Существа – Иные формы жизни на Земле

В статье рассмотрены такие виды живых существ прошлого как: Циклопы, Кентавры, Длинноухие, Собакоголовые, Бигфуты-Снежные люди и т.д.

Плюс рассмотрены Люди змеи, и их генетические эксперименты,которые привели к созданию Биологического оружия на основе их двуполой ДНК, и как это отражается в современных открытиях генетиков и медиков. При создании видео-статьи использовались материалы, по которым на протяжении тысяч лет учили элиту Европы и Московии, плюс использовались карты с их географической информацией на определенный период древности.

Больше информации можно получить в ссылках под видео.