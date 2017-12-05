Не убей себя лекарством. Врачи — о том, как лечиться в сезон гриппа

Воронежская область стала первым российским регионом, куда пришёл грипп. По данным НИИ гриппа, там эпидпорог превышен на 30%. В целом на прошлой неделе число заболевших россиян увеличилось на 6%.

От гриппа и его осложнений в прошлом году умерло 1079 россиян. Таких случаев было бы меньше, если бы люди сразу обращались к врачам, а не к аптечным провизорам. Те далеко не всегда дают правильные советы. Это подтверждает исследование, проведённое Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения.

Учёные опросили 78 аптечных работников в Якутии. Большинство из них сказали, что “потребители часто используют антибиотики без назначения врача”. Сами провизоры прекрасно знают, что это может принести большой вред здоровью. При этом до 70% опрошенных всё равно рекомендуют покупателям антибиотики при симптомах гриппа и простуды, до 54% — при симптомах кишечных инфекций.

Вера в чудо-таблетку убивает

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Ранее главный врач московской больницы № 71 Александр Мясников рассказывал Лайфу, почему нельзя “назначать” себе антибиотики самостоятельно или по совету аптечных работников.

— Вера нашего народа в чудо-таблетки непоколебима, — сказал врач. — Как только появились первые симптомы простуды, наши граждане назначают себе антибиотики самостоятельно. Но мало кто знает, что антибиотики применяют в основном при бактериальных инфекциях, а при вирусных они бесполезны.

Это значит, что они бесполезны при простуде, ОРЗ, гриппе (при последнем возможно применение антивирусных препаратов, но это не антибиотики!).

— Антибиотики бесполезны в большинстве случаев, когда болит горло. Потому что обычно боль — из-за вируса. Стрептококковая ангина — исключение! — сказал Александр Мясников.

По его словам, антибиотики обычно бесполезны и при острых бронхитах — всё по той же причине: бронхиты чаще всего вызываются вирусами.

Смертельно опасное болеутоляющее

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Есть множество других ошибок, которые совершают люди, решившие стать самим себе доктором Хаусом.

— Не все знают, что больным с гипертонией (стойкое повышение артериального давления) или сердечной недостаточностью категорически нельзя пить обезболивающие, если их не назначил врач, — сказал Мясников. — Это может быть смертельно опасно. Кроме того, всегда стоит обращать внимание на состав лекарственных средств, которые вы собираетесь принимать. Если на упаковке написано “плюс”, “форте” или что-то ещё, обычно в состав входит и обезболивающее. И человек не знает об этом, когда берёт, к примеру, сосательную таблетку от боли в горле.

Над картошкой дышать опасно

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Народные методы тоже не заменят врача. Даже, казалось бы, самые безобидные. Например, ингаляции над картошкой.

— Научно обоснованная медицина таких методов не признаёт, — ранее рассказала Лайфу терапевт Анна Землянухина. — Нет исследований, которые бы доказали эффективность ингаляций над картошкой. Никто не делал выборки, сколько пациентов, которые дышали над кастрюлей, поправились, а сколько нет. Если у больного нет температуры и нет гнойных выделений (зелёного цвета), наверное, такие ингаляции будут безопасными. Но если есть гнойная мокрота и вы подогреваете эту среду, вдыхая пар, бактерии ещё больше начнут размножаться. Когда заболевание в острой фазе, тепловые процедуры делать не надо.

Усиленно дыша над кастрюлей с ужином, можно получить и ожоги.

— Ещё недавно считалось, что паросодержащие заменители сигарет безвредны, — сказал Константин Зверев. — Последние исследования показали, что они вызывают “пробковое лёгкое”. Курящий получает ожог верхних и средних дыхательных путей, и они просто перестают функционировать. Так же и с ингаляциями.

Тем более не стоит, по словам врачей, дышать над картошкой маленьким детям. Взрослые не могут проследить, насколько горячий воздух вдыхает ребёнок. К тому же просто находиться рядом с кипящей кастрюлей опасно для малышей. Как сообщали СМИ в декабре 2015 года, годовалый мальчик в Оренбурге попал в больницу с ожогами лица, шеи, живота, рук и ног. По словам его матери, он дышал над картошкой и нечаянно опрокинул кастрюлю на себя.

Обтирание водкой приводит к опьянению

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Нередко, когда у ребёнка высокая температура, родители пытаются её сбить, обтирая малыша водкой. Последствия ужасные.

— Был случай, когда родители, начитавшись советов в Сети, натёрли ребёнка водкой и завернули в махровую простыню, — писал в своей колонке для Лайфа фельдшер скорой помощи Дмитрий Беляков. — А у ребёнка кожа нежная — водку мгновенно впитывает, и он пьянеет. А родители спрашивают, вот, мол, он был бодрее раньше, а сейчас спит и спит — почему? Да потому, что у вас ребёнок пьяный!

О вреде такого метода рассказывал и заместитель главного врача по медицинской части московской больницы № 71 Константин Зверев.

— С поверхности кожи водка будет всасываться внутрь, — сказал Константин Зверев. — Сначала сосуды будут расширяться, и больной может почувствовать себя получше. Потом будет спазм сосудов, они снова сузятся. Водка даст очень кратковременный эффект по снятию температуры. До опьянения это не доведёт. Но, конечно, всё зависит о того, в каком количестве водку втирать. Детей я бы так точно не порекомендовал “лечить” — зачем им опьянение? Более желательным и для детей, и для взрослых было бы обтирание холодной водой.

Как рассказывал Лайф, компания “Фламп” (сервис с оценками и отзывами о компаниях) провела опрос, в котором приняли участие 4700 человек. Выяснилось, что почти половина опрошенных не идут к врачам, если заболели гриппом или сезонной простудой.

18% участников опроса признались, что никогда не обращаются к врачам. 21,5% ходят в поликлинику только ради больничного. 54% идут в доктору только при тяжёлой форме болезни: например, если симптомы не уходят в течение трёх дней или у них появляется гайморит (воспаление в гайморовой пазухе носа). Лишь 4% опрошенных регулярно обращаются к врачу при простуде.

Одна из главных причин — не хочется тратить время и сидеть в очереди перед кабинетом. При этом сейчас появляется всё больше возможностей для дистанционных консультаций.

К примеру, такой сервис появился у компании “Мегафон”. В приложении “Мегафон. Здоровье” — около тысячи врачей 39 специальностей. Это педиатры, нейрохирурги, стоматологи, врачи УЗИ, урологи. Пользователям на выбор предоставляется два варианта тарифа: “Стандарт” (149 рублей в месяц) и “Премиум” (299 рублей в месяц). В первом случае с пациентом будут работать врачи, у которых стаж менее 15 лет, во втором — более 15 лет.

Общаться с доктором можно без ограничений. Даже если разговор затянется, система не оборвёт консультацию. Эти же врачи, если у пациента есть желание, смогут принять его и очно — в клиниках Москвы и Подмосковья.

На днях сообщалось, что онлайн-консультации будут оказываться также в отделениях Сбербанка. Там появятся киоски, где можно будет связаться со специалистами клиник — партнёров сервиса DocDoc (это в том числе “Медицина”, “Ниармедик”, “СМ-клиника”).

Врачи ставят среднему российскому пациенту тройку по медицинской грамотности. Если чувствуете себя плохо, не оставайтесь с болезнью один на один — приходите к врачу или звоните ему.