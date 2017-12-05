Святые безумцы

К юродивым, «городским сумасшедшим» наши предки относились с глубоким уважением. Казалось бы, с чего такая честь полубезумным оборванцам, несущим какой-то бред? Однако эти люди, ведущие более чем, на наш взгляд, странный образ жизни, выбирали свой, особый путь служения Богу. Ведь недаром многие из них обладали чудесной силой, а после смерти были причислены клику святых.

Блаженные Христа ради

Юродивые были известны еще на заре христианства. Апостол Павел в одном из своих посланий говорил, что юродство есть сила Божия. Блаженные скитальцы, отказавшиеся от благ повседневной жизни, всегда пользовались уважением у окружающих. Считалась, что устами юродивых говорит Господь, многим из них дарована способность прозревать будущее.

Особое отношение к Божьим людям было отмечено еще в Византийской империи. Юродивые Константинополя могли публично изобличать пороки сильных мира сего, их неблаговидные поступки, не опасаясь расплаты за свою дерзость.

Надо сказать, что власть имущие редко подвергали репрессиям блаженных, а, напротив, внимательно прислушивались к их словам и по возможности «пересматривали» свое поведение. Богатые дамы столицы империи даже вывешивали в своих домовых церквях вериги юродивых и поклонялись им как святыням.

Однако более всего почитали блаженных Христа ради на Русской земле. Ведь за несколько столетий Православная церковь причислила к лику святых 56 «божьих странников». Самыми известными из них являются Максим Московский, Марфа Блаженная и Иоанн Большой Колпак, чьи предупреждения не раз спасали людей от бед и несчастий.

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Надо сказать, что не только во времена седой старины юродивые пользовались большим уважением. Так, в начале прошлого века блаженный дурачок Митька из города Козельска был несколько раз приглашен ко двору царя Николая II, где молился вместе с ним и великими княжнами, пил чай с вареньем, а затем отправлен на родину царским поездом.

Образ блаженного, как ни странно, был близок и Сталину. Во время прослушивания оперы «Борис Годунов» в 1941 году «отец народов» так проникся маленькой ролью Ивана Козловского, певшего партию юродивого, что распорядился выдать артисту Сталинскую премию.

Рожденный на паперти

Один из самых известных святых юродивых в России – Василий Блаженный (Нагой), живший в конце XV – первой половине XVI века. Его именем назван прекрасный храм, возведенный в центре столицы.

Свой жизненный путь Василий начал на паперти Богоявленского собора в деревне Елохово (сегодня это один из районов Москвы), где его мать скоропостижно разрешилась от бремени.

С детских лет Василий поражал родных своими точными предсказаниями. При этом он был добрым и трудолюбивым мальчиком, а подвиг юродства принял на себя в 16 лет, когда был определен подмастерьем в сапожную мастерскую. Однажды к хозяину Василия пришел богатый купец и заказал себе дорогие сапоги. Когда же посетитель удалился, мальчик разразился громким плачем, говоря окружающим, что торговец «решил справить поминальную обувку, которую ни разу на ноги не наденет».

И действительно, заказчик на другой день скончался, а Василий, покинув сапожника, стал бродить по Москве. Вскоре юродивый, ходивший зимой и летом нагим по улицам города, прикрывая голое тело лишь тяжелыми железными веригами, стал известен не только в столице, но и в ее окрестностях.

Сохранились предания, что первым чудом Василия было спасение Москвы от набега крымского хана. По его молитве приближавшийся к столице захватчик вдруг развернул свое войско и ушел в степи, хотя перед ним лежал практически беззащитный город.

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Вся жизнь Василия была направлена на помощь нищим и обездоленным. Получая богатые подарки от купцов и бояр, он раздавал их тем, кто особенно нуждался в помощи, и старался поддержать людей, стеснявшихся просить окружающих о милосердии.

Предания гласят, что даже сам царь Иван Грозный почитал и побаивался юродивого. Так, после подавления мятежа в Новгороде приказом царя на протяжении нескольких недель в городе шли жестокие казни. Видя это, Василий после церковной службы подошел к царю и протянул ему кусок сырого мяса. Иван Васильевич резко отшатнулся от такого подарка, на что юродивый заявил, что это, мол, самая подходящая закуска пьющему кровь людскую. Поняв намек юродивого, царь тут же распорядился прекратить казни.

Надо сказать, что до самой смерти Иван Грозный уважал юродивого и прислушивался к его словам. Когда в 1552 году Блаженный готовился отойти в мир иной, царь вместе со всем своим семейством пришел с ним проститься. И тут, к удивлению окружающих, Василий указал на младшего сына Грозного Федора и предрек, что именно ему предстоит править Московским царством. Когда Блаженный скончался, царь с ближними боярами отнес его гроб на Троицкое кладбище и предал тело земле.

Спустя несколько лет царь распорядился построить близ места погребения юродивого храм в честь взятия Казани, который ныне известен нам как храм Василия Блаженного.

В 1588 году патриарх Иов причислил Василия к лику православных святых, его мощи были помещены в серебряную раку и выставлены в одном из приделов храма. Сегодня они являются одной из главных святынь Москвы и славятся многочисленными чудесами.

Хранительница Петербурга

Другой особо почитаемой святой юродивой России считается блаженная Ксения Петербургская. Родилась она в 20-е годы XVIII столетия в благородной семье и была выдана замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова.

Но спустя несколько лет супруг Ксении скоропостижно скончался, и после его похорон молодая вдова резко изменила свой образ жизни. Она сняла женское платье, надела одежду мужа, раздала все имущество знакомым и отправилась бродить по городу. Блаженная заявляла всем и каждому, что Ксения умерла, а она – ее почивший супруг Андрей Федорович, и отзывалась теперь только на его имя.

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Скитаясь по улицам, блаженная Ксения стойко сносила все насмешки городской ребятни, отказывалась от подаяния, лишь изредка принимая денежку с «царем на коне» (старые копейки), и всячески старалась помочь людям советом или своевременным предсказанием. Так, остановив на улице одну женщину, Ксения протянула ей медную монетку, сказав, что она поможет огонь потушить. И действительно, вскоре женщина узнала, что в ее отсутствие дома вспыхнул пожар, но его удалось потушить очень быстро.

Поздним вечером Ксения уходила за город и молилась там в чистом поле до утра, кладя поклоны на все четыре стороны. Вскоре блаженная стала известна всему Петербургу. На Сытном рынке она была желанной посетительницей, так как считалось, что, если она попробует какой-либо продукт, его владельцу обеспечена счастливая торговля. В домах, куда заходила отдохнуть или пообедать

Ксения, воцарялись удача, мир и достаток, поэтому многие люди старались заполучить под свой кров такую гостью.

Было замечено, что если Ксения просила у человека что-нибудь, то того в скором времени ожидала беда, а вот если, наоборот, одаривала любой мелочью, это сулило счастливчику огромную радость. Завидев на улице юродивую, матери спешили подвести к ней своих детей. Считалось, что, если та приласкает их, малыши будут расти крепкими и здоровыми.

Скончалась блаженная Ксения в 1806 году и после смерти была похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. И вскоре со всех уголков страны на место ее упокоения потянулись больные и страждущие, желая заручиться помощью усопшей юродивой. В начале XX века на пожертвования верующих была построена над могилой Ксении просторная каменная часовня, и поток паломников здесь не иссякал даже в советское время.

Блаженная Ксения Петербургская была причислена к лику православных святых лишь в 1988 году. Считается, что она помогает всем людям, обратившимся к ней за помощью. Чаще всего верующие просят ее даровать им счастливую семейную жизнь и здоровье своим детям.