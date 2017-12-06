Путин разрушил последнюю интригу выборов-2018. Или нет?

Главная интрига последних месяцев, наконец, раскрыта. Сегодня Владимир Путин сообщил о своих планах наряду с другими ранее обозначившими себя кандидатами принять участие в президентской гонке. В этом году у Путина будет много конкурентов, но стоит ли ему переживать? На этот вопрос легко ответить, сравнив политические рейтинги кандидатов.

Список людей, которые сообщили о своем желание баллотироваться на президентский пост в России, выглядит внушительно. Это вам не «отцы демократии» в США со своими полтора землекопами. В этом году число уже привычных всем фамилий, таких как Жириновский, Явлинский и Зюганов, пополнили совершенно неожиданные личности. От скандально известной Ксении Собчак до бизнесмена, сошедшего не иначе как со страниц Форбс Сергея Полонского.

Согласно последнему исследованию «Левада-Центра», две трети всего населения страны все же отдает предпочтение Путину. Тогда как проголосовать за Жириновского или Зюганова, например, собирается менее 5% процентов россиян. Еще скромнее дела обстоят с рейтингами тех кандидатов, имена которых для большей части нашей страны стали открытием. Обсуждая выдвиженцев, избиратели постоянно прибегают к гуглу, чтобы выяснить, кто такая Елена Семерикова или, скажем, Александр Чухлебов. Если вы также сходу не смогли ответить на этот вопрос, то мысленно минусуйте от почти нулевых рейтингов еще одну процентную «дольку».

Фонд «Общественное мнение» приводит похожие статистические данные, основанные на результатах свежего опроса. Респондентами задали вопрос: кого они выберут президентом, если определиться с кандидатом необходимо уже к следующему воскресению? И подавляющее большинство, почти 70%, вновь выступило за Путина. Интересно, что о своем безоговорочном доверии президенту по данным того же опроса сообщило около 80%, а еще большее количество человек отметило, что с обязанностями главы государства Путин справляется хорошо.

Последним толчком для того, чтобы Путин сообщил о своем участии в выборах, судя по всему, стала сильная поддержка со стороны волонтерских организаций. Когда президент спросил у собравшихся на сегодняшней церемонии вручения премий «Доброволец России», хотят ли они, чтобы он выдвинул свою кандидатуру, зал в один голос ответил одобрительным согласием.

Конечно, опять найдутся недовольные тем, что на выборах в нашей стране нет никакой интриги. Однако кто же виноват в том, что Путин так хорошо справляется со своей работой?