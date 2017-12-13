Беловежские соглашения или День 8 декабря — „чёрный день” календаря

Вот и прошло 8 декабря — «чёрный день» календаря, благодаря тому, что 26 лет назад в охотничьей усадьбе Вискули, находящейся в Беловежской Пуще, занимавшие в ту пору посты руководителей трёх союзных республик Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис (РСФСР), Леонид Кравчук и Витольд Фокин (УССР), Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич (БССР) подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», которым констатировалось прекращение существования Союза Советских Социалистических Республик, как «субъекта международного права и геополитической реальности». И хотя белорусский народ в этом позорном действе, которое Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «катастрофой», а Президент России Владимир Путин — «геополитической катастрофой» и «трагедией гуманитарного характера», никакого участия не принимал, само общепринятое название этого документа — Беловежские соглашения — в определённой степени оказывает негативное влияние на имидж Беларуси. Ведь словосочетание «Беловежская пуща» в сознании людей теперь и впредь будет связано не только с определением одного из национальных символов Беларуси, но и ассоциироваться как место, где «был забит последний гвоздь в крышку гроба», похоронившего СССР.



Даром что согласно материалам опросов населения в рамках программы «Евразийский монитор» о распаде Советского Союза сожалеют 52% опрошенных жителей Беларуси, правда, и не сожалеют достаточно большое количество — 36% (!).

Поэтому полагаем не бесполезным более подробно рассмотреть эти самые Беловежские соглашения и события вокруг них, а главное ответить на основной вопрос: «Что же дали советскому народу, а ныне населению пятнадцати независимых государств, развал Союза и создание СНГ?». Споры на эту тему не прекращаются до сих пор, хотя прошло уже более двух десятков лет (!) со дня подписания этого самого пресловутого «Соглашения».

Вот только два полярных заявления из интервью непосредственных участников «беловежских событий» радио «Sputnik Беларусь».

Первый — бывший председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич:

«Нет, я не разочаровался, потому что Союз прославился Гулагами, убийствами и замучиваниями миллионов людей. Это было государство, которое абсолютно не ценило человека. Если бы сейчас я оказался в 1991 году, я бы поставил подпись под документом с еще большим рвением. Я на тот момент не вполне осознавал значимость этого документа, а мы тогда предотвратили гражданскую войну»;

Второй — экс-председателя Совета Министров Беларуси Вячеслава Кебича

«Я до сих пор не могу смириться и согласиться с тем, что произошло. Если бы я был на месте Горбачева, то всех нас, «подписантов», посадил бы в «Матросскую тишину», и я тоже там находил себе место… Огромные цифры, сколько было вывезено добра, куда это всё исчезло? И кого мы сегодня учим? Уровень образования, который был в Советском Союзе, и тот, что есть сегодня, мы многое потеряли».

Постараемся и мы обосновать своё мнение по этим проблемам в предлагаемом материале.

БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ ТА СТРАНА, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ

Понятно, что акт, подписанный в Вискуле — это пусть и значимый, но всё-таки всего лишь завершающий эпизод, правда, поставивший «жирную точку» в процессе распада Советского Союза, в результате сложившейся, причём в большинстве случаев в итоге целенаправленных действий внутренних и внешних врагов советского народа, тяжелейшей кризисной ситуации.

Первый звонок прозвучал в 1985 году, когда Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачёв и его сторонники объявили политику «перестройки» (подробно см. «Первая и Вторая «Перестройка» — Хрущёва и Горбачёва — шаги одного пути развала СССР» http://inance.ru/2015/10/perestrojka/), что привело не только к росту политической активности масс, но и к формированию радикальных и националистических движений и организаций.

А дальше понеслось. Целенаправленно создаётся общий экономический (в 1989 году впервые официально объявлено о падении экономики, из свободной продажи исчезают практически все основные товары, кроме хлеба, вводится нормированное снабжение в форме талонов), внешнеполитический (начиная с того же 1989 года, происходит массовое падение просоветских режимов в Восточной Европе) и демографический (в 1991 году фиксируется превышение смертности над рождаемостью) кризис.

На территории СССР разгорается ряд межнациональных конфликтов (Карабахский конфликт, «Ошская резня», противостояния в Крыму и в Пригородном районе Северной Осетии).

В течение 1990 — 1991 годов происходит так называемый «парад суверенитетов», в ходе которого все союзные, и многие из автономных, республики приняли Декларации о суверенитете, в которых оспаривался приоритет общесоюзных законов над республиканскими.

В августе 1991 года рядом государственных и партийных деятелей, под лозунгом сохранения единства страны, предпринимается попытка совершения государственного переворота (ГКЧП, «августовский путч»), одним из «результатов» которого стала ещё большая активизация сепаратистских тенденций. Высшей точкой этого стремления к обособлению стало проведение в Украине 1 декабря 1991 года референдума, по итогам которого 90% (!) голосовавших поддержали идею независимости.

Нет, принимались, конечно, и меры, направленные на сохранение, пусть и в модернизированном виде, союзного государства. Речь идёт и о проведении в марте 1991 года всесоюзного референдума, на котором 76% от числа проголосовавших выступили за сохранение СССР, и о подготовке заключения нового союза — Союза Суверенных Государств (ССГ), и о ещё одной попытке семи союзных республик из двенадцати по состоянию на ноябрь 1991 года (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) заключить всё-таки договор о создании Союза Суверенных Государств, подписание которого было намечено на 9 декабря 1991 года.

Но тут 7 декабря в Беловежской пуще собрались тогдашние руководители трёх союзных республик (БССР, РСФСР и УССР) и спустя сутки, в ходе которых они что-то обсуждали, мылись в бане и даже — по некоторым свидетельствам — употребляли спиртные напитки и ходили на охоту, приняли решение ликвидировать СССР.

Вместо союза республик «могильщики СССР», «основываясь на исторической общности народов и сложившихся между ними связях, намереваясь развивать свои отношения на основе взаимного признания и уважения государственного суверенитета, неотъемлемого права на самоопределение, принципов равноправия и невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы, экономических или любых других методов давления, других общепризнанных принципов и норм международного права», договорились образовать Содружество Независимых Государств (СНГ).



Этим документом, под которым 21 декабря 1991 года свои подписи поставили и главы Азербайджана, Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, предусматривалось, что, подписывая соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ, каждая из Сторон гарантирует:



равные права и свободы своим гражданам независимо от их национальности или иных различий;



гражданские, политические, социальные, экономические и культурные права и свободы в соответствии с общепризнанными международными нормами о правах человека для граждан других Сторон;



защиту населяющих их территории национальных меньшинств и сложившихся уникальных этнокультурных регионов с целью способствовать выражению, сохранению и развитию их этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности;



признание и уважение территориальной целостности друг друга и неприкосновенности существующих границ в рамках Содружества, открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в рамках Содружества.



Стороны брали на себя и обязательства:



развивать равноправное и взаимовыгодное сотрудничество своих народов и государств в области политики, экономики, культуры, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, науки, торговли, в гуманитарной и иных областях, содействовать широкому информационному обмену;



сотрудничать в обеспечении международного мира и безопасности, осуществлении эффективных мер сокращения вооружений и военных расходов, стремиться к ликвидации всех ядерных вооружений, всеобщему и полному разоружению под строгим международным контролем, уважать стремление друг друга к достижению статуса безъядерной зоны и нейтрального государства;



сохранять и поддерживать под объединённым командованием общее военно-стратегическое пространство, включая единый контроль над ядерным оружием;



совместно гарантировать необходимые условия размещения, функционирования, материального и социального обеспечения стратегических вооружённых сил;



проводить согласованную политику по вопросам социальной защиты и пенсионного обеспечения военнослужащих и их семей.



Как на самом деле выполнялись все эти «благие» намерения и во что это самое содружество в настоящее время превратилось, ёмко и чётко изложено в статье «Содружество Независимых Государств — пора прощаться с «суррогатом СССР»?» http://4esnok.by/analitika/sodruzhestvo-nezavisimyx-gosudarstv-pora-proshhatsya-s-surrogatom-sssr/, с которой мы рекомендуем нашим читателям ознакомиться.

БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ — КАТАСТРОФА ИЛИ «ЧУДЕСНОЕ» СПАСЕНИЕ?

Существуют две основные точки зрения на события 8 декабря, которые мы и вынесли в заголовок раздела.

О том, что это катастрофа говорит, прежде всего, та объективная реальность, в которой мы живём (существуем?) сегодня. Ликвидировав Советский Союз, как реальность, господа в Вискуле «вместе с грязной водой выплеснули и ребёнка». Причём в то время, когда преобладающая тенденция в мире характеризовалась интеграционными процессами, формированием общего гуманитарного и экономического пространства, внутри бывшего СССР стали появляться границы и таможни. Погиб огромный единый народно-хозяйственный комплекс.

Кризис 90-х отразился на благосостоянии граждан всех бывших советских республик, а также с обратным знаком на благосостоянии многих западных кланов, корпораций и орденов. В каждой новоявленной суверенной стране стала формироваться своя правящая «элита», умело спекулирующая на национальном вопросе, разжигающая ссоры и распри и под этим покровом грабящая и «прихватизирующая» бывшую госсобственность.



Зародилась каста олигархов, процветающая и сейчас. То есть однозначно выиграли политические «элиты» республик, которые стали независимыми и свободными от жёсткого контроля Кремля. Они получили собственность, абсолютную власть, стали господами. Народы, конечно, проиграли.

Также выиграли западные «партнёры», для компаний которых открылись новые рынки, к тому же разделённые границами, что позволяло задирать на некоторых из них цены настолько, насколько позволяла глупость и неосведомлённость населения.



А границы закрывали возможности честной конкуренции и банального информирования друг друга о ценовой политике западных корпораций на разных рынках, а если и узнавалось о разнице цен, то выгода от ввоза более дешёвых в других странах товаров нивелировалась таможенными пошлинами и поборами «элит», которых курировали, конечно, опять-таки западные «эксперты» и «советники».

Как заявил бывший президент Киргизии Аскар Акаев, отвечая на вопрос «Комсомольской правды» «Беловежские соглашения — катастрофа или благо?»:

«Конечно, по сравнению с нахождением в СССР народы почувствовали себя хуже. Мне кажется, что в Советском Союзе жителям республик было уютнее: они не замыкались в одной республике, а свободно перемещались по одной шестой части суши. У активных людей в СССР были социальные лифты, они могли выстроить любую карьеру, у менее активных граждан имелись социальные гарантии.



Какие-то республики, богатые природными ресурсами, выиграли от того, что перестали делиться своими богатствами с общей союзной казной. Это и Казахстан, и Азербайджан, и Туркменистан. Но даже их народы всё-таки проиграли, потому что в великой державе им было комфортнее и уютнее, у них было предсказуемое будущее».

К тому же даже по данным такой международной организации, как «Freedom House», которую трудно заподозрить в просоветских симпатиях, распад единого союзного государства не привёл и к торжеству свободы, так как «практически во всех постсоветских государственных образованиях в последние годы фиксируется упадок демократии».

При этом те же либералы признают:

«Нельзя утверждать, что распад СССР был неизбежен. Всегда есть какие-то варианты развития событий. Однако фактом является то, что Советский Союз находился в тяжёлом кризисе, вызванном неэффективной экономической политикой, сложными внутренними политическими и социальными проблемами. Внешнее воздействие было предсказуемо, всё-таки шла холодная война, но не являлось определяющим».

Или вот ещё более откровенные признания одного из создателей Социал-демократической партии Республики Молдова Оазу Нантой, который Беловежские соглашения во время их принятия воспринимал исключительно с позитивной точки зрения, зато теперь признаёт, что всё произошедшее за последние 25 лет, не оправдало оптимистичных ожиданий четвертьвековой давности:

«Мы тогда даже близко себе не представляли, что значит построить правовое, демократическое государство вместо бывшей советской республики. И в своё оправдание могу сказать, что ни одна власть, которая сформировалась в Молдове после этого, вплоть до нынешней, не понимает, что это такое. У нас — разгул коррупции, у нас уезжает молодёжь, у нас продолжаются противоречия на этнолингвистическом уровне. Согласно данным недавнего соцопроса, почти половина населения так называемой «правобережной Молдовы», то есть — без учёта Приднестровья, была бы готова проголосовать на референдуме за возврат республики в состав СССР».

При этом заметим, что единственным аргументом «защитников» Беловежских соглашений является постоянно, в разных интерпретациях муссируемое голословное заявление о том, что только благодаря этому решению удалось предотвратить политический взрыв на территории СССР, развитие дальнейших событий по «югославскому сценарию» и избежать гибели миллионов. Так, в интервью «Радио Свобода» один из подписантов этого акта Леонид Кравчук откровенно заявляет:

«Мы впервые смогли государственный переворот такого масштаба осуществить (выделено нами при цитировании) мирно. Это уникальное явление во всей мировой истории. Придёт время, и люди поймут, насколько это было не просто, но насколько это было важно и имело исторические последствия для России, Украины и для всего мира в целом. Советский Союз сохранить было невозможно, и объективные процессы всё равно привели бы к его краху, однако в случае неуправляемого распада могли погибнуть миллионы людей».

В этом заявлении выделим два момента. Первый — признание одним из авторов Беловежского акта его незаконности, так как он является плодом заговора. И второй — ничем не обоснованное утверждение о «неуправляемом (кстати, кем?) распаде СССР, в результате которого могли погибнуть миллионы людей».



К тому же это заявление выглядит особо циничным на фоне тех событий, которые начались тогда в Чечне, и отголоски которых именно в независимой Украине в результате государственного переворота в феврале 2014 года продолжаются до сих пор и привели к реальным жертвам, исчисляемыми уже тысячами человеческих жизней.

ЧЕМ ЖЕ «ОБЛАГОДЕТЕЛЬСТВОВАЛИ» СОВЕТСКИЙ НАРОД, А НЫНЕ НАСЕЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТИ НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ, БЕЛОВЕЖСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Понятно, что решение, принятое в Вискулях о ликвидации Советского Союза, носило системный характер и затрагивало буквально все политические, экономические, социальные и гуманитарные аспекты, все без исключения сферы международной и внутренней политики.

Однако, принимая во внимание, что главным критерием оценки любого политического решения является:



пользу или вред оно приносит трудящемуся (подчеркнём именно трудящемуся) народу.



Потому рассмотрим: какое влияния на судьбы большинства населения советского государства оказали последствия его распада.

Назовём только основные невзгоды населения и начнём с падения уровня жизни трудящихся во всех 15 новых суверенных государств (в одних более катастрофическое, в других менее, но падение произошло повсеместно), так как Беловежские соглашения, в первую очередь, оказали отрицательное влияние на экономическую сферу. Произошёл развал большей части традиционных связей между хозяйственными субъектами в бывших республиках, что привело к резкому сокращению производства.



Значительно уменьшились возможности всех бывших советских республик для экономического манёвра финансовыми, производственными, природными и другими ресурсами вследствие обособления экономик и повсеместного экономического кризиса. Затруднённым стал доступ на внешние рынки. О выгодах, которые получили западные компании и страны от такого положения вещей, мы писали выше.

Возникла проблема меньшинств, живущих вне своих национальных отечеств. Были разорваны миллионы человеческих связей. У многих граждан стран СНГ сформировался комплекс «разделёной нации», а начинающиеся в отдельных регионах постсоветского пространства процессы ужесточения режима границ между государствами продолжает усугублять чувство разделённости людей.

Распад СССР, сам по себе, не стал законченным актом, а лишь инициировал длительный процесс в новых независимых государствах, характеризующийся значительной нестабильностью в обществе, что отрицательно сказывается на морально-психологическом состоянии уже целых поколений. Борис Акунин:

«Трудно не заметить, как сильно нынешняя российская молодёжь отличается от прежних поколений. Эти молодые люди, с одной стороны, свободнее и активнее, не такие зажатые и закомплексованные, как мои сверстники в их годы. С другой стороны, они прагматичнее, жаднее до удовольствий, меньше привязаны к своей стране (выделено нами при цитировании). Я думаю, всё это — нормальное сопровождение социальной эволюции….»

И, пожалуй, это главная беда, которую мы заполучили от «Беловежских соглашений» и которую один из «кумиров либеральной тусовки», совершенно не стесняясь, выдаёт за благо.

Вообще о масштабе потерь можно говорить ещё и ещё, но полагаем, что наши читатели из числа трудящегося народа, основываясь на реалиях своей сегодняшней жизни, в каких-то дополнительных подробных пояснениях по этому поводу явно не нуждаются.

Знаменательно, что даже представители либеральных и националистических кругов, привычно педалируя тему приобретения союзными республиками независимости (вопрос от кого?), вынуждены, «как бы между прочим» говорить и о негативных последствиях распада СССР. Так, директор белорусского Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич отвечая на вопрос: «Каковы основные приобретения Беларуси в результате распада СССР?» замечает:

«В первую очередь сам статус независимости, который открывал большие перспективы. Независимость — это свобода маневра, возможность выбора, что, конечно, не исключает и каких-то негативных моментов.. Если рассматривать Беларусь как национальное государство, а не сиюминутный политический проект, то все негативные моменты перевешиваются одним фактом: мы получили возможность сами определять свою судьбу».

Проблема только в одном — в отрицательном отношении большинства населения бывших союзных республик к влиянию этой самой возможности «самим определять свою судьбу», возникшей в результате этих самых «Беловежских соглашений», а точнее «безответственного и ничем не обоснованного «беловежского сговора» Ельцина, Кравчука и Шушкевича» на судьбы людей, живущих на постсоветском пространстве.



Да и реальный суверенитет («возможность самим определять свою судьбу») у многих стран, появившихся после распада был прописан на бумаге, но не реализован в политической практике, которая отличается от деклараций.

Дело в том, что реальный политический суверенитет раскрывается через такое понятие, как полная функция управления в применении её к государству. Что же такое полная функция управления?

Полная функция управления включает в себя последовательность преемственных этапов:



выявление факторов, вызывающих дискомфорт, являющийся стимулом к организации управления,

формирование навыка распознавания этого фактора на будущее,

целеполагание в отношении этих факторов,

выработка концепции достижения намеченных целей, интеграция частной концепции в отношении намеченных целей в генеральную концепцию, в соответствии с которой уже некоторым образом осуществляется управление и которая вбирает в себя все прочие частные концепции,

внедрение частной концепции в жизнь и правление в соответствии с нею в русле генеральной концепции,

наблюдение за течением процесса и коррекция правления и концепции, что в ряде случае предполагает и смену генеральной концепции,

высвобождение ресурсов, занятых в управлении по частной концепции, при достижении намеченных целей, либо возврат к п. 1 в случае, если намеченные цели управления не достигнуты.



При этом должно быть понятно, что генеральная концепция в жизни общества выражает целеполагание и управление по полной функции в отношении исторически непреходящих факторов — так называемых «вечных ценностей».

«Полная функция управления» — понятие, неведомое исторически сложившейся теории государства и права, преподаваемой в вузах России, вследствие чего некритичное принятие её положений в качестве научно-методологического обеспечения государственного управления является одной из предпосылок к утрате государственного суверенитета в тех или иных его аспектах в большей или меньшей мере.

Таким образом, суверенитет — это реализованная способность государственной власти осуществлять полную функцию управления в согласии глобальной, внутренней и внешней политики государства.

А в странах бывшего Советского Союза из полной функции управления выполнялись (и выполняются) только пункты с 5 по 7: идёт вечная перестройка структур управления, исполнение бюджетов, ликвидация каких-то структур, появление новых.



Однако, вопросами выявления факторов воздействия на общественные системы — практически не занимаются, целеполаганием занимаются в очень ограниченном формате, в рамках либеральных «вечных ценностей», концепция которых неизменна на протяжении всех десятилетий, прошедших с развала СССР на всей территории. Их только припудрили национальным колоритом. В России вообще на конституционном уровне запрещена идеология (она отражает цели и концепцию управления в доступных формах).

Подробный анализ суверенности России читайте статью «Суверенитет России — реальность или миф?» (http://inance.ru/2017/03/suverenitet-rossii/).

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ:

15 марта 1996 года, Государственная Дума Российской Федерации, преимущественно голосами депутатов от КПРФ — наиболее многочисленной фракции в тогдашнем парламенте приняла решения, которыми денонсированы Беловежские соглашения о расчленении СССР, а также подтверждена юридическая значимость общесоюзного референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР.

В Постановление №157-II ГД «О юридической силе для Российской Федерации — России результатов референдума СССР 17 марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР», в частности, в пункте 3 записано следующее:

«Подтвердить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанное Президентом РСФСР Б. Н. Ельциным и государственным секретарём РСФСР Г. Э. Бурбулисом и не утверждённое Съездом народных депутатов РСФСР — высшим органом государственной власти РСФСР, не имело и не имеет юридической силы в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР» (наше выделение при цитировании).

Таким образом, этим постановлением, а также постановлением № 156-II ГД Российская Федерация денонсировала Беловежские соглашения и признала существование Союза, пусть даже в этом Союзе кроме неё пока никого нет. Все доводы о том, что Советского Союза не существует, являются неубедительными с правовой точки зрения.

Этим постановлением Госдума выразила свою правовую позицию по отношению к Беловежским соглашениям как к противоправному антиконституционному акту, принятому с грубейшим нарушением Конституции РСФСР, норм международного права и действовавшего в то время законодательства. Российскими парламентариями было отмечено, что Договор об образовании СССР 1922 года не существовал в качестве самостоятельного юридического документа.

Первоначальный вариант этого Договора был подвергнут коренной переработке и уже в переработанном виде вошёл в Конституцию СССР 1924 года. В 1936 году была принята новая Конституция СССР, с вступлением в силу которой прекратила действовать Конституция СССР 1924 года, включая и Договор об образовании СССР 1922 года.



Тем самым, Беловежскими соглашениями был денонсирован международный договор Российской Федерации, который в соответствии с кодифицированными Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года нормами международного права вообще не подлежал денонсации.





ИАЦ





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