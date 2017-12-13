Есть такое государство – Союз Советских Социалистических Европейских республик. Называется сокращённо ЕС (Евросоюз). Состоит из 26 республик свободных, сплочённых «навеки» Европой свободной…

Думаю, трудно возражать против оче(нь)видного. Все ингредиенты СССР 1.0 в Европе, с точки зрения политэкономики, бесспорно присутствуют. Разве, кто-то может поумничать насчёт наличия в социализме признаков капитализма, но это скорее вариант социалистическо-капиталистических соединённых штатов Америки.

Всё, что касаемо капитализма, то его рецептура разнообразна: нравится, да заради бога, в настоящее время живут и здравствуют 36 монархов. Назовись хоть горшком… Традиции уважать никому не зазорно. Если бы при СССР сидел, где-нибудь в петродворце скромный Николай 5-й, ничего бы плохого не было – социалистическая советская монархия, только на туристических доходах и магнитиках династия сама себя неплохо бы кормила, а социализму не убавилось.

Что имеем по факту, чтобы понять происходящее ныне на территории нашего проживания в российском государстве?

Волею стечения многих исторических обстоятельств российская империя, спасаясь от голодных капиталистических волков позорных вначале 20 века, как антилопа совершила отчаянный прыжок в государственный социализм. Как бы не спорили историки, факт новаторства СССР остаётся фактом, если не передёргивать очевидность события в деталях, воспринимаемых субъективно. Все горячие эмоции – результат растерянных социалистических возможностей. И чем дальше-хуже, тем более растёт накал социальной напряжённости. Для того, чтобы принимать взвешенные организационные решения на уровне государственного управления, а не отмахиваться битой от комаров и не махать мухобойкой на слонов, надо успокоиться.Что происходит на самом деле без «дураков», может понять любой гражданин, знакомый основами социологии или любого «изма» на уровне добросовестного студента. Наличие социализма, начиная с первобытно-общинного коммунизма, присуще любому общественно-политическому строю, разница лишь в процентном содержании социализма и концентрации его в каждом обывателе. Более того, дрянные книжки по истории, всегда сбивали народ с толку, ибо воспевали по сути «игру престолов».

Вбиваемая в голову теза: мы хорошие, они плохие; это среда прдячего пара, не имеющая никаких позитивных последствий и научных основ. Намедни, Д.Трамп заявил о победе США над коммунизмом. Молодец! Один уже заявлял о победе над ветряными мельницами. Свобода слова – это ещё ни о чём. Было бы лучше, если бы свободу имело умное слово, а тупой бред был под запретом. У нас в большей мере наоборот.

Рятуйте, люди дорогие! Чего же, это все сегодня против нас? Что у нас не так, за что нас не любят? Прогрессивный социализм по своей идеологии заточен под борьбу с угнетателями, за свободу народов. Глупо не замечать, что мы с конца 20 века оказались по другую сторону баррикад и стали воплощением зла. Хотя у нас по бюджету ещё просматривается 1/3 социализма, но его коварное распределение не даёт ни малейших шансов на какую либо «симпатию» к себе со стороны запада или востока – пятый интернационал жив.

Есть ещё много нюансов, друг мой Гораций, в том числе тепличный социализм, продаваемый за доллары. Коим воспользовались и Европа, и Восток. Этот социализм не очень высокого качества (отдать должное, что китайский социализм превосходит по качеству европейский), но всё это дело времени. Ну, и наконец про обитель капиталистического зла, победителя коммунизма. Мы, все с детства знаем про непрерывное наращивание военных расходов капиталистами США, но товарищи, ни единого слова о наращивании социальных расходов. А теперь господа минуточку: СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ЮЭСЕЙ



После этого ответьте, где социализму более?! И если расшифровать США, как Социалистические Штаты Америки, где будет ошибка?! Разве, что в капиталистической ФРС. Посему, штаты пока самая капиталистическая и самая социалистическая страна в двух ипостасях.61% !!! Обалдеть, 2,5 триллиона долларов, на каждого от младенца до древнего старика 7684 доллара и 2 цента. У нас это 616 долларов на душу. В 12,5 раз менее социалки на душу, мать их.

Касаемо Китая, на сегодня – это самый-самый скромный субъект чистого социализма, но с самым большим потенциалом.

Если читать про европейский социализм, то там для нас ещё попадаются более горькие пилюли. Нам сейчас, вбивают в мозг, что необходимо поднять пенсионный возраст до 65 лет. Да, во многих евространах гейропы так, но это ПРЕДЕЛЬНЫЙ возраст, а что выходить на пенсию можно с любого возраста – тупо умалчивается.

Для получения полной дополнительной пенсии необходимо проработать 30 лет. Для неполной пенсии – минимум 3 года. Средний размер рассчитывается по 15 годам с наивысшей оплатой.Дополнительная пенсия вместе с народной пенсией составляет свыше 70% дохода за прошлые годы. В Германии действует закон, согласно которому переживший супруг имеет право на 60% от пенсии умершего супруга.

В Бельгии на пенсию можно уходить уже в 50 лет. Если увольнение связано с потребностями фирмы, пожилые люди получают пенсию в размере 80% заработка. Основная часть средств выплаты поступает за счет страхования по безработице, но некоторая доля может обеспечиваться работодателем. Пенсионеру разрешается подрабатывать, но в ограниченных размерах. Обязательство принять на место пенсионера молодого человека из числа безработных оговаривается в Бельгии четко и жестко с тем, чтобы обеспечить переход от одной возрастной группы занятых к другой.

Во Франции пожилые работники в случае увольнения могут получать пособие по раннему выходу на пенсию в размере 70% от предыдущей зарплаты, если их работодатель нанимает вместо них безработных моложе 26 лет. Финансируется данное пособие из фонда страхования по безработице и правительственного фонда. Вот тебе и хорошо, там где нас нет!!!

И чего нас так все не любят и ополчились?! В мире победившего социализма, для нас хороших, но без социализма с диким криминально-олигархическим капитализмом, на планете места нет. Как ни кощунственно звучит, может статься так: все выживут, а мы умрём с такими же немногими «умными», как мы. Это они поют нам теперь, объявляя нам санкции и выгоняя с олимпиад, под знаменем великой борьбы всех народов:

Но мы поднимем гордо и смело

Знамя борьбы за рабочее дело,

Знамя великой борьбы всех народов

За лучший мир, за святую свободу.

Домашнее задание: рассмотреть бюджеты арабских государств и определить степень содержания социализма в арабских народных монархиях.

Источник: http://worldcrisis.ru/crisis/2889130?utm_source=subscr&utm_medium=mail&u…