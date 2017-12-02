Раздали котят, а мама-кошка из-за этого устроила скандал с битьем посуды

Нашей кошке 4 годика. Гулять в одиночку стала только в этом году. Раньше всегда провожали её или носили в переноске. Мася почти сразу принесла котят. Они подросли немного, пора отдавать.Дали объявление, назначили время на выходной день. Ну и пока Маська гуляла, котят раздали. Кошка вернулась с прогулки и заставила нас сильно пожалеть об этом поступке.Начала ходить, кричать плаксиво, котят звать. Мы до этого понятия не имели как происходит процесс расставания у кошек и представить не могли, что это выглядит так больно. Полезли в интернет, там написано мол покричит и перестанет.Не перестала!Ночью на кухне начался грохот. Я встала пошла глянуть, что происходит. Мася влезла на стол и не прекращая мяукать, скидывала посуду со стола. Стаканы, сахарницу, солонку. Просто сидела на столе и скидывала все лапой на пол.Мне это конечно не понравилось, взяла полотенце, замахнулась на нее, прикрикнула. А та повернула голову, посмотрела мне прямо в глаза, а потом сбросила на пол мою кружку. После этого спрыгнула и ушла как ни в чем не бывало.Мяукала почти всю неделю. В понедельник, решили к ветеринару её свозить. Врач посмотрел, сказал, что скорее всего у неё сбой какой-то гормональный. Как все это лечить непонятно, если не успокоится, придется усыплять.Такой вариант нас, конечно, не устроил. Забрали Маську, привезли домой. Посидели, послушали, как она мяучит. Потом опять грохот на кухне начался, уже кастрюли полетели…Короче, мне было жутко неудобно и вообще я себя чувствовала полной дурой. Но пошла котят обратно забирать. Двоих спокойно отдали, поняли, что к чему. В третьей семье пришлось платить «за моральный ущерб». Отделалась, отдав 300 рублей.Принесла их домой.Мася подошла спокойно, обнюхала каждого. Не понравился ей запах… Отошла, сидела, сидела, потом сгребла одного лапой и умывать начала. А двое других на неё сверху влезли.Куда мне теперь девать всю эту семью, ума не приложу. Но раздать похоже не выйдет ))

Источник: nashaplaneta.su