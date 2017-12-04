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США взялись за «Турецкий поток»

20:08. 4 декабря 2017 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: expert.ru

Власти США выступают против реализации проекта «Турецкий поток», сообщает агентство Reuters в среду.

Заместитель помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Госдепартамента США Джон МакКаррик заявил, что Вашингтон выступает против строительства газопровода, по которому Россия планирует осуществлять поставки топлива в Турцию.

Представитель Госдепа также отметил, что США рассчитывают, что газопровод «Северный поток-2» в Германию не будет построен, добавив, что, если сделка «Газпрома» с партнерами из ЕС будет реализована, американские власти изучат «контуры» соглашения, для того, чтобы принять решение о санкциях в адрес европейских компаний, участвующих в проекте.

По словам американского чиновника, «Северный поток-2″» является «политическим проектом» российского правительства, который направлен на то, чтобы лишить Украину транзитных доходов.

МакКаррик заявил также, что США намерены снять ограничения на экспорт СПГ и работают с европейскими союзниками над созданием необходимой инфраструктуры для увеличения поставок в Европу американского газа.

В свою очередь «Газпром» признает, что новые санкции США могут отрицательно повлиять на участие иностранных партнеров в его новых проектах. Об этом говорится в отчете российского газового холдинга по МСФО.

«Закон от 2 августа 2017 года создает риск экстерриториального применения отдельных санкционных ограничений США и может отрицательно сказаться на участии иностранных лиц в отдельных новых проектах ПАО «Газпром», — говорится в документе, опубликованном в среду.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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