «Курочка Ряба» – космический календарь

К наиболее древней мифологическо-астрономической религиозной русской традиции академик РАН В.Н. Топоров относит сюжет русской народной сказки «Курочка Ряба», в которой начало мира представлено в образе яйца.

Жили старик со старухой, и была у них курочка Ряба.

Снесла курочка яичко: яичко не простое. Золотое.

Старик бил-бил – не разбил; старуха била-била – не разбила.

Мышка бежала, хвостиком махнула: яичко упало и разбилось.

Старик плачет, старуха плачет; курочка кудахчет:

«Не плачь, старик, не плачь, старуха.

Я снесу вам яичко другое, не золотое – простое».

Чтобы правильно понять глубину сюжетной линии, заложенной многотысячелетней мудростью русского народа в эту сказку, рассмотрим её ключевые термины.

Термин «стар-» в словах «старик» и «старуха» – в русском языке обозначает древность событий, равную космической – звёздной. Поэтому star – букв. старая, то есть «звезда». Суффиксы -ик и -уха обозначают лиц мужского и женского пола, соответственно.

Термин «Курочка» – орнитоморфное воплощение богини Макоши, которая олицетворяет Вселенную и Время и осуществляет власть над ними.

Термин «Ряба» – образован при помощи суффикса -б(а) «имён существительных, обозначающих процесс движения (просьба, молотьба, дружба, женитьба, свадьба и др.), но в древнерусском языке этих слов было значительно больше, и они образовывались, главным образом, от имён существительных». Сюда же относится и слово «судьба», обозначающее одну из сфер, которыми управляет богиня Макошь. Судьба – от судить + -ба; ср. русск. посл. судьба рассудит. А первая часть слова «Ряба» происходит от древнего русского глагола «рять» (рясть, рятать), обозначающего множественность, обильность, яркость. Сравните русск. рясно «украшения, ожерелье», рясный «густой, висящий густыми гроздьями», ряса «ряд, низка, нитка ожерелья, бус», рясным-нарясно «видимо-невидимо», звёзды глядят вприпуск, ясно и рясно.

Таким образом, Ряба – это космос, мерцающий-рябящий множеством своих звёзд. А полностью имя Курочка Ряба расшифровывается как «космос-Макошь, мерцающая множеством звёзд».

Яйцо – чрезвычайно распространённый и общеизвестный символ мира – его начала и конца.

Термин «мышь» – древнейший сакральный термин. Он известен практически во всех народах с незапамятных времён. О чём свидетельствует неизменность слова «мышь»: укр. миш, болг. миш, сербохорв. миш, словен. mìš, род. п. míši, чеш., слвц. mуš, польск. mysz, в.-луж., н.-луж. mуš. Индоевропейская основа на согласный: др.-инд. müs- м. «мышь», нов.-перс. müš, греч. μυς м. «мышь, мышца», лат. müs, алб. mi «мышь», д.-в.-н. mûs – то же, арм. mukn «мышь, мышца»; др.-инд. mösati, musati, musnäti «ворует».

От «мышь» произведено название Млечного пути – Мышиная тропка. Согласно народному поверью, Млечный путь – это, как и радуга, дорога, по которой душа отправляется на тот свет. Ср. лит. Paükšciu këlias, Paükšciu tãkas «млечный путь», букв. «птичья дорога, тропа», нж.-нем. kаuраt – то же, собственно, «коровья тропа». Лингвист Трубачёв, комментируя словарь М. Фасмера, добавляет, что «скорее всего, это одно из древнейших индоевропейских табуистических названий животных – *müs, собственно, «серая», – родственное словам муха, мох».

По древнерусским преданиям, Млечный путь был сформирован молоком, вытекающим из сосцов Коровы Земун (Макоши) и Козы Седунь (Сатаны). Макошь вообще имеет три своих измерения: первое – сама Макошь, как судья, как властительница вечности и Вселенной, космоса и времени. Второе – Макошь, равная Живой воде, Жива, Доля, Среча. Третье – Макошь, равная Мёртвой воде, Мара, Недоля, Несреча. В общем, влияние Макоши на мир следующее: в пределах Макоши-вечности Макошь-Жива рождает мир заново, а после цикла жизни Макошь-Мара принимает мир в лоно смерти.

Последняя сущность Макоши – смерть – и есть МЫШЬ. А хвостик, которым мышка взмахнула и разбила яйцо, – это конец периода (кода, эры и т.п.).

Из сказанного виден и смысл космической русской сказки, который простыми словами можно передать так: во власти Макоши находятся как рождение мира, так и его смерть; души русичей, присоединившиеся к звёздам, также находятся во власти Макоши и могут получить от неё себе новое воплощение – в виде простого яйца, то есть земной жизни.

В связи со сказанным в мифах известны не единичные примеры, когда с образом мирового яйца связывается временная структура целого, а с образами отдельных яиц – более частные членения времени.

В этой связи интересна русская загадка о годе и его частях:

лежит брус через всю Русь, на этом брусе двенадцать гнёзд, в каждом гнезде по четыре яйца, а в каждом яйце по семь цыплят.

Известна и другая русская загадка:

365 галок, 52 сокола, 12 орлов, сосёнка золотая, маковинка сухая? (год).