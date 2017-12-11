Храбрые дети России: С риском для жизни они спасли людей (ФОТО)

В День Героев Отечества, 9 декабря, в Москве состоялся «Форум маленьких героев». Участниками торжества стали дети от 6 до 18 лет, , которые, несмотря на свой юный возраст, уже смогли, рискуя собственной жизнью, спасти других людей, совершить подвиг. В Москву приехали около 50 ребят из разных регионов России.

Они получили награды «За ратную доблесть» от «Боевого братства» из рук Героев России полковника Аркадия Королькова, генерала Андрея Гущина и разведчика Дмитрия Перминова (сейчас он депутат Госдумы).

«Ребята, это ваш сегодня праздник!» — произнес со сцены первый заместитель председателя ветеранской организации Дмитрий Саблин. Он рассказал, что свои поздравления детям передали Герои России, с которыми общался депутат. «Мы единственная страна в мире, где столько героев, столько неравнодушных», — подчеркнул депутат Саблин.

До сегодняшнего дня медали «Боевого братства» получали только участники военных действий за подвиги, совершенные с риском для жизни. Чтобы вручить награды детям, организация изменила положения устава. Приказ о награждении юных героев подписал председатель «Боевого братства», Герой СССР Борис Громов. Обладателями медалей стали более 20 детей, 50 ребят получили благодарственные письма. Их поздравили члены ветеранской организации, представители Минобороны, общественные и политические деятели.

10-летняя Полина Кузина вместе с мамой приехала из Новосибирской области. В 9 лет она спасла тонущего мальчика.

«Однажды я гуляла по пирсу, увидела, как играют два мальчика, и познакомилась с ними. Когда стала уходить, вдруг услышала всплеск воды. Я обернулась и увидела, как один мальчик барахтается в воде, а второй убежал», — рассказала юная героиня..

Полина схватила ребёнка за куртку и вытащила его из воды на пирс. Затем она взяла его на руки и донесла до берега, где были взрослые.

Другой герой форума — 16-летний Данила Турецков живёт в Московской области. Как-то раз он возвращался домой из школы и заметил в окне 1-го этажа соседнего дома плачащую девочку. Данила подошёл ближе и заметил, что вся комната в дыму. Он попытался открыть окно, но не смог. Тогда подосток выломал оконную раму, приложил к лицу девочки влажную тряпку, чтобы защитить её от дыма и вынес из горящей квартиры.

Мероприятие было организовано по инициативе «Молодой Гвардии» и Патриотической платформы Партии «Единая Россия».

В рамках форума прошло заседание круглого стола, посвященное вопросам патриотического воспитания детей и молодежи. Участие в дискуссии приняли дети-герои, их родители и педагоги, а также депутат Государственной Думы, Председатель Патриотической платформы «Единой России», первый заместитель Председателя Всероссийской организации «Боевое братство» Дмитрий Саблин, Председатель Координационного Совета МГЕР Денис Давыдов, руководитель аппарата Главного штаба «Юнармии» Елена Слесаренко, депутат Государственной Думы ФС РФ Ирина Гусева, Герои России Андрей Гущин и Дмитрий Перминов, начальник Управления комплексного обслуживания Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Линейцев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, Сопредседатель Координационного Совета ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Председатель Совета депутатов МО Печатники г. Москвы Игорь Давидович.

Дмитрий Саблин поздравил ребят с наградами, пожелав им стойкости и воспитания патриотических чувств, а заодно предложил ввести для детей-героев дополнительное бесплатное образование.

«Герои — это те, кто рядом, среди нас. Необходимо чтобы те, кто совершил отважный поступок, выступали в школах и вузах перед сверстниками, чтобы те знали, как поступать в экстремальных ситуациях. Например, Полина, спасшая тонущего человека, рассказала, что теперь ее одноклассники тоже мечтают совершить героический поступок», — сказал Дмитрий Саблин.

Он добавил, что эта идея обсуждалась на круглом столе, где представители школ идею поддержали. А общественники высказались в пользу уроков ОБЖ и положительно отнеслись к тому, что российское ТВ сегодня рассказывает об оказании первой помощи людям.

Кроме того, Саблин отметил, что на уровне министерства образования должен быть проработан вопрос о дополнительных баллах ЕГЭ для детей-героев, одновременно признав, что пока это спорный вопрос, но подлежащий всестороннему рассмотрению. Председатель Патриотической платформы «Единой России» указал и на то, что сами дети-герои и их родители поддержали многие предложения законодателей, общественников и экспертов.

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