Любая, возможная форма жизни на планете Проксима b, была уничтожена

Открытие в 2016 году планеты Проксима b стало настоящей сенсацией. Землеподобный объект, расположенный у ближайшей к Солнечной системе звезды Проксимы Центавра всего в 4,24 светового года от нас, да еще и представляющийся весьма обещающим кандидатом на наличие жизни – ну как тут не радоваться? К сожалению, новые результаты наблюдений за экзопланетой рушат все наши надежды на потенциал ее обитаемости, не говоря уже о нашем желании когда-нибудь отправить туда космический аппарат для исследований.

Художественное представление вспышки звезды Проксимы Центавра, созданное на основе полученных данных наблюдения за светилом

Проанализировав данные, собранные сетью радиотелескопов ALMA (Атакамская большая антенная решетка миллиметрового диапазона), ученые недавно выяснили, что звезда Проксима Центавра в марте 2017 года выбросила в космос просто колоссальную по своим размерам вспышку. Если на планете Проксима b и существовала какая-либо форма жизни, то вспышка, оказавшаяся в 10 раз мощнее и ярче самой яркой и мощной вспышки на нашем Солнце, ее просто выжгла.

«24 марта 2017 года оказалось не совсем обычным днем как для звезды Проксима Центавра, так и для планеты Проксима b», — сообщила в пресс-релизе Национальной радиоастрономической обсерватории Мередит Макгрегор, астроном из Института Карнеги.

Из проанализированных данных научная команда Макгрегор выяснила, что в течение всего 10 секунд яркость звезды Проксимы Центавра возросла в этот день в 1000 раз. При этом все событие в целом (включая предыдущую менее яркую вспышку) длилось менее двух минут. Но за это время планета Проксима b подверглась уровню радиации, в 4000 раз превышающему уровень радиации, которому обычно подвергается Земля во время солнечных вспышек.

Для всего живого, что могло находиться в тот момент на поверхности планеты, это событие, вероятнее всего, оказалось последним.

«Весьма вероятно, что все живое, если таковое имелось на планете Проксима b, было уничтожено под воздействием колоссального энергетического излучения, возникшего в результате этой вспышки. За миллиарды лет с момента своего формирования Проксима b могла подвергнуться вспышкам, аналогичной этой. Сила последней вспышки оказалась настолько велика, что она без проблем испарила бы любую атмосферу или океан, фактически стерилизовав поверхность планеты. Из этого можно также сделать вывод, что не только «правильная» дистанция от звезды до планеты должна играть решающее значение в определении потенциала обитаемости того или иного мира, а также говорить о возможности наличия на поверхности планеты жидкой воды», — добавила Макгрегор в пресс-релизе.

В настоящий момент в разработке находятся новые телескопы, которые позволят нам более детально взглянуть на планету Проксима b, а также помогут выяснить, содержит ли она какую-нибудь жизнь (что при сложившихся обстоятельствах маловероятно). Даже если окажется, что экзопланета является необитаемой, то новые знания о ней могут помочь нам в поиске жизни на других планетах, за пределами системы Центавра. Например, в той же системе TRAPPIST-1, несколько планет которой, по крайней мере сейчас, выглядят многообещающими.

Карликовые звезды вроде Проксимы Центавра являются одним из самых распространенных типов звезд в нашей галактике. И мы уже успели найти возле некоторых из них вполне интересные планеты. Но если учесть, что подобные звезды весьма склонны к такого рода событиям, как показывает описываемый сегодня пример Проксимы Центавра, то единственным шансом на выживание любых форм жизни на планетах, расположенных рядом с такими звездами, будет существование где-то глубоко под землей.

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